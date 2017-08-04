Gelecek tarımda artık kimse bana otel yaptıramaz

- Artık kimse bana böyle bir otel yatırımı yaptıramaz.

O an Bozatlı’nın turizm geçmişini anımsadım. Cem Kınay ve Oğuz Serim’le birlikte Magic Life markasını yaratmış, onlardan ayrıldıktan sonra Turgutreis’te Aegean Dream, İstanbul Bağcılar’da Holiday Inn otelini hizmete açmıştı. İstanbul’daki otelin açılışını dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Daha sonra Turgutreis’te yatırıma Sun Dance ile devam etmiş, Aegean Dream’i de aynı markayla birleştirmişti.

Cümlenin devamını şöyle getirdi:

- Turizm son iki yıldır maalesef iyi değil. Bodrum’da bu yıl canlılık olsa da fiyatlar eskisine göre epey aşağıda.

Turizmle ilgili fazla olumsuz konuşmaya içi el vermedi, yeni işine döndü:

- Manisa Saruhanlı’nın Koldere bölgesinde zeytin, Gümülceli’de badem üretmeye başladık. Geleceği tarımda görüyorum.

Yaşları 1-5 arasında değişen zeytin ağaçlarının sayısının 69 bine ulaştığını belirtti:

- Saruhanlı’da yıllık kapasitesi 3 bin ton olan zeytin işleme tesisi kurduk.

Tesise Aralık 2015’teki açılışı öncesi Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve abisi Mustafa Alhat’la uğradığımı anımsattım:

- Tesisi Bozatlı International Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bozatlı ve Genel Müdür Tolga Alperdem ile gezmiştik. O yatırımdan memnun musunuz?

- İyi gidiyor. Doğalca markasıyla ihracata da başladık. Şimdilik Almanya, Bulgaristan, Irak ve Romanya’ya 1 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. ABD’den de sofralık zeytin talebi var.

Manisa’da ilk fidanları diktikleri günleri anımsadı:

- Malatya’nın eski valilerinden Halil İbrahim Daşöz, biz zeytin ve badem tarımına başladığımız günlerde Manisa Valisi idi. İlk fidanları birlikte dikmiştik.

Ardından bademe değindi:

- 65 bin badem ağacımız var. Fidanları bebek gibi, gövdelerini ilk yıllarda giydirerek yetiştirdik. Şu anda sayı olarak en büyük badem ağacı varlığına sahibiz. Şimdilik yılda 100 ton badem elde ediyoruz. Badem işleme tesisi de kuracağız.

Zeytin ve badem yetiştirdikleri toplam alanın 5 bin dönüm olduğunu vurguladı:

- 200 dönüme de ceviz diktik. Zamanla zeytin, badem, ceviz üretim alanımızı 10 bin dönüme çıkarmayı düşünüyoruz.

Bozatlı’nın turizmden tarım ve tarıma dayalı sanayiye doğru geçişi, işlerin sıkıntılı olduğu dönemlerde bile yatırım iştahının sürdüğünü gösteriyor...

BODRUM’DA İKİ OTELİ YIKIP ‘ÇERÇEVE’YE GİRDİLER

MALATYALI işadamı Turan Eriş, 3-4 yıl önce bir buluşmada yaptığı alımı paylaştı:

- İbrahim Tatlıses’in Bodrum’daki otelini satın aldık.

Bu yılın ilk günlerinde karşılaşınca sordum:

- Otel nasıl gidiyor?

Yanıtında yeni yatırımın işareti vardı:

- Farklı bir proje yapıyoruz. Yakında haber vereceğim.

10 gün önce Turan Eriş ve Halit Yağcıoğlu imzalı davetiye geldi:

- Frame Suites Bodrum...

55 milyon Euro’luk projenin tanıtım buluşmasına gittiğimde Turan Eriş’e takıldım:

- “Frame” adı da nereden çıktı?

Kolumdan tuttu, örnek evin üst katına çıktık:

- Frame, “çerçeve” demek. Büyük pencereden bakınca manzara çerçevenin içine girmiş gibi görünmüyor mu?

Sonra projeye nasıl başladıklarına değindi:

- Burada biri bizim, diğeri ortağım Halit Bey’in olan 250’şer odalı iki otel vardı. Otelleri yıkıp birlikte bu projeye girdik. 65 adet lüks ev yapıyoruz.

Böylece Gümbet’te 500 otel odasının yerini 65 lüks ev alıyor...

Yatırımcı kendine “çıkış yolu”nu orada görüyor...

KAYNAK TURİST BAŞINA GELİRE GÖRE VERİLSİN

BODRUM Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, önündeki kayıtlara baktı:

- 6 bini aşkın üyemiz var. Bunların 1113’ünün merkezi aslında başka illerde. 784’ü İstanbul şirketi.

Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya araya girdi:

- Merkezi örneğin İstanbul’da olan şirketler, vergilerinin kaydını Bodrum’da gösterseler, o bize yeter. Ödemeyi yine İstanbul’da yapsınlar.

Mahmut Kocadon da Bodrum’a kaynak için şu öneriyi ortaya koydu:

- Turist başına gelirin yüzde 1’i üzerinden hesap yapıp, Bodrum Belediyesi’ne ona göre kaynak aktarılmalı.

Kaynak sıkıntısı çeken tüm turistik beldeler için bu formül düşünülemez mi?