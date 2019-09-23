Film ve kitapları Darüşşafaka’da eğitime kaynak olacak

- Film, senaryo, kitap tüm eserlerimin mali haklarını eğitime kaynak olması için Darüşşafaka’ya bağışlıyorum.
Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem ve yönetim kurulu üyeleri, Özgentürk’ün bağışçı olarak attığı bu önemli adımı şöyle şöyle yorumladı:
- Ali Bey, bir anlamda, “Buyurun, anahtar sizin” demiş oldu.
Darüşşafaka Cemiyeti kaynak geliştirme ekibi, bağışın dökümünü çıkarmak üzere kolları sıvadı:
- Ali Özgentürk’ün yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eseri var. Hepsinin mali hakları, eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya geçmiş olacak.
Ekibin dikkatini ilk çeken film şu oldu:
- 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği, Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan, senaryosunda Ali Özgentürk’ü imzası bulunan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin senaryo hakları Darüşşafaka’ya geçiyor.
Çalışma sonunda şu döküm çıktı:
SİNEMA ESERLERİ: Senaryo ve hikayeleri Özgentürk’e ait, filme çekilmiş eserler, Hazal, At, Su da Yanar, Mektup, Beni Sev, Kalbin Zamanı, Görünmeyen, Yengeç Oyunu, Balalayka.
FİLME ÇEKİLMEMİŞ ESERLER: Özgentürk’ün filme çekilmemiş 70 adet senaryo ve hikayesi var.
YAYINLANMIŞ KİTAPLAR: Yayınlamış kitapları, Tanıklar (Adam Yayınevi), Oğul Oğul (Mitos Boyut Yayınevi), Gizli Defterlerim (Kırmızı Kedi Yayınevi), ayrıca filmlerinin senaryo kitapları.
YAYINLANMAMIŞ KİTAPLARI: Henüz yayınlanmamış 6 kitabı var.
Tayfun Öktem, Darüşşafaka yönetimini etkileyen ve mutlu eden bu bağışı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Necipoğlu ile birlikte anlatırken şu mesajı verdi:
- Ali Bey’in yaşarken bu kadar kapsamlı olarak eserlerini Darüşşafaka’ya bağışlaması bizim için çok değerli. Bu bağış yüzlerce çocuğumuzun hayatını değiştirecek.
Darüşşafaka’nın misyonunun altını çizdi:
- Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları, ücretsiz olarak çağdaş eğitimin esaslarına göre okutmak, Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirmek.
Darüşşafaka Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya, Cemiyet’in bağışçı sayısını paylaştı:
- 70 bin bağışçımız var. Bunların 7 bini düzenli bağışçılarımız. Sürdürülebilirlik
açısından düzenli bağışçı sayısını artırmak istiyoruz.
Öktem sürdürdü:
- Cemiyetimizin kaynakları 156 yıldır kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlardan oluşuyor. Ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarımızı nakdi olarak da desteklemek mümkün.
156 yıldır “Eğitimde fırsat eşitliği”nin önde gelen adresi olan Darüşşafaka’yı desteklemek gerekiyor.
KDV’YE GİDEN KAYNAK 150 ÖĞRENCİYİ OKUTUR
DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, şu noktanın altını çizdi:
- Ülkemizde hiçbir bedel almadan öğrenci okutan iki kurum var. Biri devlet, diğeri Darüşşafaka...
Bağışların vergiden düşülmesi uygulamasına dikkat çekti:
- Hayırsever bir birey ya da kurum okul yaptırıp, devlete bağışladığında yüzde 100’ü vergiden düşüyor. Aynı hayırsever Darüşşafaka Cemiyeti için okul yaptırmak isterse bağışının tamamını vergiden düşemiyor. Ancak yıllık cirosunun yüzde 5’ini vergiden düşebiliyor.
Ardından KDV’ye işaret etti:
- KDV mükellefi değiliz. KDV tahsilatımız yok. Ancak tüm mal ve hizmetleri KDV’li satın aldığımız için her yıl ciddi bir KDV ödüyoruz. Bu kaynak, 150 öğrencimizin bir yıllık eğitim masrafına karşılık geliyor.
Darüşşafaka ile aynı statüdeki bazı sivil toplum kuruluşlarına mal ve hizmet alımlarında da KDV muafiyeti tanındığını anımsattı:
- Biz de mal ve hizmet alımlarında KDV’den muafiyet bekliyoruz.
KİŞİSEL VERİ SINIRI ADAY ÇOCUKLARA ULAŞMAYI ZORLAŞTIRDI
DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, her yıl Darüşşafaka sınavına katılım kriterlerine uyan 15 bin çocuk olduğunu belirtti:
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle bu çocuklara birebir ulaşmamız ne yazık ki mümkün olamıyor.
Uygulamada bazı esnekliklerin sağlanabileceğini savundu:
- Sadece sınavları duyurmaya yönelik, sınırlı bir süreliğine - mesela 1-2 ay - bu öğrencilerin bilgilerine ulaşabilirsek; sınava katılacak öğrenci sayımızı yükselir. Çünkü, fırsat eşitliği öğrencilerin Darüşşafaka’dan haberdar olabilmeleri ile başlıyor.
Bu yıl 1500 dolayında ilköğretim 4’üncü sınıf öğrencisinin sınava katıldığını vurguladı:
- Başarılı olan, yetenekli 123 öğrencimizi okula kabul ettik.
