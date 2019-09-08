Girişim Evleri dışa da açıldı 1 milyar lirayı aştı

- TEB’in İstanbul’da bir “Girişim Evi” var. TEB Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil ile birlikte gidip gördüm. Yeni girişimciler yaratmak için iyi bir model. Anlaştık, “TİM-TEB Girişim Evi” adıyla 11 merkez açacağız.
Modeli de anlattı:
- Fikri olan başvuracak. Ön elemeyi geçenler 3-4 günlük eğitime alınacak. Eğitim sonrası bir eleme daha yapılacak. Her dönem bir “Girişim Evi”ne 30 fikir sahibi alınacak. Şirket kurmalarına yardım edilecek. Bedava ofis sağlanacak. Ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.
Sürenin altını çizdi:
- Fikir sahiplerine “Girişim Evi”nde 6 ay süre tanınacak. 6 ay sonra yaptığı iş karşılığı fatura kesebilen, para kazanmaya başlayan mezun olacak.
Bazılarına iki ay ek süre tanınacağını kaydetti:
- 8 ayın sonunda kendi ayakları üzerinde duramayan “öldü” kabul edilecek.
İlk ortak “Girişim Evleri” için öncelikli illeri sıraladı:
- İstanbul, İzmir, Gaziantep.
TİM’in şimdiki Başkanı İsmail Gülle, memleketi Sivas’ta Es Yatırım ve Özgencil Grup’un düzenlediği “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”ndaki sunumunda önce şu mesajı verdi:
- İhracatta kalıcı, sürdürülebilir bir başarı yakalamak, gelecek nesillere dış ticaret fazlası veren bir Türkiye bırakmak istiyoruz.
Bu hedefe dönük adımlardan biri üzerinde durdu:
- İnovasyon ve girişimciliğin ülkemize yayılması için 10 ilimizde “Girişim Evleri” oluşturduk.
Verileri ortaya koydu:
- “Girişim Evleri” 2015’ten bu yana 1 milyar liranın üzerinde satış gerçekleştirdi. 31 milyon dolarlık ihracat yaptı. 4 bin 325 kişiye istihdam sağladı.
Ekrana “Girişim Evleri”nin bulunduğu illeri yansıttı:
* İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Trabzon, Edirne, Bursa, Erzurum, Mersin, Gaziantep.
İsmail Gülle’den bu verileri öğrenince Varol Civil’i aradım:
- 2015’ten bu yana “Girişim Evleri” fikri olan kaç kişiye ev sahipliği yaptı? Kaçı yaşıyor?
Yanıtladı:
- “Girişim Evleri”nde 858 girişimciye destek verildi. 770’i işini sürdürüyor. 70’i kapandı.
Veriler, “TİM-TEB Girişim Evi” modelinde mayanın tuttuğunu gösteriyor...
Maya tutmuşken, “Girişim Evleri” zincirine başka iller de eklense olmaz mı?
MEYVENİN SUYU TİCARİ DEĞERİ 6’YA KATLIYOR
DİREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Diren, Sivas’ta gerçekleşen “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nda katıldığı panelde tarımsal ürünlerin işlenmesi üzerinde durdu:
- Tarımsal ürünün işlenmesi, ona değer katıyor, fire vermesi önleniyor.
Buna meyve suyundan örnek verdi:
- Bir meyve, cinsine göre meyve suyu olarak işlendiğinde 4-6 katına kadar değerli ticari ürün haline gelebiliyor.
Meyve suyu sektörünün üretimin hemen her aşamasında yerli kaynak kullandığını kaydetti:
- Katma değerli yerli bir ürünü minimal ithal girdi kullanarak ihraç ediyoruz. Ülkemizin meyve suyu ihracatı düzenli olarak yüzde 90 civarında dış ticaret fazlası veriyor.
Bu noktada meyve suyu sektörünün vergi yüküne işaret etti:
- Meyve suyuna konulan yüzde 10 ÖTV, sektörümüzü olumsuz etkiledi.
