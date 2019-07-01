Gıdada 402 milyar lira dönüyor, 519 bin kişi ekmek yiyor

YILDIZ Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Prof. Kerem Alkin ve Dr. Metin Gürler’in hazırladığı, “Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin Sürdürülebilir Büyüme Stratejisine Katkısı” raporunu incelerken gıda sektörüne ilişkin verilerin altını çizdi:
- Gıda sektöründe 48 bin 212 işletme faaliyet gösteriyor. 519 bin kişi istihdam ediliyor. Sektörün büyüklüğü 402 milyar liraya ulaşıyor.
Sektörün cari fazlasına baktı:
- Gıda sektöründe 4.3 milyar dolarlık ithalat söz konusu. Buna karşılık 10.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşiyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 237’ye ulaşıyor.
Şirket sayısının ne anlama geldiğine dikkat etti:
- Gıda sektöründe çoğunlukla KOBİ’ler faaliyet gösteriyor. Bu da, toplumun her kesimine dokundukları anlamına geliyor.
Bu noktada Yıldız Holding’le ilgili değerlendirme üzerinde durdu:
- 54 milyar liralık konsolide brüt satışların ana omurgasını gıda oluşturuyor.
Oradan Ülker Bisküvi’ye yöneldi:
- 5.9 milyar liralık cironun yüzde 56’sı çoğunluğunu çiftçilerin oluşturduğu üreticilere aktarılıyor.
Prof. Alkin ve Dr. Gürler’in 2013-2017 dönemiyle ilgili hesaplamaları ilgisini çekti:
- Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 döneminde Türkiye’nin milli gelirine 21.6 milyar lira katkısı oldu.
2017 yılındaki mahsül alımlarının ayrıntısına girdi:
- Ülker Bisküvi, 2017’de 1 milyar lira değerinde 1.5 milyon tonluk mahsul alımı yaptı.
Bu bölümü incelerken şu değerlendirmeyi yaptı:
- Yıllardır buğday ihtiyacımızın yüzde 80’ini, yulaf ihtiyacımızın tamamını yerli üreticimizden tedarik ediyoruz. Buğday alımıyla çiftçiden nakliyeciye, depolama işçisinden kooperatiflere kadar 500 bini aşkın aileye katkı sağlıyoruz.
Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle yapılan araştırmaları anımsadı:
- Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle bisküvilik ideal buğday için ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonunda “Ali Ağa” adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayalı bir buğday türü geliştirdik ve yaygınlaşması için çalışıyoruz.
“Ali Ağa” buğdayının çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağını, verimi yükselteceğini irdeleyip, yulafla ilgili çalışmalara geçti:
- Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacımızın tamamı çiftçilerimizle yapılan sözleşmeli ekimden karşılanıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün “Kahraman” isimli yulaf çeşidini geliştirmesine destek olduk.
Ülker, çiftçiden yılda 1.5 milyon ton mahsul alıyor, bisküvi-atıştırmalık gibi ürünlere dönüştürüp 100’ü aşkın ülkeye 226 milyon dolarlık ihracat yapıyor...
Yani yerel kaynak işleniyor, ülkeye döviz gelirine dönüşüyor...
ISPANAK, BEZELYE VE FASULYEDE SÖZLEŞMELİ TARIMIN PAYI ARTIYOR
YILDIZ Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Kerevitaş’tan örnek verdi:
- Kerevitaş’ta sözleşmeli çiftçi sayısının toplam zirai hammadde içindeki payı yüzde 86’ya yükseldi. Bezelyeden ıspanağa, taze fasulyeden patatese kadar bir çok ürünü sözleşmeli çiftçilerimizden alıyoruz. Sözleşmeli çiftçilik sayesinde örneğin Emirdağ’da yeni patates ekim alanları oluşuyor.
Kerevitaş’ın tedarikçilerinin yüzde 96’sının yerel üreticilerden oluştuğunu belirtti:
- Sürdürülebilir tarım odağa alınmış durumda. Tedarikçilere çevresel, etik ve sosyal kriterler uygulanıyor.
İhracata işaret etti:
- Kerevitaş, 6 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.
GIDADA 5 AR-GE MERKEZİ VAR
MEHMET Tütüncü, gıda sektörüne hizmet veren 5 Ar-Ge merkezlerinin olduğunu belirtti:
- Ar-Ge merkezlerimiz Topkapı çikolata fabrikası, Çorlu Sakız Şekerleme Fabrikası, Gebze Bisküvi Fabrikası, Kerevitaş ve Besler Gıda’nın içinde yer alıyor.
Grubun şu stratejisine işaret etti:
- Satın aldığımız, yeni piyasaya sürdüğümüz bir çok markamızı Türkiye’deki fabrikalarımızda üretiyor, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz.
‘GİRESUN TOMBULU’ İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK
MEHMET Tütüncü, Ülker Bisküvi olarak uluslararası bir vakıfla birlikte “Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi”ni gerçekleştirdiklerini vurguladı:
- Yerli bir tür olan “Giresun Tombulu”nun biyoçeşitlilik etkileri araştırıldı. Fındık üreticilerinin sosyal ve ekonomik düzeylerinin geliştirilmesi boyutu ön planda tutuldu. Giresun’daki fındık çeşitliliğinin korunması ve daha sürdürülebilir yöntemlerle üretim için araştırmalar-pilot uygulamalar hayata geçirildi.
