NATO Zirvesi kapsamında liderlerin katıldığı çalışma yemeği sonrası... Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere-Hırvatistan maçının son dakikalarını izlemek üzere telefonundan yayını bulmaya çalışırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonunu uzattı:
- Sayın Başbakan, ben maçı açtım, buyurun birlikte izleyelim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çavuşoğlu’nun telefonundan karşılaşmanın son dakikalarını izlerken İngiltere Başbakanı Theresa May de aralarına katıldı.
Çavuşoğlu, liderlere bilgi verdi:
- Maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Maçın uzatma bölümünde Hırvatistan 2-1 öne geçmiş, heyecan doruğa çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaka yollu mırıldandı:
- Hadi Cüneyt, bitir şu maçı...
Çakır, bitiş düdüğünü çalınca Edi Rama devreye girdi:
- Dünya Kupası Batı Balkanlar’a geliyor...
NATO Zirvesi’ne ABD Başkanı Donald Trump’ın şu sözü damga vurdu:
- Biz NATO’ya gayri safi milli hasılamızın (GSMH) yüzde 3.5’ini harcıyoruz. Üye ülkeler NATO’ya GSMH’nin en az yüzde 2’sini harcamalı...
Trump’ın Zirve öncesinde vermeye başladığı bu yöndeki mesajlar, toplantıların gergin geçeceğinin işareti oldu...
İngiltere-Hırvatistan maçının son dakikalarının izlendiğine benzer anlar, gergin havayı yumuşatmaya vesile oldu...
Şimdi nefesler tutuldu, dünya 15 Temmuz 2018 Pazar günü Fransa ile Hırvatistan’ın oynayacağı final maçına kilitlendi.
Hırvatistan, bu kadar yaklaşmışken Dünya Kupası’na uzanabilir mi?
TÜRKİYE, NATO’NUN HARCAMA LİGİNDE 10’UNCU SIRADA
ABD Başkanı Donald Trump, özellikle Almanya’yı hedef alarak NATO üyelerine bastırdı:
- Biz, Gayri Safi Milli Hasılamızın (GSMH) yüzde 3.5’ini NATO’ya harcıyoruz. Üye ülkeler milli gelirlerinin yüzde 2’sini NATO’ya harcamalı. Almanya zengin ülke ama bu orandan uzak.
Trump’ın bu sözleri, üye ülkelerin NATO’ya dönük harcamalarının GSMH’ya oranını gündeme getirmiş oldu. Tablodan bazı örnekler şöyle:
- Yunanistan (% 2.27), İngiltere (% 2.10), Estonya (% 2.14), Letonya (% 2), Polonya (% 1.98), Litvanya (% 1.96), Romanya (% 1.93), Fransa (% 1.81).
Türkiye’nin 29 ülke arasında yüzde 1.80’le 10’uncu sırada yer aldığı listede, daha altta kalan ülkelere bakalım:
- Norveç (1.61), Karadağ (% 1.58), Bulgaristan (% 1.56), Portekiz (% 1.36), Hollanda (% 1.35), Hırvatistan (% 1.30), Almanya (% 1.24), Kanada (% 1.23), Danimarka (% 1.21), Slovakya (% 1.20), Arnavutluk (% 1.19), İtalya (% 1.15), Çekya (% 1.11), Macaristan (% 1.08), Slovenya (% 1.01), İspanya (% 0.93), Belçika (% 0.93), Lüksemburg (% 0.55).
ABD SON 10 YILDA TÜRKİYE TİCARETİNDE 50 MİLYAR DOLAR ÖNDE
BAŞKANLIĞINI Mehmet Ali Yalçındağ’ın yürüttüğü Türkiye-Amerika İş Konseyi, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın buluşması fırsatını değerlendirmek üzere iki Başkan’a yönelik bir mektup yayınladı.
Yalçındağ, Konsey’in ABD tarafıyla paslaşarak yayınladığı mektuba şu mesajla ile grdi:
- NATO’daki buluşmayı iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin yeniden başlaması için tarihi fırsat olarak görüyoruz.
