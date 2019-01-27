Hikâyesi iyi olana sıkıntıda bile dış kaynak buluyoruz

- Bu dönem, müşteriyi rüyasında bile yakalama dönemi. Sıkıntıda olan şirketleri inceleyelim. Hikâyesi iyi olanın arkasında duralım. Kefil olalım.
Mesajına şunu da ekledi:
- E&Y, dünyada kredibilitesi yüksek bir kurum. Türkiye’de bu dönemde satın alma-şirket birleşme işleri yavaşlıyor. Öyleyse biz de Hikâyesi iyi olan şirketlere borç para bulmaya yüklenelim.
Borç para bulunacak şirketlerle ilgili yol haritasını da çizdi:
- Biz araya girince alacaklı banka veya bankalar ikna olur. Önce şirketin mevcut kredi borçları için iskonto görüşmeleri yapalım. Ardından kredinin vadesini uzatmaya çalışalım. Tabi işleri yeniden canlandırmaya dönük kredi sağlanması için devrede olalım.
Şu noktanın altını çizdi:
- Kredisini yapılandırıp, taze kredi kapısını araladığımız şirketlere yönetim desteği verelim. Yeniden yoldan sapmasına müsaade etmeyelim. Aktiflerini verimli kullanmasına özen gösterelim.
Canoğulları, geçenlerde buluştuğumuzda, “Hikâyesi iyi olan şirketler”e dönük planlarını paylaşıp, ekledi:
- Bizim arkasında durduğumuz şirketlere kreditörler “No” demiyor. Kimi şirketler için başka kaynaklardan kredi bulup, eskilerini kapatarak vadeyi de uzatabiliyoruz. Yurt dışından da kaynak bulabiliyoruz.
Sıkıntıdaki şirketlerle ilgili gözlemlerini sıraladı:
* Bilmedikleri işlere girip çok dağılıyorlar.
* Kazanan şirketleri borçlandırıp, kaynağı başka yerlere aktarıyor.
* Yanlış yatırım yapanlar zorlanıyor, batıyor.
Özellikle döviz kurlarının aşırı yükseldiği dönemlerde daha çok gündeme gelen tavsiyeyi tekrarladı:
- TL kazanıyorsan, TL borçlanıp, TL harcayacaksın. TL kazanırken dövizle borçlanırsan maliyeti kontrol etmek zorlaşır.
Bu aşamada Trabzonspor için UEFA’yla görüşmelerinden şu detayı anımsadı:
- UEFA’daki muhatap olduğumuz yetkililer “kur farkı” olayını bilmiyordu. Kendilerine “kur farkı”nı, bunun kulüp ya da şirket değil, ülke kaynaklı bir sorun olduğunu anlatarak ikna etmiştik.
Konkordato ilan eden şirket sayısının 1000 dolayına ulaştığını anımsatıp sordum:
- Bu dönemde kaç şirketle borç yapılandırması çalışmasına girdiniz?
8 şirketle çalıştıklarını kaydetti:
- Hepsinde de verdiğimiz destek, çizdiğimiz yol haritası pozitif yönde ilerledi. Bu şirketlerden 3’üne dışarıdan para bulduk.
Sözün kısası, “iyi Hikâye” şirketlere “sıkıntıdan çıkış kapısı”nı aralayabiliyor...
AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜ MEVDUAT SİGORTASI BİZDE
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, iş insanları Bekir Çallı, Abdullah Bingöl, Şahin Nalbant ve Prof. Mesut Parlak’ın bulunduğu sohbet ortamında kurumun dünyadaki yerine işaret etti:
- Avrupa’nın en güçlü mevduat sigortası kurumuyuz. Asıl işimiz mevduat sigortası zaten...
Bu sözünün dayandığı veriyi paylaştı:
- TMSF’nin elindeki rezerv, bankalardaki mevduatın yüzde 8’ini karşılayacak düzeyde.
Yüzde 8’in ne anlama geldiğini dünyadan örneklerle anlattı:
- Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 1.5’i aşmıyor. Kanada’da yüzde 1. ABD’de yüzde 1.5. Japonya’da yüzde 1. En yüksek oran yüzde 14-16 ile Kazakistan’da.
TMSF’deki yüzde 8’lik rezervi yüksek bulanlar olduğunu belirtti:
- Aslında bankalar için yük gibi görülebilir. Ancak, böyle güçlü ve tedbirli yürümeyi doğru buluyoruz.