Gıdada 402 milyar lira dönüyor, 519 bin kişi ekmek yiyor
YILDIZ Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Prof. Kerem Alkin ve Dr. Metin Gürler’in hazırladığı, “Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin Sürdürülebilir Büyüme Stratejisine Katkısı” raporunu incelerken gıda sektörüne ilişkin verilerin altını çizdi:
- Gıda sektöründe 48 bin 212 işletme faaliyet gösteriyor. 519 bin kişi istihdam ediliyor. Sektörün büyüklüğü 402 milyar liraya ulaşıyor.
Sektörün cari fazlasına baktı:
- Gıda sektöründe 4.3 milyar dolarlık ithalat söz konusu. Buna karşılık 10.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşiyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 237’ye ulaşıyor.
Şirket sayısının ne anlama geldiğine dikkat etti:
- Gıda sektöründe çoğunlukla KOBİ’ler faaliyet gösteriyor. Bu da, toplumun her kesimine dokundukları anlamına geliyor.
Bu noktada Yıldız Holding’le ilgili değerlendirme üzerinde durdu:
- 54 milyar liralık konsolide brüt satışların ana omurgasını gıda oluşturuyor.
Oradan Ülker Bisküvi’ye yöneldi:
- 5.9 milyar liralık cironun yüzde 56’sı çoğunluğunu çiftçilerin oluşturduğu üreticilere aktarılıyor.
Prof. Alkin ve Dr. Gürler’in 2013-2017 dönemiyle ilgili hesaplamaları ilgisini çekti:
- Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 döneminde Türkiye’nin milli gelirine 21.6 milyar lira katkısı oldu.
2017 yılındaki mahsül alımlarının ayrıntısına girdi:
- Ülker Bisküvi, 2017’de 1 milyar lira değerinde 1.5 milyon tonluk mahsul alımı yaptı.
Bu bölümü incelerken şu değerlendirmeyi yaptı:
- Yıllardır buğday ihtiyacımızın yüzde 80’ini, yulaf ihtiyacımızın tamamını yerli üreticimizden tedarik ediyoruz. Buğday alımıyla çiftçiden nakliyeciye, depolama işçisinden kooperatiflere kadar 500 bini aşkın aileye katkı sağlıyoruz.
Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle yapılan araştırmaları anımsadı:
- Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle bisküvilik ideal buğday için ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonunda “Ali Ağa” adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayalı bir buğday türü geliştirdik ve yaygınlaşması için çalışıyoruz.
“Ali Ağa” buğdayının çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağını, verimi yükselteceğini irdeleyip, yulafla ilgili çalışmalara geçti:
- Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacımızın tamamı çiftçilerimizle yapılan sözleşmeli ekimden karşılanıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün “Kahraman” isimli yulaf çeşidini geliştirmesine destek olduk.
Ülker, çiftçiden yılda 1.5 milyon ton mahsul alıyor, bisküvi-atıştırmalık gibi ürünlere dönüştürüp 100’ü aşkın ülkeye 226 milyon dolarlık ihracat yapıyor...
Yani yerel kaynak işleniyor, ülkeye döviz gelirine dönüşüyor...
ISPANAK, BEZELYE VE FASULYEDE SÖZLEŞMELİ TARIMIN PAYI ARTIYOR
YILDIZ Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Kerevitaş’tan örnek verdi:
- Kerevitaş’ta sözleşmeli çiftçi sayısının toplam zirai hammadde içindeki payı yüzde 86’ya yükseldi. Bezelyeden ıspanağa, taze fasulyeden patatese kadar bir çok ürünü sözleşmeli çiftçilerimizden alıyoruz. Sözleşmeli çiftçilik sayesinde örneğin Emirdağ’da yeni patates ekim alanları oluşuyor.
Kerevitaş’ın tedarikçilerinin yüzde 96’sının yerel üreticilerden oluştuğunu belirtti:
- Sürdürülebilir tarım odağa alınmış durumda. Tedarikçilere çevresel, etik ve sosyal kriterler uygulanıyor.
İhracata işaret etti:
- Kerevitaş, 6 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.
GIDADA 5 AR-GE MERKEZİ VAR
MEHMET Tütüncü, gıda sektörüne hizmet veren 5 Ar-Ge merkezlerinin olduğunu belirtti:
- Ar-Ge merkezlerimiz Topkapı çikolata fabrikası, Çorlu Sakız Şekerleme Fabrikası, Gebze Bisküvi Fabrikası, Kerevitaş ve Besler Gıda’nın içinde yer alıyor.
Grubun şu stratejisine işaret etti:
- Satın aldığımız, yeni piyasaya sürdüğümüz bir çok markamızı Türkiye’deki fabrikalarımızda üretiyor, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz.
‘GİRESUN TOMBULU’ İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK
MEHMET Tütüncü, Ülker Bisküvi olarak uluslararası bir vakıfla birlikte “Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi”ni gerçekleştirdiklerini vurguladı:
- Yerli bir tür olan “Giresun Tombulu”nun biyoçeşitlilik etkileri araştırıldı. Fındık üreticilerinin sosyal ve ekonomik düzeylerinin geliştirilmesi boyutu ön planda tutuldu. Giresun’daki fındık çeşitliliğinin korunması ve daha sürdürülebilir yöntemlerle üretim için araştırmalar-pilot uygulamalar hayata geçirildi.