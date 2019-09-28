‘Güvenli bölge’deki 1 milyon konuta 26.4 milyar dolar gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’tan dönüşe geçmeden önce beraberindeki gazetecilerle sohbet ederken Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırında oluşturulacak “güvenli bölge” konusu gündeme gelince İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun’a döndü:
- BM Genel Kurulu’na katılan liderlere dağıttığımız “güvenli bölge kitapçığı”nı arkadaşlara da verelim.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, kitapçığı dün sabah gönderdi. Kitapçıkta “güvenli bölge”de oluşturulacak köy ve ilçelerle ilgili şu bilgiler yer aldı:
“Güvenli bölge”de 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı planlanıyor.
Köylerle ilgili şu detaylara yer verildi:
Köylerin her birinde 350 metrekare arsaya oturan 100 metrekare 3+1 ev ve ahırdan oluşan 1000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.
İlçeler için de şu ayrıntılar dikkat çekti:
İlçelerde ortalama 100 metrekarelik (3+1 ve 2+1) 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle cami, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek.
Köy ve ilçeler için gereken arazi büyüklüğü şöyle hesaplandı:
1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82.6 milyon metrekare,
1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare,
Toplamda 92.6 milyon metrekare araziye ihtiyaç olacak.
Ayrıca, tarımsal amaçlı arazi dağıtımı için 140 milyon metrekare araziye ihtiyaç var.
Toplam konut sayısı da ortaya konuldu:
Her köyde 1000’er olmak üzere 140 köyde 140 bin konut olacak.
Her ilçede 6 biner olmak üzere 10 ilçede 60 bin konut yapılacak.
1 milyon nüfus için toplam konut sayısı 200 bini bulacak.
1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti TL, Euro ve ABD Doları bazında ayrı ayrı kitapçıkta dikkate sunuldu:
150 milyar 965 milyon 400 bin TL.
23 milyar 662 milyon 288 bin 401 Euro
26 milyar 392 milyon 552 bin 448 ABD Doları
Hesap ortaya konulduktan sonra
şu noktanın altı çizildi:
Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halinde maliyet de bu oranda artacak.
Kitapçıktaki bilgileri paylaştıktan sonra anımsatmakta yarar var:
ABD, “güvenli bölge” konusunda beklenen adımı nasıl ve ne zaman atacak?
1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği köy ve ilçelerin oluşturulması için gereken 26.4 milyar dolarlık fona hangi ülke ne kadar katkıda bulunacak?
‘Güvenli bölge’deki 1 milyon konuta 26.4 milyar dolar gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’tan dönüşe geçmeden önce beraberindeki gazetecilerle sohbet ederken Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırında oluşturulacak “güvenli bölge” konusu gündeme gelince İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun’a döndü:
- BM Genel Kurulu’na katılan liderlere dağıttığımız “güvenli bölge kitapçığı”nı arkadaşlara da verelim.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, kitapçığı dün sabah gönderdi. Kitapçıkta “güvenli bölge”de oluşturulacak köy ve ilçelerle ilgili şu bilgiler yer aldı:
“Güvenli bölge”de 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı planlanıyor.
Köylerle ilgili şu detaylara yer verildi:
Köylerin her birinde 350 metrekare arsaya oturan 100 metrekare 3+1 ev ve ahırdan oluşan 1000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.
İlçeler için de şu ayrıntılar dikkat çekti:
İlçelerde ortalama 100 metrekarelik (3+1 ve 2+1) 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle cami, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek.
Köy ve ilçeler için gereken arazi büyüklüğü şöyle hesaplandı:
1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82.6 milyon metrekare,
1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare,
Toplamda 92.6 milyon metrekare araziye ihtiyaç olacak.
Ayrıca, tarımsal amaçlı arazi dağıtımı için 140 milyon metrekare araziye ihtiyaç var.
Toplam konut sayısı da ortaya konuldu:
Her köyde 1000’er olmak üzere 140 köyde 140 bin konut olacak.
Her ilçede 6 biner olmak üzere 10 ilçede 60 bin konut yapılacak.
1 milyon nüfus için toplam konut sayısı 200 bini bulacak.
1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti TL, Euro ve ABD Doları bazında ayrı ayrı kitapçıkta dikkate sunuldu:
150 milyar 965 milyon 400 bin TL.
23 milyar 662 milyon 288 bin 401 Euro
26 milyar 392 milyon 552 bin 448 ABD Doları
Hesap ortaya konulduktan sonra
şu noktanın altı çizildi:
Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halinde maliyet de bu oranda artacak.
Kitapçıktaki bilgileri paylaştıktan sonra anımsatmakta yarar var:
ABD, “güvenli bölge” konusunda beklenen adımı nasıl ve ne zaman atacak?
1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği köy ve ilçelerin oluşturulması için gereken 26.4 milyar dolarlık fona hangi ülke ne kadar katkıda bulunacak?