Global yönetimde ‘Türkiye şartı’yla görev yapıyor

- Best Buy, Darty, ElectroWorld ülkemizde şansını denedi. Bazıları piyasada bir süre tutundu. Ancak, sonunda çekilme yolunu seçtiler.
MediaMarkt’ın işin peşini bırakmadığına dikkat etti:
- MediaMarkt, Türkiye’de işin peşini bırakmadığı gibi büyüme stratejisini de sürdürdü. Halen 74 olan mağaza sayımız, bu yılın sonunda 80’i bulacak.
Kendisinin MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı görevini devraldığı günlere döndü:
- Ben görevi devralırken 40 mağazamız vardı. 5 mağazayı kapattık. Daha sonra adım adım büyümeyi sürdürdük, 80 mağazaya doğru yol alıyoruz.
Son dönem tüketici davranışlarını irdeledi:
MediaMarkt mağazalarını yılda 5 milyon kişi ziyaret ediyor. İnternet sitemize 8 milyon kişi giriyor.
Müşterilerimiz yılda 1.5 kere alışveriş yapıyor.
Sepette 2’den fazla ürün oluyor.
Sepetin parasal büyüklüğü 1000 liraya yaklaşıyor.
Geçen yıl kendisine MediaMarkt Global İcra Kurulu Üyeliği teklif edildiğinde profesyonel çalışma hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti:
- Philips’te İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da 14 yıl üst düzey görev yaptım. Türkiye’ye dönmeyi düşünürken Doğan Online ve Hepsiburada ile yolum kesişti. Sonra LC Waikiki’nin Yurtdışı Mağazalar Genel Müdürlüğünü yürüttüm.
MediaMarkt’ın Global İcra Kurulu’nda ilk kez Türk üye olacağını dikkate aldı:
- Global İcra Kurulu’nda gururla görev alırım. Ancak, Türkiye’deki görevimi bırakmak istemem. Asıl çalışma ofisim İstanbul’da olmalı.
Grup yönetimi Türkiye kapısını açık tutmayı planladığını aktardı:
- Biz Türkiye’deki görevini bırakmanı zaten istemiyoruz.
Türkiye’nin MediaMarkt dünyası içindeki yerini gözden geçirdi:
- İspanya ve İtalya ile birlikte tepedeki 4 ülkeden biriyiz.
MediaMarkt’ın Almanya’daki merkezi, Gökyıldırım’a İstanbul’dan koordine etmek üzere iki ülke bağladı:
- MediaMarkt İsveç ve Yunanistan’ı da ben yönetiyorum.
Son dönemde bir ülke daha bağlandı:
- Artık Polonya MediaMarkt’ı da ben yöneteceğim.
Türkiye’de 26 ilde mağazalarının olduğu üzerinde durdu:
- Yatırım bizi her daim mutlu ediyor. Mağazalarımız 4 yılda bir yenileniyor. Mağaza başı yatırım 4 milyon lirayı buluyor.
Türkiye ile ilgili hedefini ortaya koydu:
- Bulunduğumuz il sayısını 54-55’e, mağaza sayımızı 125’e çıkarırsak, kuvvetli online altyapısı oluşturursak tüm Türkiye’yi kapsamış oluruz.
Uluslararası şirketlerde Türk yöneticilerin öne çıkmasını, o grupların ülkemize bakışını olumluya dönüştürmede, yatırımların artmasında önemli rol oynuyor.
Gökyıldırım’ın MediaMarkt’ın 7 kişilik global icra kurulunda yer alması da aynı etkiyi yapıyor...
ASGARİ ÜCRET TUTTU, TEKSTİL VE DERİDE KONTENJAN DOLDU
İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak’ın sosyal medyada paylaştığı duyuru dikkatimi çekti:
Çalışmalarımız neticesinde tekstil mühendisliği bölümü doluluk oranları yüzde 42’den yüzde 92’ye çıktı.
Deri mühendisliği bölümü doluluk oranı yüzde 81’den yüzde 100’e yükseldi.
Duyurunun teşekkür bölümüne baktım:
- Bu süreçte sağlamış oldukları destekleri için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a, YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’a, YÖK Üyesi Prof. Ömer Açıkgöz’e teşekkür ederiz.
Söz konusu bölümlerde kontenjan artışını sağlamak için İHKİB, İTHİB ve İDMİB’in önderlik ettiği çalışmanın ne olduğunu anımsamakta yarar var. Birlikler, özellikle tekstil mühendisliği bölümlerini cazip kılmak için şu kampanyayı yaptı:
Üniversiteye giriş sınavında ilk 20 bine girip, tekstil bölümünü tercih eden öğrenciye asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak.
İlk 20-50 bine girip, tekstil bölümünü seçen öğrenciye asgari ücretin yüzde 70’i kadar maaş verilecek.
İlk 50-80 bine girip, tekstil bölümünü tercih eden öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si düzeyinde maaş verilecek.
Söz konusu öğrenciler, eğitimleri sırasında maaş almanın yanısıra, sektörle bağlantıları yolun başındayken kurulduğu için iş bulmakta da güçlük çekmeyecek.
İyi bayramlar...
