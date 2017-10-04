Hazine üstündeyiz turizmde zirveye 2019’da döneriz

- Ülkenize gelen turist sayısı ne kadar?

Temsilci yanıtladı:

- 75 milyon.

Ardından tam karşısında oturan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a aynı soruyu yöneltti. Kurtulmuş, yıl sonu hedefini paylaştı:

- 30 milyon dolayında.

Kurtulmuş, 2 ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini devraldığında hedeflerinden birini şöyle belirledi:

- Turizmle ilgili uluslararası platformlarda ülkemizi daha görünür kılacağız.

Bu hedef doğrultusunda 3 dakikalık bir “ana konuşma” için de olsa OECD Turizm Komitesi’nin 100’üncü oturumunda Türkiye’yi bizzat temsil etmeyi seçti. Vesileyle önemli ikili görüşmeler yaptı. Oturumdaki konuşmasında şu mesajı verdi:

- Turizm, birleştirici özelliği ile yumuşak güç olarak kullanılabilir. Yükselen İslam karşıtlığının önüne geçilmesinde büyük rol oynayabilir.

Kurtulmuş’la aile fotoğrafı çekiminin ardından OECD Genel Sekreteri Gurria ve Fas Turizm Bakanı ile ikili görüşmesi sonrası sohbet ettik. Türk turizminin 2016’da çakıldığını anımsattı:

- Bu yıl toparlanma yaşıyoruz. Yılın ilk 8 ayında 22 milyon turisti aştık. Yıl sonuna kadar 30 milyonun üstüne çıkarız.

Turizm gelirinde son durumu merak ettim, yanıtladı:

- Fiyatlar çok düştü. Turist sayısı 30 milyonu bulduğunda yıllık gelirimiz 22 milyar dolara çıkabilecek.

Turizm gelirinde zirve yılının 2014 olduğuna dikkat çekti:

- 2014’te turizm gelirimiz 36 milyar doları aşmıştı. İnşallah bu seviyeyi 2019’da yakalayacağız.

2023 hedefine işaret etti:

- Kısa vadeli hedefimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşmak.

İyi bir planlamayla bu hedefe rahatlıkla ulaşılabileceğini vurguladı:

- Türkiye tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleriyle turizm açısından bir hazinenin üstünde. Deniz, dağ, kış, spor, sağlık, kültürel turizmden inanç turizmine kadar geniş bir yelpazede büyük atılımlar yapmak mümkün. Bunları değerlendiriyoruz.

30 milyon turistten 22 milyar dolar, turist başına gelirin 733 dolara indiğini gösteriyor...

Bu durumda 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefine kısa vadede ulaşmak mümkün mü?

KULELİ ULUSAL MÜZE OLACAK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve eşi Prof. Sevgi Kurtulmuş, önceki akşam Paris’te OECD Daimi Temsilcisisi Büyükelçi Erdem Başçı’ya konuk oldu. Buluşmaya Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Paris Başkonsolosu Barış Tantekin, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal da katıldı.

Bakan Kurtulmuş, buluşmada Kuleli Askeri Lisesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na

tahsis edildiğini paylaştı:

- Kuleli Askeri Lisesi, Ulusal Müzeye dönüşecek.

AİLELERİ ZİYARET ETTİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, OECD Daimi Temsilcisi Erdem Başçı’nın konutuna girerken ekibine seyahat programında değişiklik yapmaları gerektiğini bildirdi:

- Bakanlar Kurulu’nda, Mulhouse’daki yangında hayatını kaybeden 3 evladımızın ailelerine hükümet adına ziyaret kararı alınmış. Sayın Başbakanımız, “Numan Bey şu anda Paris’te. Numan Bey’in gitmesi uygun olur” demiş. Ona göre program yapmamız lazım.

Kurtulmuş, dün sabah Yunanistan Turizm Bakanı Elena Kountura ve OECD Girişimcilik, KOBİ’ler, Yerel Kalkınma-Turizm Merkezi Direktörü Lamia Kamal-Chaoui ile görüştü. Ardından eşi Prof. Sevgi Kurtulmuş ve Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ile birlikte trenle Mulhouse’a geçti.

Paris Büyükelçiliğimizde Fransa’daki turizm sektörüyle planlanan buluşmaya ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent liderliğindeki ekip ev sahipliği yaptı.

Kurtulmuş ve eşi, Mulhouse’da yangında çocuklarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinin ardından dün akşam Basel (İsviçre) üzerinden Türkiye’ye döndü.