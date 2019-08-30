Galataport’taki oteli Hong Kong’daki depoda test ediyor

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, 2014’ten itibaren birlikte yola çıktıkları Galataport projesinin içinde yer alacak otel konusunda şu kararı aldı:
- Burada şimdiye kadar ülkemize gelmemiş lüks bir otel markası olmalı.
Doğuş ve Galataport’taki küçük ortağı Bilgili Holding’in oluşturduğu ekip, Şahenk ve Bilgili liderliğinde otel markası araştırırken, farklı yabancı gruplar kapılarını çaldı. Bunlar arasında Peninsula Grubu da vardı. Peninsula Hotels’in bağlı olduğu Hong Kong-Shanghai Hotels’in CEO’su Clement Kwok başkanlığındaki bir ekip 2014 ilkbaharında Galataport projesinin gerçekleşeceği alanı görmeye geldi.
O günlerde gümrüklü sahaya giriş izni birkaç gün sürdüğü için Kwok ve ekibi tekne turuna çıkarıldı, Galataport alanı denizden gösterildi. Ayrıca Merkez Han’ın terasına çıkıp, karadan da alan incelendi. Kwok, tur sonrası sinyali verdi:
- Peninsula’nın burada olmasını isteriz.
Kwok, daha sonra Doğuş ve Bilgili yönetimine şu mesajı iletti:
- Patronumuz Michael Kadoorie de projenin gerçekleşeceği alanı bizzat görmek istiyor.
Kadoorie, Şahenk ve Bilgili’ye konuk oldu. Galataport alanını inceledi, kararını kısa sürede bildirdi:
- Biz buraya sadece marka ve işletmeci olarak değil, yatırımcı olarak da gelmek isteriz.
Kadoorie’nin bu yaklaşımı Şahenk ve Bilgili açısından rotayı Peninsula’ya çevirdi:
- Başka otel zincirleriyle görüşmemize gerek kalmadı. Peninsula ile ortaklık koşullarını görüşüp, imzayı atabiliriz.
Görüşmeler sürerken Şahenk ve Bilgili de Hong Kong’da Kadoorie’ye konuk oldu. Sonunda imzalar atıldı:
- Peninsula Grubu, Galataport’taki otelin yatırımına da yüzde 50 payla ortak olacak. 300 milyon Euro’luk yatırımın 150 milyon Euro’sunu Peninsula Grubu karşılayacak.
Doğuş Holding Başkanvekili Hüsnü Akhan, Doğuş Yayın Grubu Başkanı Nafiz Karadere, Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, Genel Müdür Yardımcıları İrem Yücel Kaymak ve Figen Ayan’ın katıldığı Galataport tanıtım buluşmasında Bilgili’ye Peninsula Grubu’nun ilk anlaşmadan bu yana geçen süreçteki tutumunu sordum, anlattı:
- 15 Temmuz hain darbe girişimi, terör, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma dönemleri gibi sancılı günler Peninsula’yı Galataport’taki otel yatırımı konusunda en küçük tereddüte düşürmedi. Yatırım paylarını günü geldikçe aktardılar.
Bilgili, Kadoorie’nin detaycılığını paylaştı:
- Sir Kadoorie, dünyada markasını verip, işletmesini üstlendiği otellerin yapım aşamasında bir örnek odayı test ediyor. Örnek oda, Hong Kong’daki bir depoya orjinal ölçü ve eşyalarıyla kuruluyor. Sir Kadoorie, o odada eşiyle bir gece kalıyor, takıldığı bölümleri ekibe iletiyor.
Ardından ekledi:
- Galataport’taki Peninsula’nın bir örnek odasını Hong Kong’da Sir Kadoorie’nin deposunda yaptık. Aynı testi bizim otel için de yapıyor.
Akhan, Kadoorie’yle ilgili şu ayrıntıyı aktardı:
- Kadoorie ailesi Irak asıllı Musevi ve İngiltere vatandaşı. Türkiye’yi kendilerine çok yakın hissediyorlar.
