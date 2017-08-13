Hedefimiz global şirket çıkarmak

HAFTA içinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi A.Ş. Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan’la karşılaşınca kamuoyundaki yaygın kuşkuyu anımsattım:

- Kurulduğu ilk günden beri kamuoyunda TVF’ye, “borçlanma fonu” bakışı yaygın. Bu izlenimi ortadan kaldırabilecek adımlar atabilecek misiniz?

Yanıta “Strateji Planı”ndan girdi:

- Strateji Planımızı Nisan 2017’de Başbakanlığın görüş ve onayına sunduk. Onay sonrası hedeflerimize doğru adımları atacağız.

Ardından TVF’nin kuruluş amaçlarına döndü:

- Hedefimiz ülkemizin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmesinde önemli rol oynamak. Bunun için varlıklarımızı küresel ölçekte rekabet edebilir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Varlıklarımız arasındaki sinerjiden yararlanırken, stratejik önemdeki endüstriler için lokomotif olacağız.

Çeşitli ülkelerdeki benzer varlık fonlarına değindi:

- Varlık fonlarının öncelikli amaçları devlet varlıklarını özel sektör anlayışıyla yönetip değerini artırmak. Şu anda ise, dünyanın önemli finans ve girişimcilik merkezlerinde (New York, Londra, Silikon Vadisi) ofisleri olan ve yatırım ekosisteminde önemli konumda bulunan fonlar haline gelmiş durumdalar.

TVF’nin Singapur’daki Temasek ve Malezya’daki Khazanah’a benzediğini belirtip, şu noktaya dikkat çekti:

- Bugün özel sermaye yatırım haberlerine bakıldığında varlık fonlarının isimleri görülüyor. Bu fonlar girişimcilik ekosisteminin de önemli oyuncuları konumunda.

Bu konuda örnekler sıraladı:

- Mubadala ve Public Investment Found, Apple ve Foxconn gibi şirketlerle beraber Sofbank öncülüğünde 97 milyar dolarlık Vision Fund’ı kurdu. GIC, Temasek ve Khazanah, Silikon Vadisi’nde kendi ofislerini açtı. Suudi Arabistan’ın Public Investment Fund’ı Uber’e 3.5 milyar dolarla ortak oldu.

Bostan, Vision Fund’ı örnek gösterince, kuruluşunda aktif rol alan Dalınç Arıburnu ile Londra’da yaptığımız sohbeti anımsadım. Arıburnu’na, TVF ile görüşüp görüşmediklerini sormuş, şu yanıtı almıştık:

- Vision Fund için TVF ile görüşmedik. Bundan sonra oluşturulacak fonlar için TVF ile temasa geçebiliriz.

Vision Fund’ın hedefini de paylaşmıştı:

- Teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, dünyada teknolojinin gelişiminde önemli rol almayı düşünüyoruz.

Bostan’ın verdiği örnekler, TVF’nin de benzeri adımlar atabileceğinin işareti oldu. Nitekim Bostan, TVF için öncelikli sektörlere vurgu yaptı:

- Teknoloji, enerji, yeni nesil tarım, finansal teknolojiler, sağlık, lojistik ve eğitim yatırımları yanında Türkiye’nin geleceğini doğrudan etkileyecek yatırımlar üzerinde çalışıyoruz.

Bunu destekleyecek finansal teknolojileri etkinleştireceklerini, girişim sermayesi yaratarak ekosistem oluşturacaklarını kaydetti:

- TVF bünyesinden global şirketlerin çıkmasını hedeflerken, ülkemizi gelişen girişimci ekonomiye taşımaya katkı vereceğiz. Ülkemizin girişimcilik ateşini yükselteceğiz.

Bostan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda yol alınırsa, TVF’ye kuşkulu bakışların dozu düşer değil mi?

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

MEHMET Bostan, Russia Direct Investment Fund (RDIF) ile 1 milyar dolarlık ortak fon kurmak üzere ön anlaşma imzaladıklarını anımsatıp, sürdürdü:

- Dünyanın önde gelen ülke fonlarından biriyle Türkiye için stratejik önem arz eden bir sektörde büyük ölçekli ortak yatırım için çalışmalar başlatıldı.

TVF’ye yurtdışından ilginin yüksek olduğunu belirtip ekledi:

- ABD, İngiltere, Çin, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Güney Afrika, Singapur, Malezya’dan yatırımcılarla işbirliği görüşmeleri yoğun şekilde sürüyor.

VARLIKLARIN YÖNETİMLERİ İLE YAKIN İŞBİRLİĞİMİZ VAR

MEHMET Bostan’a TVF bünyesindeki şirketlerle ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü sordum, önce şu mesajı verdi:

- Yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

Ardından şu çerçeveyi çizdi:

- Varlıklarımızın verimliliğini ve değerlerini artıracak stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunulacak. Ortak kaynak planlaması ile oluşacak sinerjilerden artı değer ortaya çıkacak. Rekabetçi ortamda büyümeleri sağlanacak.

PORTFÖY DEĞERİ 40 MİLYAR DOLAR

TVF Başkanı Mehmet Bostan, fonda 5 stratejik sektörden varlıkların olduğunu belirtti:

- Finans, enerji, ulaştırma-lojistik, telekom-reknoloji, tarım ve gıdada 14 şirket ve 2 lisansımız var. Şirketlerin toplam portföy değeri 40 milyar dolar.

Dünyadaki varlık fonlarının toplam büyüklüğünün 7.5 trilyon dolar olduğuna değindi:

- TVF, 40’tan fazla ülkedeki 80 varlık fonu arasında ilk 20’lerde.

ORTAK YATIRIM İÇİN İLK AKLA GELEN OLURUZ

MEHMET Bostan, TVF için 10 yıl sonrasına dönük şu hedefleri paylaştı:

- Dünyanın önemli finans ve girişimcilik merkezlerinde ofis açmak. Ortak yatırım yapmak için ilk akla gelen fonlardan biri olmak. Dünya markası olacak şirketler için itici güç olmak.

Türkiye’nin stratejik önemdeki endüstrilerde güçlü şekilde yer almasına katkı vermek istediklerini kaydetip ekledi:

- Türkiye’nin başarısında ve sermaye piyasalarının derinleşmesinde kritik katkılarda bulunmak istiyoruz. Ayrıca, global start-up’ların çıktığı ekosistem yaratmada rol alacağız.