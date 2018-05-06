Hyundai, TÃ¼rkiyeâ€™de SUV Ã¼retimi iÃ§in 2021 planÄ± yapÄ±yor

GEÇEN hafta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Özbekistan-Güney Kore seyahati için yola çÄ±karken, Ekonomi Müdür YardÄ±mcÄ±mÄ±z ve Otomotiv Editörümüz Emre Özpeynirci uyardÄ±:

- TÃ¼rkiyeâ€™de Kibar Holdingâ€™le ortak Ã¼retim yapan Koreli Hyundai, bir sÃ¼redir SUV modelini de Ã¼lkemizde Ã¼retmek Ã¼zere plan yapÄ±yor. Bu planÄ±n detaylarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n seyahatinde netlik kazanabilir.

Nitekim ErdoÄŸanâ€™Ä±n seyahatinin Seul duraÄŸÄ±nda kabul ettiÄŸi GÃ¼ney Koreli ÅŸirketler arasÄ±nda Hyundai Group da yer aldÄ±. Kabulde Hyundai Groupâ€™tan ÅŸu kadro hazÄ±r bulundu:

- Euisun Chung (Hyundai Motor Company BaÅŸkan Vekili), Seung-Tack Kim (Hyundai Rotem BaÅŸkan ve CEOâ€™su),ÂDavid (Dongwook) Park (Hyundai E&C BaÅŸkan ve CEOâ€™su), Byung Kwon Rhim (Hyundai Motor Company Global Operasyonlar BaÅŸkanÄ±).

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile YatÄ±rÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Arda Ermutâ€™un CumhurbaÅŸkanÄ±â€™na eÅŸlik ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye-Kore Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yÃ¼rÃ¼ten Kibar Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Kibar da ortaÄŸÄ± Hyundai yÃ¶neticilerinin yanÄ±nda oldu. Hyundai yÃ¶netimi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a Ã¶zet bilgi verdi:

- 1997â€™den bu yana ortaÄŸÄ±mÄ±z Kibar Holdingâ€™le Ä°zmitâ€™teki Hyundai-Assan fabrikamÄ±zda Ã¼retim yapÄ±yoruz. ÃœrettiÄŸimiz otomobilleri iÃ§ pazara sunmakla birlikte baÅŸta Avrupa Ã¼lkeleri olmak Ã¼zere ihraÃ§ da ediyoruz.

ErdoÄŸan, yatÄ±rÄ±mlar konusunda kendilerine YatÄ±rÄ±m AjansÄ±â€™nÄ±n rehberlik yapabileceÄŸini anÄ±msatÄ±p, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

- Ãœlkemizdeki Ã¼retim kapasitenizi artÄ±rmanÄ±zÄ± bekliyoruz. Daha katma deÄŸerli modelleri de TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¼retin.

Hyundai yÃ¶netinin yanÄ±tÄ± ÅŸÃ¶yle oldu:

- Ä°zmitâ€™teki fabrikada bir SUV modelimizi Ã¼retmeyi planlÄ±yoruz. Ancak, bazÄ± segmentlerle ilgili TÃ¼rkiye pazarÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼n daha da aÃ§Ä±lmasÄ± lazÄ±m.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda Ali Kibarâ€™a sordum:

- Hyundaiâ€™nin SUV modelinin Ã¼retimi konusu netlik kazandÄ± mÄ±?

YanÄ±tladÄ±:

- Biz zaten onun Ã¼retimini planÄ±mÄ±za aldÄ±k. 2021 baÅŸÄ±na gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Biraz daha detay Ã¶ÄŸrenmek istedim:

- SUV Ã¼retimi iÃ§in ne kadar yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak?

- YatÄ±rÄ±mÄ±n mali bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ henÃ¼z netleÅŸmedi.

- Ãœretilecek SUV, yeni mi geliÅŸtirilecek, mevcutlardan biri mi olacak?

Åžu bilgiyi paylaÅŸtÄ±:

- Yeni olmayan bir tip.

Konuyu Seulâ€™den ayrÄ±lmadan Ã¶nceki sohbetimizde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a da sorduk, ÅŸu yanÄ±tÄ± aldÄ±k:

- Hedefleri ve arzularÄ± var...

