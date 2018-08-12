İhracata yükleniyor 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor

- THY’nin Shanghai-İstanbul uçağındayım. Uçakta Hürriyet okuyorum.
Bu aralar daha çok seyahat ettiğini belirtti:
- Malum, her yere ihracat fırsatı var. Shanghai görüşmelerimde son kurlarla döviz bazında daha ucuza imal eder hale geldiğimiz mallara çok talep oldu. Herhalde karşılamakta zorluk yaşayacağız.
İşin iki yönünün olduğuna işaret etti:
- Bu biraz da iyimser tabiatla alakalı. Yani, bardağın boş veya dolu yanını görmek gibi...
Ülker, uçaktan yazdığı mesajlarda konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la iş dünyasının bir buluşmasına getirdi:
- Berat Bey’e, “5 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımlarımızı 2018’de tamamlayacağız. Makul fiyatlarla yeni ürünler yapacağız. Kur farkını kullanarak ihracatı artıracağız” dedim.
Çin’e Türkiye’den ihracat yapıp yapmadıklarını sordum, yanıtladı:
- Şu anda İngiltere, ABD ve Kazakistan’dan ürün gönderiyoruz. Artık Türkiye ve Kazakistan’dan gidecek.
Grubun kilo başına ihracat gelirini merak ettim, şu örnekleri verdi:
- Artık daha kıymetli çeşitler ihraç ediyoruz. Avustralya’ya Jaffa Cakes, ABD’ye Godiva Masterpieces, İngiltere’ye McVities Nibbles ihraç ediyoruz. Bu ürünlerin 100-150 gramının perakende fiyatı 1-2 İngiliz Pound’u (1.27-2.54 dolar) düzeyinde bulunuyor. Bu markaların inovasyonu Türkiye’de gerçekleşiyor.
Yeri gelmişken şu verileri paylaştı:
- Dünya geneline yayılmış 80 fabrikamızın 55’i Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’de 45 bin, yurtdışında 15 bin kişi istihdam ediyoruz. Geçen yıl 42.3 milyar liralık ciromuz vardı. Bu yıl yüzde 19 büyüme öngörüyoruz.
Bu yıl ihracatı 500 milyon dolar planladıklarını aktarıp ekledi:
- Şimdi Ali Ülker’e (Yıldız Holding Başkan Yardımcısı) sordum. 600 milyon doları da yakalayabileceğimizi söyledi. Yarısı ana kategorilerden, kalanı diğer gıda, ambalaj ve madenden sağlanacak.
Ardından 6.5 milyar dolarlık borç yapılandırmasını anımsattı:
- Kredilerimizi tek parçalı ve uzun vadeli hale getirmemiz çok iyi oldu. İnsanın evi toplu olunca krizle başa çıkması, dış pazarlara yönelmesi daha rahat oluyor. Aklı arkada kalmıyor.
Yapılandırmanın Yapı Kredi’nin öncülüğünde gerçekleştiğinin altını çizdi:
- Bize yapılandırma kapısını açan bankalara müteşekkiriz. Gelirlerimize uygun yerli-yabancı para oranı sağladık. 4 yıllık sabit, 8 yıla varan bir anlaşma yaptık.
Bu dönemde varlık satışlarının da gündemde olacağını vurguladı:
- “Yıldız Holding olarak ana işimiz bisküvi, gofret, kek, çikolata, şeker, sakız kategorilerine odaklanacağız” demiştik. Diğer işlerimizden ya halka açarak, ya stratejik ortaklıklar yaparak, ya da kısmen veya tamamen satarak çıkacağız. Ayrıca, ana kategorilerden de ihtiyaç fazlası kapasite ve markalardan, bölgelerden yurtiçi ve yutdışında çıkışlar gündeme gelecek.
Bunun için değişik stratejiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti:
- İlaveten iş harici gayrimenkul stokunu elden çıkaracağız. Söz konusu gayrimenkullerin sadece yurtiçinde olanlarının değeri 2 milyar doları buluyor. Bir kısmını gayrimenkul portalımıza koyduk.
Yıldız Holding gibi üretime dayalı bir grubun, 2 milyar dolarlık iş dışı gayrimenkul stokunun oluşması sağlıklı bir durum mudur?
ARTIK YÜZDE 99 THY İLE UÇUYORUM
YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlık satışlarından söz ederken grubun iki özel uçağına değindi:
- İki uçağı da sattık. Gerçi uzun menzilli idiler ama yaşlanmışlardı. Artık yüzde 99 THY ile uçuyorum.