İSTANBUL’DA 3 MİLYON SİVASLI VAR
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” sırasında Forum İstanbul 2023 Platformu Başkanı Ethem Sancak ve platformun kurucusu Şeref Özgencil ile sohbet ederken kentin hava yolu trafiğine değindi:
- Sivas’a her gün THY bir, Anadolujet iki sefer yapıyor. Ayrıca Pegasus’un da seferi var.
THY ve Anadolujet sefer sayısını duyunca Malatyalıların yakınmasını anlatıp, sıkıntıyı kente iki hafta önce giden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’tan aynen aktardım:
- Malatya’dan İstanbul’a dönmek için uçak seferi bulmakta zorlandım. Anlaşılan THY’nin Malatya seferlerinde bir azalma söz konusu.
Sivas’ın şanslı olduğunu belirttim:
- Malatya’dan bakınca Sivaslılar THY ve Anadolujet seferleri açısından şanslı.
MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz araya girdi:
- İstanbul’da 3 milyon Sivaslı hemşehrimiz yaşıyor. Bu kadar uçak seferi olması normal.
İstanbul’daki Malatyalı sayısına işaret ettim:
- İstanbul’da 500 bin dolayında da Malatyalı var.
MALATYA KAYISISI COĞRAFİ İŞARETİNDE GÜRÜN DE VAR
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, kentin öne çıkan özelliklerini sıralarken sözü kayısıya getirdi:
- Sivas’ın ilçesi Gürün’ün kayısısı Malatya kayısısından çok daha iyidir.
Eken’in bu sözü üzerine Temmuz 2017’de Avrupa Birliği’nden (AB) alınan “Malatya Kayısısı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi”ne baktım:
- Malatya kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri ile Baskil (Elazığ), Gürün (Sivas), Gölbaşı (Adıyaman), Elbistan (Kahramanmaraş) coğrafi sınır olarak belirlendi.
Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin o günlerdeki şu sözünü anımsadım:
- Bu tescil belgesi Baskil, Gürün, Gölbaşı ve Elbistan’da yetişen kayısıların değerini de artırır.
Girişim Evleri dışa da açıldı 1 milyar lirayı aştı
Dönemin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2014 yılı mayıs ayı sonlarında Gaziantep’teki inovasyon buluşmasında Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) bir projesini gündeme getirdi:
- TEB’in İstanbul’da bir “Girişim Evi” var. TEB Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil ile birlikte gidip gördüm. Yeni girişimciler yaratmak için iyi bir model. Anlaştık, “TİM-TEB Girişim Evi” adıyla 11 merkez açacağız.
Modeli de anlattı:
- Fikri olan başvuracak. Ön elemeyi geçenler 3-4 günlük eğitime alınacak. Eğitim sonrası bir eleme daha yapılacak. Her dönem bir “Girişim Evi”ne 30 fikir sahibi alınacak. Şirket kurmalarına yardım edilecek. Bedava ofis sağlanacak. Ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.
Sürenin altını çizdi:
- Fikir sahiplerine “Girişim Evi”nde 6 ay süre tanınacak. 6 ay sonra yaptığı iş karşılığı fatura kesebilen, para kazanmaya başlayan mezun olacak.
Bazılarına iki ay ek süre tanınacağını kaydetti:
- 8 ayın sonunda kendi ayakları üzerinde duramayan “öldü” kabul edilecek.
İlk ortak “Girişim Evleri” için öncelikli illeri sıraladı:
- İstanbul, İzmir, Gaziantep.
TİM’in şimdiki Başkanı İsmail Gülle, memleketi Sivas’ta Es Yatırım ve Özgencil Grup’un düzenlediği “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”ndaki sunumunda önce şu mesajı verdi:
- İhracatta kalıcı, sürdürülebilir bir başarı yakalamak, gelecek nesillere dış ticaret fazlası veren bir Türkiye bırakmak istiyoruz.
Bu hedefe dönük adımlardan biri üzerinde durdu:
- İnovasyon ve girişimciliğin ülkemize yayılması için 10 ilimizde “Girişim Evleri” oluşturduk.