Hyundai-Assan, SUV modeli Ã¼retimi iÃ§in 2021 baÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼k plan yapsa da, yatÄ±rÄ±mÄ±n detaylarÄ±nÄ± 24 Haziran seÃ§imleri sonrasÄ±nda belirleyecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi ziyaretleri kapsamÄ±nda GÃ¼ney Koreâ€™nin baÅŸkenti Seulâ€™de Hyundai yÃ¶neticilerini kabul etti.

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HANWHA Ä°LE GÃœNEÅž PANELÄ° ÃœRETÄ°MÄ° Ä°Ã‡Ä°N ARTIK GÃœN SAYIYORUZ

CUMHURBAÅžKANI Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Ã–zbekistan-GÃ¼ney Kore seyahatine eÅŸlik eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸâ€™un TaÅŸkentâ€™te konakladÄ±ÄŸÄ± otelin bahÃ§esinde 3â€™Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±nÄ±n ortaklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce yanlarÄ±na gittim.

Cengiz Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Cengiz, Kalyon Grup YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Cemal Kalyoncu ve Kolin Ä°nÅŸaat YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Celal KoloÄŸlu, kendi aralarÄ±nda sohbet ediyordu. 3 ortaÄŸa sordum:

- Ã–zbekistan ve GÃ¼ney Koreâ€™de iÅŸleriniz var mÄ±?

Kalyoncu, GÃ¼ney Koreli Hanwha Q-cellsâ€™le birlikte Mart 2017â€™de kazandÄ±klarÄ± 1000 megavat kapasiteli Konya-KarapÄ±narâ€™daki YEKA gÃ¼neÅŸ enerjisi santrali projesini anÄ±msattÄ±:

- Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ±mÄ±z 1.3 milyar dolar. Ankaraâ€™da bir gÃ¼neÅŸ paneli Ã¼retim fabrikasÄ± kuruyoruz. Bu yÄ±lÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru ilk panellerimizi Ã¼retiriz.

Ä°lk etapta kendi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± belirtti:

- Daha sonra iÃ§ pazara satÄ±ÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra ihracat da planlÄ±yoruz.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Seulâ€™de kabul ettiÄŸi Koreli dev kuruluÅŸ yÃ¶neticileri arasÄ±nda Hanwha Group da yer aldÄ±...

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GÃœNEY KORE Ä°LE TÄ°CARETTE 6 MÄ°LYAR DOLAR AÃ‡IÄžIMIZ VAR

CUMHURBAÅžKANLIÄžI ekibinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seyahat kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n GÃ¼ney Kore bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki ekonomik verilere baktÄ±m:

- GÃ¼ney Koreâ€™de kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelir 30 bin 19 dolar.

- BÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±: YÃ¼zde 3.1.

- Enflasyon: YÃ¼zde 1.9

- Ä°ÅŸsizlik: YÃ¼zde 3.7

- Ä°hracat: 573.7 milyar dolar

- Ä°thalat: 478.5 milyar dolar

Ãœlkelerimiz arasÄ±ndaki ticaret verilerine gÃ¶z attÄ±m:

- GÃ¼ney Koreâ€™den 6 milyar 609 milyon dolarlÄ±k ithalat yapÄ±yoruz. Ä°hracatÄ±mÄ±z ise 584 milyon 369 milyon dolar.

Yani, aramÄ±zdaki ticarette aleyhimize 6 milyar dolarlÄ±k aÃ§Ä±k sÃ¶z konusu. GÃ¼ney Koreâ€™den ithalat listemizdeki Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶nde gelenleri de ÅŸÃ¶yle:

- Cep telefonlarÄ±, elektronik cihazlar, bilgisayar Ã§ipleri, motorlu taÅŸÄ±tlar, taÅŸÄ±t aksam ve parÃ§alarÄ±, makine ve mekanik cihazlar...

Ä°hracatÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturan Ã¼rÃ¼nlerin bazÄ±larÄ± da ÅŸÃ¶yle:

- Lastik hammadesi, taÅŸÄ±t aksamÄ±, eczacÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nleri, elektrikli makine ve cihazlar, giyim eÅŸyalarÄ±, bor ve diÄŸer metal cevherleri, gÄ±da maddeleri...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Seulâ€™deki sohbetimizde GÃ¼ney Kore ile ticaretin toplam 15 milyar dolara Ã§Ä±kmasÄ± hedefini paylaÅŸtÄ±...

O hedefe doÄŸru ilerlenirken GÃ¼ney Koreâ€™ye ihracatÄ±mÄ±z birkaÃ§ milyar dolara ulaÅŸabilir mi?