Ülker, iki yıl önce söz konusu uçaklardan biriyle İstanbul-Konya yolculuğu sırasında şu hesabı yapmıştı:
- Özel uçak bize çok zaman kazandırıyor. Uzun yolculuklarda genelde gece uçuyoruz. Havalimanlarında bekleme yaşamıyoruz. Dolayısıyla yılda 2 aylık iş günü tasarrufumuz oluyor.
TWİTTER’A TC KİMLİK NUMARASI İLE GİRİLSİN
MURAT Ülker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la gerçekleşen buluşmada dile getirdiği bir konuyu benimle paylaştı:
- Twitter’a TC kimlik numarası ile girilmeli.
Bu konuda Almanya’yı örnek gösterdiğini vurguladı:
- TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı “serbest küfür kürsüsü” sanıyor.
PENİNSULA 225 MİLYON EURO’LUK YATIRIMLA GELİYOR
GEÇEN hafta pazar günü Bodrum... Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 14 yıldır destekledikleri Uluslararası Müzik Festivali vesilesiyle CEO Hüsnü Akhan, kurmay takımındaki Ergun Özen, Nafiz Karadere, Levent Veziroğlu, Nevzat Öztangut ve Naci Başardem’le birlikte Bodrum’da...
Şahenk’in müzik festivaline davet ettikleri meslektaşlarımla düzenlediği sohbet toplantısına ben de katıldım. Şahenk ve ekibi, borçlarının yeniden yapılandırılması, gelecek planlarını anlatırken konu Serdar Bilgili ile ortak oldukları Galataport projesine geldi. Şahenk, Galataport’a Peninsula Otel’in geleceğini belirtti:
- Peninsula, otel işletmecisi olarak değil, aynı zamanda yatırımcı olarak geliyor. Yüzde 50 ortaklığımız söz konusu.
Peninsula Otel’in yatırım büyüklüğünü sordum, yanıtladı:
- 225 milyon Euro’luk yatırım söz konusu. Peninsula’nın ülkemize yatırımcı olarak gelmesi bizim için önemli.
Hafta içinde Serdar Bilgili ile konuştum, şu detayı aktardı:
- Peninsula, şimdiye kadar yatırım için 60 milyon Euro’yu getirmiş bulunuyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
İhracata yükleniyor 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor
ALTINBAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş’ın “Altın Yıllarım” kitabının tanıtım buluşmasına giderken telefonuma Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in mesajı düştü:
- THY’nin Shanghai-İstanbul uçağındayım. Uçakta Hürriyet okuyorum.
Bu aralar daha çok seyahat ettiğini belirtti:
- Malum, her yere ihracat fırsatı var. Shanghai görüşmelerimde son kurlarla döviz bazında daha ucuza imal eder hale geldiğimiz mallara çok talep oldu. Herhalde karşılamakta zorluk yaşayacağız.
İşin iki yönünün olduğuna işaret etti:
- Bu biraz da iyimser tabiatla alakalı. Yani, bardağın boş veya dolu yanını görmek gibi...
Ülker, uçaktan yazdığı mesajlarda konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la iş dünyasının bir buluşmasına getirdi:
- Berat Bey’e, “5 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımlarımızı 2018’de tamamlayacağız. Makul fiyatlarla yeni ürünler yapacağız. Kur farkını kullanarak ihracatı artıracağız” dedim.
Çin’e Türkiye’den ihracat yapıp yapmadıklarını sordum, yanıtladı:
- Şu anda İngiltere, ABD ve Kazakistan’dan ürün gönderiyoruz. Artık Türkiye ve Kazakistan’dan gidecek.
Grubun kilo başına ihracat gelirini merak ettim, şu örnekleri verdi:
- Artık daha kıymetli çeşitler ihraç ediyoruz. Avustralya’ya Jaffa Cakes, ABD’ye Godiva Masterpieces, İngiltere’ye McVities Nibbles ihraç ediyoruz. Bu ürünlerin 100-150 gramının perakende fiyatı 1-2 İngiliz Pound’u (1.27-2.54 dolar) düzeyinde bulunuyor. Bu markaların inovasyonu Türkiye’de gerçekleşiyor.
Yeri gelmişken şu verileri paylaştı:
- Dünya geneline yayılmış 80 fabrikamızın 55’i Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’de 45 bin, yurtdışında 15 bin kişi istihdam ediyoruz. Geçen yıl 42.3 milyar liralık ciromuz vardı. Bu yıl yüzde 19 büyüme öngörüyoruz.