Verileri ortaya koydu:
- “Girişim Evleri” 2015’ten bu yana 1 milyar liranın üzerinde satış gerçekleştirdi. 31 milyon dolarlık ihracat yaptı. 4 bin 325 kişiye istihdam sağladı.
Ekrana “Girişim Evleri”nin bulunduğu illeri yansıttı:
* İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Trabzon, Edirne, Bursa, Erzurum, Mersin, Gaziantep.
İsmail Gülle’den bu verileri öğrenince Varol Civil’i aradım:
- 2015’ten bu yana “Girişim Evleri” fikri olan kaç kişiye ev sahipliği yaptı? Kaçı yaşıyor?
Yanıtladı:
- “Girişim Evleri”nde 858 girişimciye destek verildi. 770’i işini sürdürüyor. 70’i kapandı.
Veriler, “TİM-TEB Girişim Evi” modelinde mayanın tuttuğunu gösteriyor...
Maya tutmuşken, “Girişim Evleri” zincirine başka iller de eklense olmaz mı?
MEYVENİN SUYU TİCARİ DEĞERİ 6’YA KATLIYOR
DİREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Diren, Sivas’ta gerçekleşen “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nda katıldığı panelde tarımsal ürünlerin işlenmesi üzerinde durdu:
- Tarımsal ürünün işlenmesi, ona değer katıyor, fire vermesi önleniyor.
Buna meyve suyundan örnek verdi:
- Bir meyve, cinsine göre meyve suyu olarak işlendiğinde 4-6 katına kadar değerli ticari ürün haline gelebiliyor.
Meyve suyu sektörünün üretimin hemen her aşamasında yerli kaynak kullandığını kaydetti:
- Katma değerli yerli bir ürünü minimal ithal girdi kullanarak ihraç ediyoruz. Ülkemizin meyve suyu ihracatı düzenli olarak yüzde 90 civarında dış ticaret fazlası veriyor.
Bu noktada meyve suyu sektörünün vergi yüküne işaret etti:
- Meyve suyuna konulan yüzde 10 ÖTV, sektörümüzü olumsuz etkiledi.
İSTANBUL’DA 3 MİLYON SİVASLI VAR
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” sırasında Forum İstanbul 2023 Platformu Başkanı Ethem Sancak ve platformun kurucusu Şeref Özgencil ile sohbet ederken kentin hava yolu trafiğine değindi:
- Sivas’a her gün THY bir, Anadolujet iki sefer yapıyor. Ayrıca Pegasus’un da seferi var.
THY ve Anadolujet sefer sayısını duyunca Malatyalıların yakınmasını anlatıp, sıkıntıyı kente iki hafta önce giden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’tan aynen aktardım:
- Malatya’dan İstanbul’a dönmek için uçak seferi bulmakta zorlandım. Anlaşılan THY’nin Malatya seferlerinde bir azalma söz konusu.
Sivas’ın şanslı olduğunu belirttim:
- Malatya’dan bakınca Sivaslılar THY ve Anadolujet seferleri açısından şanslı.
MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz araya girdi:
- İstanbul’da 3 milyon Sivaslı hemşehrimiz yaşıyor. Bu kadar uçak seferi olması normal.
İstanbul’daki Malatyalı sayısına işaret ettim:
- İstanbul’da 500 bin dolayında da Malatyalı var.
MALATYA KAYISISI COĞRAFİ İŞARETİNDE GÜRÜN DE VAR
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, kentin öne çıkan özelliklerini sıralarken sözü kayısıya getirdi:
- Sivas’ın ilçesi Gürün’ün kayısısı Malatya kayısısından çok daha iyidir.
Eken’in bu sözü üzerine Temmuz 2017’de Avrupa Birliği’nden (AB) alınan “Malatya Kayısısı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi”ne baktım:
- Malatya kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri ile Baskil (Elazığ), Gürün (Sivas), Gölbaşı (Adıyaman), Elbistan (Kahramanmaraş) coğrafi sınır olarak belirlendi.
Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin o günlerdeki şu sözünü anımsadım:
- Bu tescil belgesi Baskil, Gürün, Gölbaşı ve Elbistan’da yetişen kayısıların değerini de artırır.