Ardından ABD’nin Türkiye’yi rahatsız eden tavrını anımsattı:
- Üretim ortağı olduğumuz F-35’lerin Türkiye’ye satışına ABD Kongresi’nin engelleme tehdidi, anlamlandırılması oldukça güç bir yaklaşım. Türkiye’nin iadesini talep ettiği terör örgütü lideri Fethullah Gülen konusunda, Amerikan yetkililerinin çözüm konusundaki isteksizlikleri de Türk kamuoyunu endişelendiren ve çözülmesi gereken bir başka problem olarak önümüzde duruyor.
ABD’nin beklentisine işaret etti:
- Amerikalı yetkililerin de Amerikan kamuoyuna, bir vatandaşlarının Türkiye’de hapiste olduğu gerçeğini anlatmakta zorlandıklarını düşünüyoruz.
ABD’nin başlattığı ticaret savaşına dikkat çekti:
- ABD’nin, Türkiye’yi de kapsayayan çelik ve alüminyum tarifelerinin faydadan çok zarar getireceğine ve ikili ilişkilerde olumsuz etkilere yol açacağına inanıyoruz. Son 10 yılda ABD, Türkiye ile ticaretinde 50 milyar dolar civarı fazla verdi. Amerikan hükümetinin belirlediği kriterlerin hiçbiri Türkiye’ye tarife uygulanmasını gerektirmiyor.
Ticaretle ilgili bir örneğin altını çizdi:
- THY’nin Boeing’le imzaladığı 10 milyar dolarlık uçak alım anlaşması, ABD’de 25 bin kişiye istihdam yaratılmasını sağladı.
Yalçındağ, mektubunu şu mesajla noktaladı:
- İki ülke arasında bağların ittifakın devamlılığını sağlayacak kadar sağlam ve dayanıklı olduğuna inanıyoruz.
Hadi Cüneyt bitir şu maçı
BRÜKSEL’deki Cinquantenaire Parkı ve Müzesi...
NATO Zirvesi kapsamında liderlerin katıldığı çalışma yemeği sonrası... Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere-Hırvatistan maçının son dakikalarını izlemek üzere telefonundan yayını bulmaya çalışırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonunu uzattı:
- Sayın Başbakan, ben maçı açtım, buyurun birlikte izleyelim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çavuşoğlu’nun telefonundan karşılaşmanın son dakikalarını izlerken İngiltere Başbakanı Theresa May de aralarına katıldı.
Çavuşoğlu, liderlere bilgi verdi:
- Maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Maçın uzatma bölümünde Hırvatistan 2-1 öne geçmiş, heyecan doruğa çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaka yollu mırıldandı:
- Hadi Cüneyt, bitir şu maçı...
Çakır, bitiş düdüğünü çalınca Edi Rama devreye girdi:
- Dünya Kupası Batı Balkanlar’a geliyor...
NATO Zirvesi’ne ABD Başkanı Donald Trump’ın şu sözü damga vurdu:
- Biz NATO’ya gayri safi milli hasılamızın (GSMH) yüzde 3.5’ini harcıyoruz. Üye ülkeler NATO’ya GSMH’nin en az yüzde 2’sini harcamalı...
Trump’ın Zirve öncesinde vermeye başladığı bu yöndeki mesajlar, toplantıların gergin geçeceğinin işareti oldu...
İngiltere-Hırvatistan maçının son dakikalarının izlendiğine benzer anlar, gergin havayı yumuşatmaya vesile oldu...
Şimdi nefesler tutuldu, dünya 15 Temmuz 2018 Pazar günü Fransa ile Hırvatistan’ın oynayacağı final maçına kilitlendi.
Hırvatistan, bu kadar yaklaşmışken Dünya Kupası’na uzanabilir mi?
TÜRKİYE, NATO’NUN HARCAMA LİGİNDE 10’UNCU SIRADA
ABD Başkanı Donald Trump, özellikle Almanya’yı hedef alarak NATO üyelerine bastırdı:
- Biz, Gayri Safi Milli Hasılamızın (GSMH) yüzde 3.5’ini NATO’ya harcıyoruz. Üye ülkeler milli gelirlerinin yüzde 2’sini NATO’ya harcamalı. Almanya zengin ülke ama bu orandan uzak.
Trump’ın bu sözleri, üye ülkelerin NATO’ya dönük harcamalarının GSMH’ya oranını gündeme getirmiş oldu. Tablodan bazı örnekler şöyle:
- Yunanistan (% 2.27), İngiltere (% 2.10), Estonya (% 2.14), Letonya (% 2), Polonya (% 1.98), Litvanya (% 1.96), Romanya (% 1.93), Fransa (% 1.81).
Türkiye’nin 29 ülke arasında yüzde 1.80’le 10’uncu sırada yer aldığı listede, daha altta kalan ülkelere bakalım:
- Norveç (1.61), Karadağ (% 1.58), Bulgaristan (% 1.56), Portekiz (% 1.36), Hollanda (% 1.35), Hırvatistan (% 1.30), Almanya (% 1.24), Kanada (% 1.23), Danimarka (% 1.21), Slovakya (% 1.20), Arnavutluk (% 1.19), İtalya (% 1.15), Çekya (% 1.11), Macaristan (% 1.08), Slovenya (% 1.01), İspanya (% 0.93), Belçika (% 0.93), Lüksemburg (% 0.55).
ABD SON 10 YILDA TÜRKİYE TİCARETİNDE 50 MİLYAR DOLAR ÖNDE
BAŞKANLIĞINI Mehmet Ali Yalçındağ’ın yürüttüğü Türkiye-Amerika İş Konseyi, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın buluşması fırsatını değerlendirmek üzere iki Başkan’a yönelik bir mektup yayınladı.
Yalçındağ, Konsey’in ABD tarafıyla paslaşarak yayınladığı mektuba şu mesajla ile grdi:
- NATO’daki buluşmayı iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin yeniden başlaması için tarihi fırsat olarak görüyoruz.
Ardından ABD’nin Türkiye’yi rahatsız eden tavrını anımsattı:
- Üretim ortağı olduğumuz F-35’lerin Türkiye’ye satışına ABD Kongresi’nin engelleme tehdidi, anlamlandırılması oldukça güç bir yaklaşım. Türkiye’nin iadesini talep ettiği terör örgütü lideri Fethullah Gülen konusunda, Amerikan yetkililerinin çözüm konusundaki isteksizlikleri de Türk kamuoyunu endişelendiren ve çözülmesi gereken bir başka problem olarak önümüzde duruyor.
ABD’nin beklentisine işaret etti:
- Amerikalı yetkililerin de Amerikan kamuoyuna, bir vatandaşlarının Türkiye’de hapiste olduğu gerçeğini anlatmakta zorlandıklarını düşünüyoruz.
ABD’nin başlattığı ticaret savaşına dikkat çekti:
- ABD’nin, Türkiye’yi de kapsayayan çelik ve alüminyum tarifelerinin faydadan çok zarar getireceğine ve ikili ilişkilerde olumsuz etkilere yol açacağına inanıyoruz. Son 10 yılda ABD, Türkiye ile ticaretinde 50 milyar dolar civarı fazla verdi. Amerikan hükümetinin belirlediği kriterlerin hiçbiri Türkiye’ye tarife uygulanmasını gerektirmiyor.
Ticaretle ilgili bir örneğin altını çizdi:
- THY’nin Boeing’le imzaladığı 10 milyar dolarlık uçak alım anlaşması, ABD’de 25 bin kişiye istihdam yaratılmasını sağladı.
Yalçındağ, mektubunu şu mesajla noktaladı:
- İki ülke arasında bağların ittifakın devamlılığını sağlayacak kadar sağlam ve dayanıklı olduğuna inanıyoruz.