Bu yıl ihracatı 500 milyon dolar planladıklarını aktarıp ekledi:
- Şimdi Ali Ülker’e (Yıldız Holding Başkan Yardımcısı) sordum. 600 milyon doları da yakalayabileceğimizi söyledi. Yarısı ana kategorilerden, kalanı diğer gıda, ambalaj ve madenden sağlanacak.
Ardından 6.5 milyar dolarlık borç yapılandırmasını anımsattı:
- Kredilerimizi tek parçalı ve uzun vadeli hale getirmemiz çok iyi oldu. İnsanın evi toplu olunca krizle başa çıkması, dış pazarlara yönelmesi daha rahat oluyor. Aklı arkada kalmıyor.
Yapılandırmanın Yapı Kredi’nin öncülüğünde gerçekleştiğinin altını çizdi:
- Bize yapılandırma kapısını açan bankalara müteşekkiriz. Gelirlerimize uygun yerli-yabancı para oranı sağladık. 4 yıllık sabit, 8 yıla varan bir anlaşma yaptık.
Bu dönemde varlık satışlarının da gündemde olacağını vurguladı:
- “Yıldız Holding olarak ana işimiz bisküvi, gofret, kek, çikolata, şeker, sakız kategorilerine odaklanacağız” demiştik. Diğer işlerimizden ya halka açarak, ya stratejik ortaklıklar yaparak, ya da kısmen veya tamamen satarak çıkacağız. Ayrıca, ana kategorilerden de ihtiyaç fazlası kapasite ve markalardan, bölgelerden yurtiçi ve yutdışında çıkışlar gündeme gelecek.
Bunun için değişik stratejiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti:
- İlaveten iş harici gayrimenkul stokunu elden çıkaracağız. Söz konusu gayrimenkullerin sadece yurtiçinde olanlarının değeri 2 milyar doları buluyor. Bir kısmını gayrimenkul portalımıza koyduk.
Yıldız Holding gibi üretime dayalı bir grubun, 2 milyar dolarlık iş dışı gayrimenkul stokunun oluşması sağlıklı bir durum mudur?
ARTIK YÜZDE 99 THY İLE UÇUYORUM
YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlık satışlarından söz ederken grubun iki özel uçağına değindi:
- İki uçağı da sattık. Gerçi uzun menzilli idiler ama yaşlanmışlardı. Artık yüzde 99 THY ile uçuyorum.
Ülker, iki yıl önce söz konusu uçaklardan biriyle İstanbul-Konya yolculuğu sırasında şu hesabı yapmıştı:
- Özel uçak bize çok zaman kazandırıyor. Uzun yolculuklarda genelde gece uçuyoruz. Havalimanlarında bekleme yaşamıyoruz. Dolayısıyla yılda 2 aylık iş günü tasarrufumuz oluyor.
TWİTTER’A TC KİMLİK NUMARASI İLE GİRİLSİN
MURAT Ülker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la gerçekleşen buluşmada dile getirdiği bir konuyu benimle paylaştı:
- Twitter’a TC kimlik numarası ile girilmeli.
Bu konuda Almanya’yı örnek gösterdiğini vurguladı:
- TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı “serbest küfür kürsüsü” sanıyor.
PENİNSULA 225 MİLYON EURO’LUK YATIRIMLA GELİYOR
GEÇEN hafta pazar günü Bodrum... Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 14 yıldır destekledikleri Uluslararası Müzik Festivali vesilesiyle CEO Hüsnü Akhan, kurmay takımındaki Ergun Özen, Nafiz Karadere, Levent Veziroğlu, Nevzat Öztangut ve Naci Başardem’le birlikte Bodrum’da...
Şahenk’in müzik festivaline davet ettikleri meslektaşlarımla düzenlediği sohbet toplantısına ben de katıldım. Şahenk ve ekibi, borçlarının yeniden yapılandırılması, gelecek planlarını anlatırken konu Serdar Bilgili ile ortak oldukları Galataport projesine geldi. Şahenk, Galataport’a Peninsula Otel’in geleceğini belirtti:
- Peninsula, otel işletmecisi olarak değil, aynı zamanda yatırımcı olarak geliyor. Yüzde 50 ortaklığımız söz konusu.
Peninsula Otel’in yatırım büyüklüğünü sordum, yanıtladı:
- 225 milyon Euro’luk yatırım söz konusu. Peninsula’nın ülkemize yatırımcı olarak gelmesi bizim için önemli.
Hafta içinde Serdar Bilgili ile konuştum, şu detayı aktardı:
- Peninsula, şimdiye kadar yatırım için 60 milyon Euro’yu getirmiş bulunuyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR