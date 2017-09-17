Fen lisesi öğrencisi 100 bini aşıyor, meslek lisesi yüzde 60’a çıkacak

- 2017-2018 eğitim yılının başlaması nedeniyle, Milli Eğitim’e bağışçı olarak kazandırdığımız, “İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi” külliyesinde, siz değerli dostlarımızı buluşmaya davet ediyoruz.





Davete uyup, Balat’taki imam hatip lisesine gittim. Astay’ın yıkıp, yeniden bulunduğu bölgeye uygun mimariyle yaptığı binayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Recep Şentürk, TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun aralarında bulunduğu davetlilerle birlikte gezdik.

Davetli işadamları arasında Ahmet Çalık, Aziz Torun, Süleyman Çetinsaya, Remzi Gür, Mehmet Çeker, Adnan Gürbaş, Cengiz Aktürk, Muhammet Aksan, Onur Soysal dikkatimi çekti. İsmet Yılmaz, önce müdür odasında, sonra terasta Partikhane’yi işaret etti:

- Bir tarafta Patrikhane, hemen yanıbaşında camiler ve bu imam hatip lisesi var.

Terasta konuklara hitap ederken, Mesut Toprak’a teşekkür edip izlediği bir TV programından söze girdi:

- Programa katılanlardan biri, “Her tarafa imam hatip açtılar. Fen lisesi sayımız artmazsa, ülkemizi geleceğe nasıl hazırlarız” deyip duruyordu.

Hemen ekibini arayıp verileri toparlamalarını istediğini belirtip sürdürdü:

- 2002’de Türkiye’de 58 fen lisesi vardı. Öğrenci sayısı 12 bindi. Şimdi 302 fen lisesinde 100 bini aşkın öğrenci var. Bu rakam, fen lisesine önem verdiğimiz ortaya koyuyor.

Türkiye’de birçok dalda iyi sporcu yetişmediği yakınmalarını anımsattı:

- Ülkemizde ilk spor lisesini 2004-2005’te bizi açtık. Şimdi 65 spor lisesinde 12 bin 815 öğrenci öğrenim görüyor.

Güzel sanatlar liselerine değindi:

- 2002’de 48 güzel sanatlar lisesinde 6 bin 500 öğrenci vardı. Bugün 79 güzel sanatlar lisesinde öğrenci sayısı 13 bin.

Fen liselerindeki başarıya örnek verdi:

- Ankara Fen Lisesi’nde 80, Kayseri Fen Lisesi’nde 74, Sivas Fen Lisesi’nden 54 öğrencimiz tıp fakültelerini kazandı.

İlk sosyal bilimler lisesinin 2004’te açıldığını vurguladı:

- Bugün 93 sosyal bilimler lisesinde 90 bin 792 öğrenci var.

Meslek liselerini “memleket meselesi” gördüklerini kaydetti:

- 2002’de 1403 meslek lisesinde 647 bin öğrenci vardı. Bugün 2 bin 443 meslek lisesinde 1 milyon 424 öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye’deki liselerin yüzde 44’ünün meslek lisesi olduğunun altını çizdi:

- Ülkemizdeki imam hatip liselerinin oranı yüzde 13.

Bu veriyle “Her tarafa imam hatip açtılar” yorumunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıp, hedeflerini aktardı:

- Meslek liselerinin oranını ülkemiz genelinde yüzde 60’a çıkarmak istiyoruz. Bakın bugün Bursa’da meslek lisesi oranı yüzde 60. Bu nedenle Bursa’da işsizlik oranı düşüktür. İstanbul’da meslek lisesi oranı yüzde 54, Gaziantep’te yüzde 36.

Yüzde 13, imam hatip lisesi yoğunluğu açısından düşük sayılacak oran ise, “Her tarafa imam hatip açtılar” yorumunun kaynağı ne acaba?

MALATYALI YAPINCA HAKKINI VERİYOR

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, “İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi”ni gezerken binayı yeniden yapan Astay Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’ı işaret edip, ekledi:

- Malatyalılar yaptıkları işin hakkını veriyor.

Malatya’daki valilik döneminde kentin işadamlarını yakından tanıma fırsatı bulduğunu anımsatırcasına şu eklemeyi yaptı:

- Gerçi Mesut Bey’in kökeninde Erzurumluluk varmış, Malatya’nın damadı sayılır...

Bilal Erdoğan da bana sordu:

- Okulu nasıl buldunuz?

Mimarisini, inşaat kalitesini iyi bulduğumu belirtince, katıldı:

- Mesut Bey gerçekten bu okulu özene bezene

yapmış. Bazıları sırf yapmış olmak için okul yaparlar, pek iyi eser ortaya çıkmaz. Burası gerçekten güzel olmuş.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET ALTAY TANKI ÜRETEBİLİR Mİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan seyahati sırasında Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir’e milli tank Altay’ın üretimiyle ilgili son durumu sordum, yanıtladı:

- Şu anda ihale aşamasındayız. Şirketler tekliflerini verecekler.

İhaleye girebilecek şirketleri sıraladım:

- Altay’ın prototipini üretip, ticari aşamaya kadar getiren Otokar var sanırım ilk sırada. Ayrıca BMC de ilgileniyor değil mi ihaleyle?

Şirket adı zikretmemeye özen gösterdi:

- Şu anda ihaleye girebilecek 3 şirket var.

Üçüncü şirketi tahmin ettim:

- Bir de Nurol var galiba...

Nurol’un adını söylerken şirketlerden ikisinin yabancı sermaye ortaklığı olduğunu anımsadım:

- Milli tankı üretecek şirkette yabancı sermaye ortaklığı olması normal sayılacak mı?

Bu konuda tartışma yaşandığını vurguladı:

- Tartışmayı doğru bulmuyorum. Yabancı sermaye ortaklığı da olsa, ülkemizde üretim yapanı yabancı gibi görmemek lazım.