Global yönetimde ‘Türkiye şartı’yla görev yapıyor
Alman elektronik perakende devi MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye’de 11’inci yıla girerken gelip-giden yabancı oyuncuları düşündü:
- Best Buy, Darty, ElectroWorld ülkemizde şansını denedi. Bazıları piyasada bir süre tutundu. Ancak, sonunda çekilme yolunu seçtiler.
MediaMarkt’ın işin peşini bırakmadığına dikkat etti:
- MediaMarkt, Türkiye’de işin peşini bırakmadığı gibi büyüme stratejisini de sürdürdü. Halen 74 olan mağaza sayımız, bu yılın sonunda 80’i bulacak.
Kendisinin MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı görevini devraldığı günlere döndü:
- Ben görevi devralırken 40 mağazamız vardı. 5 mağazayı kapattık. Daha sonra adım adım büyümeyi sürdürdük, 80 mağazaya doğru yol alıyoruz.
Son dönem tüketici davranışlarını irdeledi:
MediaMarkt mağazalarını yılda 5 milyon kişi ziyaret ediyor. İnternet sitemize 8 milyon kişi giriyor.
Müşterilerimiz yılda 1.5 kere alışveriş yapıyor.
Sepette 2’den fazla ürün oluyor.
Sepetin parasal büyüklüğü 1000 liraya yaklaşıyor.
Geçen yıl kendisine MediaMarkt Global İcra Kurulu Üyeliği teklif edildiğinde profesyonel çalışma hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti:
- Philips’te İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da 14 yıl üst düzey görev yaptım. Türkiye’ye dönmeyi düşünürken Doğan Online ve Hepsiburada ile yolum kesişti. Sonra LC Waikiki’nin Yurtdışı Mağazalar Genel Müdürlüğünü yürüttüm.
MediaMarkt’ın Global İcra Kurulu’nda ilk kez Türk üye olacağını dikkate aldı:
- Global İcra Kurulu’nda gururla görev alırım. Ancak, Türkiye’deki görevimi bırakmak istemem. Asıl çalışma ofisim İstanbul’da olmalı.
Grup yönetimi Türkiye kapısını açık tutmayı planladığını aktardı:
- Biz Türkiye’deki görevini bırakmanı zaten istemiyoruz.
Türkiye’nin MediaMarkt dünyası içindeki yerini gözden geçirdi:
- İspanya ve İtalya ile birlikte tepedeki 4 ülkeden biriyiz.
MediaMarkt’ın Almanya’daki merkezi, Gökyıldırım’a İstanbul’dan koordine etmek üzere iki ülke bağladı:
- MediaMarkt İsveç ve Yunanistan’ı da ben yönetiyorum.
Son dönemde bir ülke daha bağlandı:
- Artık Polonya MediaMarkt’ı da ben yöneteceğim.
Türkiye’de 26 ilde mağazalarının olduğu üzerinde durdu:
- Yatırım bizi her daim mutlu ediyor. Mağazalarımız 4 yılda bir yenileniyor. Mağaza başı yatırım 4 milyon lirayı buluyor.
Türkiye ile ilgili hedefini ortaya koydu:
- Bulunduğumuz il sayısını 54-55’e, mağaza sayımızı 125’e çıkarırsak, kuvvetli online altyapısı oluşturursak tüm Türkiye’yi kapsamış oluruz.
Uluslararası şirketlerde Türk yöneticilerin öne çıkmasını, o grupların ülkemize bakışını olumluya dönüştürmede, yatırımların artmasında önemli rol oynuyor.
Gökyıldırım’ın MediaMarkt’ın 7 kişilik global icra kurulunda yer alması da aynı etkiyi yapıyor...
ASGARİ ÜCRET TUTTU, TEKSTİL VE DERİDE KONTENJAN DOLDU
İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak’ın sosyal medyada paylaştığı duyuru dikkatimi çekti:
Çalışmalarımız neticesinde tekstil mühendisliği bölümü doluluk oranları yüzde 42’den yüzde 92’ye çıktı.
Deri mühendisliği bölümü doluluk oranı yüzde 81’den yüzde 100’e yükseldi.
Duyurunun teşekkür bölümüne baktım:
- Bu süreçte sağlamış oldukları destekleri için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a, YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’a, YÖK Üyesi Prof. Ömer Açıkgöz’e teşekkür ederiz.
Söz konusu bölümlerde kontenjan artışını sağlamak için İHKİB, İTHİB ve İDMİB’in önderlik ettiği çalışmanın ne olduğunu anımsamakta yarar var. Birlikler, özellikle tekstil mühendisliği bölümlerini cazip kılmak için şu kampanyayı yaptı:
Üniversiteye giriş sınavında ilk 20 bine girip, tekstil bölümünü tercih eden öğrenciye asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak.
İlk 20-50 bine girip, tekstil bölümünü seçen öğrenciye asgari ücretin yüzde 70’i kadar maaş verilecek.
İlk 50-80 bine girip, tekstil bölümünü tercih eden öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si düzeyinde maaş verilecek.
Söz konusu öğrenciler, eğitimleri sırasında maaş almanın yanısıra, sektörle bağlantıları yolun başındayken kurulduğu için iş bulmakta da güçlük çekmeyecek.
İyi bayramlar...