Bilgili, noktayı şu mesajla koydu:
- Yabancı otel zincirleri genelde işletmeciliği tercih eder. Peninsula’nın İstanbul’da yatırımcılığı da seçmesi büyük önem taşıyor.
Peninsula’nın yatırıma 150 milyon Euro’luk payla girmesi, turizm açısından İstanbul ve ülkemizin dünyadaki önemini güçlü şekilde işaret ediyor...
YERALTINA İNMEK 85 MİLYON EURO EK MALİYET ÇIKARDI
GALATAPORT Genel Müdürü Erdem Tavas, Genel Müdür Yardımcıları İrem Yücel Kaymak ve Figen Ayan, maket başındaki sunum sırasında sıklıkla şu noktanın altını çizdi:
- Dünyada ilk kez kruvaziyer gemi yolcularını yeraltındaki bir yolcu salonunda karşılayacağız. Miami’de katıldığımız fuarda projemizin bu yönü ve gümrüklü saha kapakları çok dikkat çekti.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan’a yolcu salonunun deniz seviyesinin altına yapılmasının çıkardığı ek maliyeti sordum, anlattı:
- Yolcu salonunu yeraltında inşa etmek için 29 metre derinliğinde koca bir havuz oluşturduk. O havuzun içindeki suyu, denize tahliye ettik. Sonra da yolcu salonu inşaatına başladık. Bunun bize ek maliyeti 85 milyon Euro’yu buluyor.
İSTANBUL MODERN’İN 22.5 MİLYON DOLARINI BİZ KARŞILIYORUZ
GALATAPORT’un
1.5 milyon liraya mal olan maketi önünde sunumu izlerken Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan’a sordum:
- İstanbul Modern’in Galataport projesi içinde kalan yeni binasının yatırım maliyetini kim karşılıyor?
Akhan yanıtladı:
- İstanbul Modern’e ana sponsor olduk. 45 milyon dolarlık bina yatırımının yarısını biz karşılıyoruz.
Galataport’taki oteli Hong Kong’daki depoda test ediyor
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, 2014’ten itibaren birlikte yola çıktıkları Galataport projesinin içinde yer alacak otel konusunda şu kararı aldı:
- Burada şimdiye kadar ülkemize gelmemiş lüks bir otel markası olmalı.
Doğuş ve Galataport’taki küçük ortağı Bilgili Holding’in oluşturduğu ekip, Şahenk ve Bilgili liderliğinde otel markası araştırırken, farklı yabancı gruplar kapılarını çaldı. Bunlar arasında Peninsula Grubu da vardı. Peninsula Hotels’in bağlı olduğu Hong Kong-Shanghai Hotels’in CEO’su Clement Kwok başkanlığındaki bir ekip 2014 ilkbaharında Galataport projesinin gerçekleşeceği alanı görmeye geldi.
O günlerde gümrüklü sahaya giriş izni birkaç gün sürdüğü için Kwok ve ekibi tekne turuna çıkarıldı, Galataport alanı denizden gösterildi. Ayrıca Merkez Han’ın terasına çıkıp, karadan da alan incelendi. Kwok, tur sonrası sinyali verdi:
- Peninsula’nın burada olmasını isteriz.
Kwok, daha sonra Doğuş ve Bilgili yönetimine şu mesajı iletti:
- Patronumuz Michael Kadoorie de projenin gerçekleşeceği alanı bizzat görmek istiyor.
Kadoorie, Şahenk ve Bilgili’ye konuk oldu. Galataport alanını inceledi, kararını kısa sürede bildirdi:
- Biz buraya sadece marka ve işletmeci olarak değil, yatırımcı olarak da gelmek isteriz.
Kadoorie’nin bu yaklaşımı Şahenk ve Bilgili açısından rotayı Peninsula’ya çevirdi:
- Başka otel zincirleriyle görüşmemize gerek kalmadı. Peninsula ile ortaklık koşullarını görüşüp, imzayı atabiliriz.
