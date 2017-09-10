‘Geleceğin Enerjisi’ için 1 milyon nazar boncuğu dağıttık

- “Geleceğin Enerjisi” temalı “Astana 2017 Expo’su” 10 Haziran’da açılıyor. Oradaki Türkiye Pavyonu’nu ortağım Arhan Kayar’ın başında bulunduğu dDf ekibi yaptı. Açılışa birlikte gidelim.

Ekmekçi, davetini Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez’le pekiştirdi:

- Milano’daki Expo’nun Türkiye Komiseri olan Tarık Bey, Astana Expo’sunda da ülkemizi temsil ediyor. Tarık Bey de neler yaptığımızı görmeni istiyor.

Araya başka işler girdi, Astana Expo’nun açılışına ve daha sonraki bir tur davetine katılamadım. Ekmekçi, 15-20 gün önce bir girişimde daha bulundu:

- Astana Expo’su 10 Eylül’de kapanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kapanıştan bir gün önce gelip Türkiye Pavyonu’nu gezecek. Seni de bekliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8-10 Eylül’de gerçekleşen Kazakistan seyahatindeki gazeteciler arasına dahil olunca Astana Expo’sunu, orada fark yaratan Türkiye Pavyonu’nu gezme fırsatı buldum.

Expo alanına gitmeden önce Cumhurbaşkanlığı ekibinin Kazakistan seyahati için hazırladığı kitapçıkta ilgili bölümü okudum:

- Astana 2017 Expo’suna 115 ülke ve 22 uluslararası kuruluş katıldı. Türkiye, Expo 2017’ye “Sürdürülebilir Enerji İçin Küresel Sinerji” temasıyla katıldı. Alandaki en büyük pavyonu kurdu.

Kitapçıkta Expo 2017’nin sembol binasıyla ilgili de şu bilgi yer aldı: - Expo alanının sembol binası konumundaki küre (Nur Alem), aynı zamanda Kazakistan’ın milli pavyonu. Nur Alem, bir Türk şirketi tarafından inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana EXPO 2017’deki Türkiye pavyonunda ‘horon’ ile karşılandı çıkışa da ‘Dombıra’ şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov’un konserini dinledi.

Arşivi taradım, “Nur Alem”i inşa eden Türk şirketini buldum:

- Expo sonrası finans merkezi olacak 500 milyon dolarlık Nur Alem’i Fettah Tamince’nin Sembol İnşaat şirketi yaptı.

Astana Expo’su Türkiye Komseri Tarık Sönmez, Yardımcısı Sertaç Güner ve Fuar Daire Başkanı Nilüfer Sandallı ile birlikte Türkiye Pavyonu’nu gezdik. Sönmez, pavyonla ilgili bilgi verdi:

- Bir tarafta tarihi MÖ 12’lere uzanan Hitit Barajı, diğer tarafta Şişecam’ın 3’üncü havalimanı için ürettiği enerji tasarrufu sağlayan camlar, bir başka noktada Piri Reis’in haritası var.

Basamakları cam vitrine dönüştürülmüş merdivene dikkat çekti:

- Dünyada ticarileşmiş 90 maden var. Bunların 77’si ülkemizde mevcut. 77 madenden örnekler burada sergileniyor.

Ekmekçi bir başka veriyi paylaştı:

- 3 ayda 300 kilo Türk kahvesi, 6 bin adet lokum ikram edildi. 1 milyon nazar boncuğu ziyaretçilere dağıtıldı. Astana Expo’ya giren her 4 ziyaretçiden biri Türkiye Pavyonu’nu gezdi.

Hologramla yapılan gösteriyi işaret etti: - Bak, 8 semazen ziyaretçileri sema gösterisiyle uğurluyor.

Sönmez de “Sürdürülebilir enerji için buradayım” mesajı veren dokunmatik ekranı gösterdi:

- Ekrana dokunduğunuzda fotoğrafınızı çekiyor, tüm sosyal medya hesaplarınıza gönderiliyor.

Bir noktaya daha vurgu yaptı:

- İnsan enerjisini hissedip hareket eden arılar, kelebekler dünyaya temiz-sürdürülebilir enerjinin önemini anlatıyor.

Türkiye Pavyonu’nun ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşması, “Nur Alem”i Sembol İnşaat’ın yapması, Astana 2017 Expo’suna damga vurduğumuzu ortaya koyuyor.

RÖNESANS, KAZAKİSTAN’A ‘ŞEHİR HASTANESİ’ ÖNERİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, beraberindeki Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile heyet üyelerini Astana’ya taşıyan TC-TUR uçağında Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak’ı görünce sordum:

- Kazakistan’da işleriniz var mı?

- Expo kapsamında bir otel ile alışveriş merkezi projesini üstlenmiştik. 300-350 milyon dolarlık iki projeyi de zamanında teslim ettik.

Ardından yeni girişimini paylaştı:

- Türkiye’deki Public Private Partnership (PPP-Kamu, Özel İşbirliği) modeli hastane projesini Kazakistan’a da taşımak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor.

Sonra ekledi:

- Adana’daki Şehir Hastanesi’ni çok yakında hizmete açıyoruz.

Rönesans’ın yaptığı ilk şehir hastanesi Yozgat’ta hizmete girdi. Bursa, Elazığ, İstanbul İkitelli projeleri de sürüyor.

KAZAKİSTAN’DA 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIMIZ VAR

CUMHURBAŞKANLIĞI ekibinin hazırladığı Kazakistan seyahat kitapçığında ihracat-ithalat verilerini inceledim:

- Kazakistan’a ihracatımız 2015’te 750 milyon dolardı. 2016’da 625 milyon dolara indi. İhraç ürünlerimiz arasında elektrikli makine ve cihazlar, demir-çelik eşya, yedek parça, mobilya, gıda gibi ürünler yer alıyor.

Kazakistan’dan ithal ettiğimiz ürünlere baktım:

- Kazakistan’dan pamuk, pamuklu ürünler, mineral yağ ve yakıt, bakır, cam eşya. İthalatımız 2015’te 1 milyar 390 milyon dolardı. 2016’da 1 milyar 335 milyon dolar oldu.

Kitapçıktaki şu veri de dikkatimi çekti:

- Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarının yatırımları 2 milyar doları aşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan 2015’teki Astana seyahati sırasındaki bir veriyi anımsadım:

- Türk müteahhitlik şirketleri Kazakistan’da 20 milyar dolarlık proje tamamladı.