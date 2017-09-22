Hırsızlığa ‘Karşılıksız yararlanma’ diyorlar

TORUNLAR Grubu, 25 Ocak 2013’te 1 milyar 162 milyon dolara Başkentgaz’ı özelleştirmeden satın almış, devirler yapılmıştı. Torunlar Enerji’ye bağlanan Başkentgaz, bir yandan mevcut abonelerle ilişkileri rayına oturturken, diğer taraftan da yeni aboneler için harekete geçti. Hedefleri 1.4 milyon olan abone sayısını artırmaktı.

Torunlar Grubu’nun iki ana ortağı Aziz ve Mehmet Torun, hedefi çizdi:

- Bakent Doğalgaz Dağıtım, 31 Ağustos 2037’ye kadar grubumuz tarafından işletilecek. Abone sayısını 2020’de 2 milyona çıkarmış olmalıyız.

Şirket bu hedefe göre çalıştı, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, son durumu Mehmet Torun’a özetledi:

- Yılda 55 milyon lira altyapı yatırımı yaptık. 2017’nin ilk yarısı itibariyle abone sayımız 1 milyon 722 bine ulaştı.

Başkentgaz’da geçen 4 yıllık süreçte Mehmet Torun’un önüne çeşitli sorun dosyaları konuldu. Mahkemelik olunan bazı abonelerin dosyasındaki şu deyim dikkatini çekti:

- Karşılıksız yararlanma...

Torun, şirket avukatlarına sordu:

- Bu abonenin yaptığı hırsızlık değil mi? Doğalgazı kaçak kullanmış. Ya da tüketimini düşük göstermek için hile yapmış. Neden “karşılıksız yararlanma” deniyor?

Avukatlar izah etti:

- Hukuki terim böyle...

Mehmet Torun, bu deyimi garipsediğini kızı Zeynep Torun ve İsmail Kazanç’ın katıldığı sohbet buluşmasında anlatıp, ekledi:

- Çok şükür ki kaçak kullanım şu anda yüzde 1’in altında.

Sonra sohbetin ana konusuna girdi:

- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’yi bir “Altyapı GYO”ya dönüştürdük. Planımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a, EPDK yönetimine, SPK ve Borsa İstanbul’a anlattık. İkna olup önümüzü açtılar.

İsmail Kazanç araya girdi:

- Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO’yu kurma iznini Şubat 2016’da aldık. Türkiye’nin ilk “Altyapı GYO”sunu kurduk. Mevzuatta 4 yıl içinde şirketin en az yüzde 25’inin halka açılması kuralı var. Biz 27 Temmuz 2017’de SPK ve Borsa İstanbul’a başvurumuzu yaptık. Halka açılacak yüzde 25’lik hisse, şirket ortaklarının kendi paylarından oluşacak.

Şirketin cirosunu merak ettik, paylaştı:

- 2016 ciromuz 2.5 milyar liraydı.

Mehmet Torun’a sordum:

- 2037’de işletme sözleşmeniz bitiyor. O tarihten sonra “Altyapı GYO”nun akibeti ne olacak?

- Başkentgaz yeniden ihaleye çıkınca almak isteriz. Ayrıca, GYO’nun içine benzeri başka işlerimiz de zamanla girebilir.

SPK’dan izin çıkarsa, “Altyapı GYO” Borsa İstanbul’da yeni bir enstrüman olacak...

Başarı sağlanırsa, başka gruplarla arkası gelir mi?

‘AÇ-KAPAT’ ZAMAN VE İŞGÜCÜ KAYBI YARATIR

ANKARA’daki Tüketici Hakem Heyetleri, tüketici şikayetleri üzerine Başkentgaz yönetiminden bilgi istedi:

- Abonenin gazını “aç-kapat parası” için mi kesiyorsunuz?

Şirket yönetimi mevzuatı anımsattı: - Abone, kullandığı gazın bedelini ödemezse, ihbar yapılıyor, sonra gazı kesiliyor. Yani, 60 gün bekliyoruz.

Sonra Başkentgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, bir abonenin gazının kesilmesi sürecini filme aldırdı. Tüketici Hakem Heyetleri’ne şu mesajla gönderdi:

- Filmde gördüğünüz gibi 2 personelimiz şirket aracıyla 20-50 kilometre yol yapıyor. Alınan kapama-açma bedeli bunu karşılamaz. Zaman ve işgücü kaybı söz konusu.

Mesajını şöyle noktaladı:

- Gazı kesmek değil, satmak için buradayız.

2 BİN KİLOMETRE BORU DÖŞEDİK

MEHMET Torun, Başkent Doğalgaz Dağıtım’ı 2013’te devraldıklarında boru hattının 9 bin 500 kilometre olduğunu belirtti:

- 2017 ilk yarı itibariyle boru hattımız 11 bin 595 kilometre. 2 bin 095 kilometreyi biz döşedik. Ankara’nın yüzde 93.4’üne gaz dağıtıyoruz. Dağıtım hacmimiz 3.6 milyar metreküp.

İsmail Kazanç, 4 yıl içinde Ayaş, Bala ve Kalecik’e hizmet götüreceklerini vurgulayıp ekledi:

- 5 yıl içinde Çamlıdere, Nallıhan, Haymana, Güdül ve Evren’e uzanacağız.

916 BİN ABONE ÖN ÖDEME YAPIYOR

BAŞKENTGAZ Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, 916 bin abonenin gazı ön ödeme ile kullandığını belirtti:

- Bu aboneler, geçmişte kurgulanan sistemle işlem noktalarında parayı peşin ödeyip kartlarına yükleme yapıyor. Kartı binadaki elektronik saate okutunca gaz akışı başlıyor.

Aboneye faturalı sistemi önerdi:

- Yüklenen gaz geceyarısı bitince soğukta kalabiliyorlar. Ayrıca, ön ödemeli saatlerin üretimi durmuş. Faturalı sistem aboneler için daha uygun.

GAZIN FİYATINI BOTAŞ BELİRLİYOR

MEHMET Torun, Başkentgaz’ın Botaş’tan alınan gazı dağıttığını vurguladı:

- Vatandaşa yansıyan fiyatı Botaş belirliyor. Biz, faturaya hizmet bedeli ekliyoruz.