TMSF’nin “Avrupa’nın en güçlüsü” oluşunun temelinde 2001 krizinden alınan dersler var değil mi?
TEKAÜTLÜK SERVİSİNİ HABERDAR EDİN, OĞLUM OSMAN SAFFET DOĞDU
PROF. Kenan Mortan, 2-3 ay öncesinden mesaj geçmeye başladı:
- İstanbul’da, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin “İktisatlılar Evi”nde Osman Saffet Arolat dostumuzun meslekte 55’inci yılını kutlayacağız. Doğan Hızlan ile birlikte mutlaka gelmelisin.
O akşam Doğan Hızlan’la birlikte salona girdiğimizde katılanlar arasında şu isimler dikkatimi çekti:
* Prof. İlter Turan, Ali İhsan Karacan, Adnan Bali, Niyazi Önen, Nafiz Karadere, Sibel Asna, Şeref Özgencil, Prof. Mithat Melen, Zekeriya Yıldırım, Hakan Güldağ, Bahattin Yücel, Vahap Adıyaman, Mehmet Sağanak, Niyazi Dalyancı, Ahmet Özkan, Faruk Pekin, Prof. Ahmet Güner Sayar, Ruhi Sanyer.
Buluşmanın sunucusu Aylin Altınay, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin bir sürprizi olduğunu söyledi. Bali, önce Osman Abi’nin babasıyla ilgili bilgi verdi:
- Osman Bey’in babası rahmetli Ali Mümtaz Arolat, bankamızda görev yapmış bir büyüğümüzdü.
Ardından çerçevelettiği bir belgeyi anlattı:
- Elimde böyle bir belge var. Sayın Ali Mümtaz Arolat’ın İş Bankası Umum Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı.
Yazıyı okudu:
- 03.01.1942 tarihinde bir oğlum daha doğduğunu ve isminin Osman Saffet konduğunu saygılarımla bildirir ve tekaütlük servisinin haberdar edilmesini rica ederim.
Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Abi’ye meslekte daha uzun yıllar diliyorum...
Hikâyesi iyi olana sıkıntıda bile dış kaynak buluyoruz
ULUSLARARASI danışmanlık şirketi E&Y’ın Türkiye Başkanı Metin Canoğulları, geçen yıl piyasadan sıkıntı işaretleri gelmeye başladığında ekibine şu mesajı verdi:
- Bu dönem, müşteriyi rüyasında bile yakalama dönemi. Sıkıntıda olan şirketleri inceleyelim. Hikâyesi iyi olanın arkasında duralım. Kefil olalım.
Mesajına şunu da ekledi:
- E&Y, dünyada kredibilitesi yüksek bir kurum. Türkiye’de bu dönemde satın alma-şirket birleşme işleri yavaşlıyor. Öyleyse biz de Hikâyesi iyi olan şirketlere borç para bulmaya yüklenelim.
Borç para bulunacak şirketlerle ilgili yol haritasını da çizdi:
- Biz araya girince alacaklı banka veya bankalar ikna olur. Önce şirketin mevcut kredi borçları için iskonto görüşmeleri yapalım. Ardından kredinin vadesini uzatmaya çalışalım. Tabi işleri yeniden canlandırmaya dönük kredi sağlanması için devrede olalım.
Şu noktanın altını çizdi:
- Kredisini yapılandırıp, taze kredi kapısını araladığımız şirketlere yönetim desteği verelim. Yeniden yoldan sapmasına müsaade etmeyelim. Aktiflerini verimli kullanmasına özen gösterelim.
Canoğulları, geçenlerde buluştuğumuzda, “Hikâyesi iyi olan şirketler”e dönük planlarını paylaşıp, ekledi:
- Bizim arkasında durduğumuz şirketlere kreditörler “No” demiyor. Kimi şirketler için başka kaynaklardan kredi bulup, eskilerini kapatarak vadeyi de uzatabiliyoruz. Yurt dışından da kaynak bulabiliyoruz.
Sıkıntıdaki şirketlerle ilgili gözlemlerini sıraladı:
* Bilmedikleri işlere girip çok dağılıyorlar.
* Kazanan şirketleri borçlandırıp, kaynağı başka yerlere aktarıyor.
* Yanlış yatırım yapanlar zorlanıyor, batıyor.