Görüşmeler sürerken Şahenk ve Bilgili de Hong Kong’da Kadoorie’ye konuk oldu. Sonunda imzalar atıldı:
- Peninsula Grubu, Galataport’taki otelin yatırımına da yüzde 50 payla ortak olacak. 300 milyon Euro’luk yatırımın 150 milyon Euro’sunu Peninsula Grubu karşılayacak.
Doğuş Holding Başkanvekili Hüsnü Akhan, Doğuş Yayın Grubu Başkanı Nafiz Karadere, Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, Genel Müdür Yardımcıları İrem Yücel Kaymak ve Figen Ayan’ın katıldığı Galataport tanıtım buluşmasında Bilgili’ye Peninsula Grubu’nun ilk anlaşmadan bu yana geçen süreçteki tutumunu sordum, anlattı:
- 15 Temmuz hain darbe girişimi, terör, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma dönemleri gibi sancılı günler Peninsula’yı Galataport’taki otel yatırımı konusunda en küçük tereddüte düşürmedi. Yatırım paylarını günü geldikçe aktardılar.
Bilgili, Kadoorie’nin detaycılığını paylaştı:
- Sir Kadoorie, dünyada markasını verip, işletmesini üstlendiği otellerin yapım aşamasında bir örnek odayı test ediyor. Örnek oda, Hong Kong’daki bir depoya orjinal ölçü ve eşyalarıyla kuruluyor. Sir Kadoorie, o odada eşiyle bir gece kalıyor, takıldığı bölümleri ekibe iletiyor.
Ardından ekledi:
- Galataport’taki Peninsula’nın bir örnek odasını Hong Kong’da Sir Kadoorie’nin deposunda yaptık. Aynı testi bizim otel için de yapıyor.
Akhan, Kadoorie’yle ilgili şu ayrıntıyı aktardı:
- Kadoorie ailesi Irak asıllı Musevi ve İngiltere vatandaşı. Türkiye’yi kendilerine çok yakın hissediyorlar.
Bilgili, noktayı şu mesajla koydu:
- Yabancı otel zincirleri genelde işletmeciliği tercih eder. Peninsula’nın İstanbul’da yatırımcılığı da seçmesi büyük önem taşıyor.
Peninsula’nın yatırıma 150 milyon Euro’luk payla girmesi, turizm açısından İstanbul ve ülkemizin dünyadaki önemini güçlü şekilde işaret ediyor...
YERALTINA İNMEK 85 MİLYON EURO EK MALİYET ÇIKARDI
GALATAPORT Genel Müdürü Erdem Tavas, Genel Müdür Yardımcıları İrem Yücel Kaymak ve Figen Ayan, maket başındaki sunum sırasında sıklıkla şu noktanın altını çizdi:
- Dünyada ilk kez kruvaziyer gemi yolcularını yeraltındaki bir yolcu salonunda karşılayacağız. Miami’de katıldığımız fuarda projemizin bu yönü ve gümrüklü saha kapakları çok dikkat çekti.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan’a yolcu salonunun deniz seviyesinin altına yapılmasının çıkardığı ek maliyeti sordum, anlattı:
- Yolcu salonunu yeraltında inşa etmek için 29 metre derinliğinde koca bir havuz oluşturduk. O havuzun içindeki suyu, denize tahliye ettik. Sonra da yolcu salonu inşaatına başladık. Bunun bize ek maliyeti 85 milyon Euro’yu buluyor.
İSTANBUL MODERN’İN 22.5 MİLYON DOLARINI BİZ KARŞILIYORUZ
GALATAPORT’un
1.5 milyon liraya mal olan maketi önünde sunumu izlerken Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan’a sordum:
- İstanbul Modern’in Galataport projesi içinde kalan yeni binasının yatırım maliyetini kim karşılıyor?
Akhan yanıtladı:
- İstanbul Modern’e ana sponsor olduk. 45 milyon dolarlık bina yatırımının yarısını biz karşılıyoruz.