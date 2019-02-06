Habavorsk’ta - 40 Kuveyt’te gölgede 55 derecede çalışıyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün başkanlığındaki heyet Malezya’da görüşmeler yaparken şu soru soruldu:
- Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri en büyük işin parasal boyutu nedir?
Yenigün yanıtladı:
- Limak’ın Kuveyt’te yapımını sürdürdüğü havalimanı projesi 4.5 milyar dolarlık bir iş. Bugüne kadar müteahhitlik şirketlerimizin yurt dışında tek kalemde üstlendikleri en büyük projedir.
Geçen gün Limak Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Genel Müdürü Haldun Fırat Köktürk’le sohbet ederken Yenigün’ün Malezya’dan aktardığı diyalogu anımsadım. Köktürk, Kuveyt’te gölgede 55 dereceyi bulan sıcaklıkta iş yaptıklarını vurguladı:
- Kuveyt’te inşaatın yüzde 35’ini tamamladık. Projenin tamamlanması için süre 6 yıl olarak belirlenmişti. 4 yılda bitireceğiz. Havalimanının teknik işletmesine de talibiz.
Sonra Habarovsk’ta (Rusya) aldıkları 120 milyon Euro’luk projeye işaret etti:
- Şu anda Habarovsk’ta - 40 derecede inşaat yapıyoruz. Rostov ile Volgograd’da havalimanı terminal inşaatlarını teslim ettik.
Havalimanlarının ülke ekonomilerine katkısına Avrupa’dan örnek verdi:
- Avrupa Havalimanları Birliği’nin verilerine göre, Avrupa’daki havalimanlarında 4.5 milyon kişi çalışıyor. Havalimanlarının Avrupa ekonomisine katkısı 248 milyar Euro’yu buluyor.
Avrupa’daki birçok havalimanının yenilenmesi ve büyütülmesi gerektiğini kaydetti:
- 2035’e kadar havalimanlarındaki yenileme ve büyüme, 2 milyon kişiye yeni iş alanı açacak. Avrupa havalimanlarına yatırım yapılmaması halinde yıllık ekonomik kayıp 98 milyar Euro’yu bulacak.
Limak Grubu’nun havalimanı inşaatı, hizmete açılması, işletmesi konusunda deneyim kazandığının altını çizdi:
- Kosova’yı 2011’de 120 milyon Euro’luk yatırım planıyla devralmıştık. 20 yıllık işletme hakkımız var. Kule hariç her şeyi biz yönetiyoruz.
New York’ta küçük bir havalimanı ile ilgilendiklerine vurgu yaptı:
- New York’ta yeterlilik aldık, teklif vermedik. Japonya’da Fukuoka’daki havalimanı ile ilgilendik. Fransa’da Nice Havalimanı için yeterlilik almıştık. Lyon’a teklif verdik, 3’üncü olduk.
Dakar’da (Senegal) 8 yılda bitirilemeyen havalimanını Summa İnşaat’la ortak alıp, 8 ayda tamamladıklarını anlattı:
- Kahire Uluslararası Havalimanı ikinci terminalinin inşaatını yaptık, teknik işletme sürüyor. Afrika’daki projeler hep ilgi alanımızda. Aslında dünyanın her yerinde havalimanı yapımı ve işletmesine talibiz.
2007-2017 döneminde dünyada havacılık sektörünün yüzde 67 büyüdüğünü anımsattı:
- 2017’de dünyada havacılık yüzde 8’le ekonominin iki katı büyüdü. Avrupa’da havacılık ekonominin 3 katı büyüyor.
İstanbul Havalimanı’nda yüzde 20 paylarının olduğunu vurgulayıp, grubun havalimanları konusundaki hedefini paylaştı:
- Dünyanın dört bir yanındaki havalimanları için radarımız hep açık. Hedefimiz 5 yıl sonra dünyada havalimanı idareleri tarafından genelde davet edilen şirket olmak.
Haldun Köktürk’le sohbetten birkaç gün sonra Üsküp’te Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov’un TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener’e devlet nişanı verdiği törene katıldım.
TAV, havalimanı yapım ve işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyaya açılan markası oldu...
Limak da aynı yolda emin adımlarla ilerliyor, üstlendiği projeler bunu kanıtlıyor...
Habavorsk’ta - 40 Kuveyt’te gölgede 55 derecede çalışıyoruz
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün başkanlığındaki heyet Malezya’da görüşmeler yaparken şu soru soruldu:
- Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri en büyük işin parasal boyutu nedir?
Yenigün yanıtladı:
- Limak’ın Kuveyt’te yapımını sürdürdüğü havalimanı projesi 4.5 milyar dolarlık bir iş. Bugüne kadar müteahhitlik şirketlerimizin yurt dışında tek kalemde üstlendikleri en büyük projedir.
Geçen gün Limak Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Genel Müdürü Haldun Fırat Köktürk’le sohbet ederken Yenigün’ün Malezya’dan aktardığı diyalogu anımsadım. Köktürk, Kuveyt’te gölgede 55 dereceyi bulan sıcaklıkta iş yaptıklarını vurguladı:
- Kuveyt’te inşaatın yüzde 35’ini tamamladık. Projenin tamamlanması için süre 6 yıl olarak belirlenmişti. 4 yılda bitireceğiz. Havalimanının teknik işletmesine de talibiz.
Sonra Habarovsk’ta (Rusya) aldıkları 120 milyon Euro’luk projeye işaret etti:
- Şu anda Habarovsk’ta - 40 derecede inşaat yapıyoruz. Rostov ile Volgograd’da havalimanı terminal inşaatlarını teslim ettik.
Havalimanlarının ülke ekonomilerine katkısına Avrupa’dan örnek verdi:
- Avrupa Havalimanları Birliği’nin verilerine göre, Avrupa’daki havalimanlarında 4.5 milyon kişi çalışıyor. Havalimanlarının Avrupa ekonomisine katkısı 248 milyar Euro’yu buluyor.
Avrupa’daki birçok havalimanının yenilenmesi ve büyütülmesi gerektiğini kaydetti:
- 2035’e kadar havalimanlarındaki yenileme ve büyüme, 2 milyon kişiye yeni iş alanı açacak. Avrupa havalimanlarına yatırım yapılmaması halinde yıllık ekonomik kayıp 98 milyar Euro’yu bulacak.
Limak Grubu’nun havalimanı inşaatı, hizmete açılması, işletmesi konusunda deneyim kazandığının altını çizdi:
- Kosova’yı 2011’de 120 milyon Euro’luk yatırım planıyla devralmıştık. 20 yıllık işletme hakkımız var. Kule hariç her şeyi biz yönetiyoruz.
New York’ta küçük bir havalimanı ile ilgilendiklerine vurgu yaptı:
- New York’ta yeterlilik aldık, teklif vermedik. Japonya’da Fukuoka’daki havalimanı ile ilgilendik. Fransa’da Nice Havalimanı için yeterlilik almıştık. Lyon’a teklif verdik, 3’üncü olduk.
Dakar’da (Senegal) 8 yılda bitirilemeyen havalimanını Summa İnşaat’la ortak alıp, 8 ayda tamamladıklarını anlattı:
- Kahire Uluslararası Havalimanı ikinci terminalinin inşaatını yaptık, teknik işletme sürüyor. Afrika’daki projeler hep ilgi alanımızda. Aslında dünyanın her yerinde havalimanı yapımı ve işletmesine talibiz.
2007-2017 döneminde dünyada havacılık sektörünün yüzde 67 büyüdüğünü anımsattı:
- 2017’de dünyada havacılık yüzde 8’le ekonominin iki katı büyüdü. Avrupa’da havacılık ekonominin 3 katı büyüyor.
İstanbul Havalimanı’nda yüzde 20 paylarının olduğunu vurgulayıp, grubun havalimanları konusundaki hedefini paylaştı:
- Dünyanın dört bir yanındaki havalimanları için radarımız hep açık. Hedefimiz 5 yıl sonra dünyada havalimanı idareleri tarafından genelde davet edilen şirket olmak.
Haldun Köktürk’le sohbetten birkaç gün sonra Üsküp’te Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov’un TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener’e devlet nişanı verdiği törene katıldım.
TAV, havalimanı yapım ve işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyaya açılan markası oldu...
Limak da aynı yolda emin adımlarla ilerliyor, üstlendiği projeler bunu kanıtlıyor...