Özellikle döviz kurlarının aşırı yükseldiği dönemlerde daha çok gündeme gelen tavsiyeyi tekrarladı:
- TL kazanıyorsan, TL borçlanıp, TL harcayacaksın. TL kazanırken dövizle borçlanırsan maliyeti kontrol etmek zorlaşır.
Bu aşamada Trabzonspor için UEFA’yla görüşmelerinden şu detayı anımsadı:
- UEFA’daki muhatap olduğumuz yetkililer “kur farkı” olayını bilmiyordu. Kendilerine “kur farkı”nı, bunun kulüp ya da şirket değil, ülke kaynaklı bir sorun olduğunu anlatarak ikna etmiştik.
Konkordato ilan eden şirket sayısının 1000 dolayına ulaştığını anımsatıp sordum:
- Bu dönemde kaç şirketle borç yapılandırması çalışmasına girdiniz?
8 şirketle çalıştıklarını kaydetti:
- Hepsinde de verdiğimiz destek, çizdiğimiz yol haritası pozitif yönde ilerledi. Bu şirketlerden 3’üne dışarıdan para bulduk.
Sözün kısası, “iyi Hikâye” şirketlere “sıkıntıdan çıkış kapısı”nı aralayabiliyor...
AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜ MEVDUAT SİGORTASI BİZDE
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, iş insanları Bekir Çallı, Abdullah Bingöl, Şahin Nalbant ve Prof. Mesut Parlak’ın bulunduğu sohbet ortamında kurumun dünyadaki yerine işaret etti:
- Avrupa’nın en güçlü mevduat sigortası kurumuyuz. Asıl işimiz mevduat sigortası zaten...
Bu sözünün dayandığı veriyi paylaştı:
- TMSF’nin elindeki rezerv, bankalardaki mevduatın yüzde 8’ini karşılayacak düzeyde.
Yüzde 8’in ne anlama geldiğini dünyadan örneklerle anlattı:
- Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 1.5’i aşmıyor. Kanada’da yüzde 1. ABD’de yüzde 1.5. Japonya’da yüzde 1. En yüksek oran yüzde 14-16 ile Kazakistan’da.
TMSF’deki yüzde 8’lik rezervi yüksek bulanlar olduğunu belirtti:
- Aslında bankalar için yük gibi görülebilir. Ancak, böyle güçlü ve tedbirli yürümeyi doğru buluyoruz.
TMSF’nin “Avrupa’nın en güçlüsü” oluşunun temelinde 2001 krizinden alınan dersler var değil mi?
TEKAÜTLÜK SERVİSİNİ HABERDAR EDİN, OĞLUM OSMAN SAFFET DOĞDU
PROF. Kenan Mortan, 2-3 ay öncesinden mesaj geçmeye başladı:
- İstanbul’da, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin “İktisatlılar Evi”nde Osman Saffet Arolat dostumuzun meslekte 55’inci yılını kutlayacağız. Doğan Hızlan ile birlikte mutlaka gelmelisin.
O akşam Doğan Hızlan’la birlikte salona girdiğimizde katılanlar arasında şu isimler dikkatimi çekti:
* Prof. İlter Turan, Ali İhsan Karacan, Adnan Bali, Niyazi Önen, Nafiz Karadere, Sibel Asna, Şeref Özgencil, Prof. Mithat Melen, Zekeriya Yıldırım, Hakan Güldağ, Bahattin Yücel, Vahap Adıyaman, Mehmet Sağanak, Niyazi Dalyancı, Ahmet Özkan, Faruk Pekin, Prof. Ahmet Güner Sayar, Ruhi Sanyer.
Buluşmanın sunucusu Aylin Altınay, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin bir sürprizi olduğunu söyledi. Bali, önce Osman Abi’nin babasıyla ilgili bilgi verdi:
- Osman Bey’in babası rahmetli Ali Mümtaz Arolat, bankamızda görev yapmış bir büyüğümüzdü.
Ardından çerçevelettiği bir belgeyi anlattı:
- Elimde böyle bir belge var. Sayın Ali Mümtaz Arolat’ın İş Bankası Umum Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı.
Yazıyı okudu:
- 03.01.1942 tarihinde bir oğlum daha doğduğunu ve isminin Osman Saffet konduğunu saygılarımla bildirir ve tekaütlük servisinin haberdar edilmesini rica ederim.
Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Abi’ye meslekte daha uzun yıllar diliyorum...