Film ve kitapları Darüşşafaka’da eğitime kaynak olacak
Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Ali Özgentürk, bir süre önce Darüşşafaka Cemiyeti ve Eğitim Kurumları’nın kapısını çaldı:
- Film, senaryo, kitap tüm eserlerimin mali haklarını eğitime kaynak olması için Darüşşafaka’ya bağışlıyorum.
Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem ve yönetim kurulu üyeleri, Özgentürk’ün bağışçı olarak attığı bu önemli adımı şöyle şöyle yorumladı:
- Ali Bey, bir anlamda, “Buyurun, anahtar sizin” demiş oldu.
Darüşşafaka Cemiyeti kaynak geliştirme ekibi, bağışın dökümünü çıkarmak üzere kolları sıvadı:
- Ali Özgentürk’ün yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eseri var. Hepsinin mali hakları, eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya geçmiş olacak.
Ekibin dikkatini ilk çeken film şu oldu:
- 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği, Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan, senaryosunda Ali Özgentürk’ü imzası bulunan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin senaryo hakları Darüşşafaka’ya geçiyor.
Çalışma sonunda şu döküm çıktı:
SİNEMA ESERLERİ: Senaryo ve hikayeleri Özgentürk’e ait, filme çekilmiş eserler, Hazal, At, Su da Yanar, Mektup, Beni Sev, Kalbin Zamanı, Görünmeyen, Yengeç Oyunu, Balalayka.
FİLME ÇEKİLMEMİŞ ESERLER: Özgentürk’ün filme çekilmemiş 70 adet senaryo ve hikayesi var.
YAYINLANMIŞ KİTAPLAR: Yayınlamış kitapları, Tanıklar (Adam Yayınevi), Oğul Oğul (Mitos Boyut Yayınevi), Gizli Defterlerim (Kırmızı Kedi Yayınevi), ayrıca filmlerinin senaryo kitapları.
YAYINLANMAMIŞ KİTAPLARI: Henüz yayınlanmamış 6 kitabı var.
Tayfun Öktem, Darüşşafaka yönetimini etkileyen ve mutlu eden bu bağışı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Necipoğlu ile birlikte anlatırken şu mesajı verdi:
- Ali Bey’in yaşarken bu kadar kapsamlı olarak eserlerini Darüşşafaka’ya bağışlaması bizim için çok değerli. Bu bağış yüzlerce çocuğumuzun hayatını değiştirecek.
Darüşşafaka’nın misyonunun altını çizdi:
- Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları, ücretsiz olarak çağdaş eğitimin esaslarına göre okutmak, Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirmek.
Darüşşafaka Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya, Cemiyet’in bağışçı sayısını paylaştı:
- 70 bin bağışçımız var. Bunların 7 bini düzenli bağışçılarımız. Sürdürülebilirlik
açısından düzenli bağışçı sayısını artırmak istiyoruz.
Öktem sürdürdü:
- Cemiyetimizin kaynakları 156 yıldır kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlardan oluşuyor. Ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarımızı nakdi olarak da desteklemek mümkün.
156 yıldır “Eğitimde fırsat eşitliği”nin önde gelen adresi olan Darüşşafaka’yı desteklemek gerekiyor.
KDV’YE GİDEN KAYNAK 150 ÖĞRENCİYİ OKUTUR
DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, şu noktanın altını çizdi:
- Ülkemizde hiçbir bedel almadan öğrenci okutan iki kurum var. Biri devlet, diğeri Darüşşafaka...
Bağışların vergiden düşülmesi uygulamasına dikkat çekti:
- Hayırsever bir birey ya da kurum okul yaptırıp, devlete bağışladığında yüzde 100’ü vergiden düşüyor. Aynı hayırsever Darüşşafaka Cemiyeti için okul yaptırmak isterse bağışının tamamını vergiden düşemiyor. Ancak yıllık cirosunun yüzde 5’ini vergiden düşebiliyor.
Ardından KDV’ye işaret etti:
- KDV mükellefi değiliz. KDV tahsilatımız yok. Ancak tüm mal ve hizmetleri KDV’li satın aldığımız için her yıl ciddi bir KDV ödüyoruz. Bu kaynak, 150 öğrencimizin bir yıllık eğitim masrafına karşılık geliyor.
Darüşşafaka ile aynı statüdeki bazı sivil toplum kuruluşlarına mal ve hizmet alımlarında da KDV muafiyeti tanındığını anımsattı:
- Biz de mal ve hizmet alımlarında KDV’den muafiyet bekliyoruz.
KİŞİSEL VERİ SINIRI ADAY ÇOCUKLARA ULAŞMAYI ZORLAŞTIRDI
DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, her yıl Darüşşafaka sınavına katılım kriterlerine uyan 15 bin çocuk olduğunu belirtti:
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle bu çocuklara birebir ulaşmamız ne yazık ki mümkün olamıyor.
Uygulamada bazı esnekliklerin sağlanabileceğini savundu:
- Sadece sınavları duyurmaya yönelik, sınırlı bir süreliğine - mesela 1-2 ay - bu öğrencilerin bilgilerine ulaşabilirsek; sınava katılacak öğrenci sayımızı yükselir. Çünkü, fırsat eşitliği öğrencilerin Darüşşafaka’dan haberdar olabilmeleri ile başlıyor.
Bu yıl 1500 dolayında ilköğretim 4’üncü sınıf öğrencisinin sınava katıldığını vurguladı:
- Başarılı olan, yetenekli 123 öğrencimizi okula kabul ettik.