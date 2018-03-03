'Faizde bazı arkadaşlarla anlaşamıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi faizlerinin düşürülmesi için çalışma yapıldığını ve sonrasında kendisinin başkanlığında konunun müzakere edileceğini belirterek “Faiz meselesinde bazı arkadaşlarımızla tam anlamıyla uyumlu sayılmayız. Ama bir çözüm bulmamız lazım. Bakıyorsunuz bir banka 2.7 milyar lira kâr ettiklerinden söz ediyor. Öbürü şu kadar kâr ettim diyor. Halbuki kâr dedikleri faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret” dedi.





CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun Dakar durağında kendisine eşlik eden gazetecilerle sohbete seyahatini özetleyerek girdi:

- Moritanya’yı Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret eden ilk kişi ben oldum. Sokaklardaki sevgi gösterisi çok anlamlıydı. Aramızdaki dış ticaret hacmi şu anda iyi değil. Kendimize 300 milyon dolarlık bir hedef koyduk.

Dakar’da 10 dönümlük yer tahsisi alındığını belirtti:

- İnşallah orada çok güzel bir büyükelçilik yapalım istiyoruz.

Afrika ile ilişkileri güçlendireceklerini vurguladı:

- 2005’ten bugüne çok iyi konuma geldik. Afrika’nın bir gün mutlaka ayağa kalkacağına inanıyorum. Hiç şüphem yok. Atalarımızın kurduğu güçlü bağları bizim geleceğe taşımamız gerektiğine inanıyorum.

Senegal’de kendisine devlet nişanı tevdi edildiğine dikkat çekti:

- Senegal ile ticaret hacmimiz 2017’de 250 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz bunu 400 milyon dolara çıkarmak.

Türk şirketlerinin Senegal’de iyi durumda olduğunu kaydetti:

- Türk firmaları Senegal’de inşaat, demiryolu, enerji ve metalürji alanlarında önemli çalışmalar yapıyor. İşadamlarımız bu seyahatimiz sırasında iki anlaşma imzaladı.

Erdoğan’a kredi faizlerinin yüksekliği konusunda sıkça yaptığı uyarıları anımsatıp sorduk:

- Kredi faizlerinin düşmesi için bankaları yönlendirici adım atılması söz konusu olabilir mi? Neler yapılabilir?

Bu konuda devlet bankaları ve danışmanları ile bir çalışma yaptıklarını paylaşıp sürdürdü:

- O çalışmanın ardından Sayın Başbakan da bir çalışma yaptı ve arkadaşlarımıza bir süre verdi. Onlar bir çalışma yapacaklar.

Ardından kendisinin başkanlığında konuyu yeniden müzakere edeceklerini bildirdi:

- Faiz meselesinde bazı arkadaşlarımızla tam anlamıyla uyumlu sayılmayız. Ama faiz konusuna bir çözüm bulmamız lazım.

Yüksek faizle yatırımların teşvik edilemeyeceğinin altını çizdi:

- Yatırımı teşvik edemediğimiz zaman da istihdamı artıramayız. En büyük sıkıntı buradan geliyor.

Bankaların yüksek kârlarına gönderme yaptı:

- Bakıyorsunuz bir banka 2.7 milyar lira kâr ettiklerinden söz ediyor. Öbürü şu kadar kâr ettim diyor. Halbuki kâr dedikleri faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret.

Bankaların hiç birinin yatırımcıyı teşvik edip sürümden kazanma derdinde olmadığının altını çizdi:

- Bankaların, “Bu ülkede yatırıma destekte elimizdeki imkanları kullanıp, paylaşalım, ülkenin kalkınmasına yardımcı olalım” diye bir dertleri yok. Finans sektörü böyle bir sektör.

Onun için faizler konusunda çalışma yaptıklarını yineleyip, şu mesajı verdi:

- Müzakere sonrası kararımızı alacağız...

Alınacak kararlar enflasyonu düşürmeden faizlerin inmesini sağlayabilir mi?

AFRİKA’YA DÖNÜK BURSLAR ARTACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, halklar arasındaki bağları güçlendirmek için Afrika’dan Türkiye’ye gelen öğrencilere burs verildiğini anımsattı:

- Senegal ve Mali’ye burslu öğrenci sayısını artırabileceğimizi bildirdik.

THY’nin Mali seferlerini haftada 5’e çıkardığını belirtip, TİKA’nın çalışmalarından örnek verdi:

- TİKA, Mali Parlamentosu’nun renovasyonunu ve genel kurul salonunun yeniden tefrişini geçen yıl tamamladı.





AFRİKA’DA ÇİN İLE YARIŞA GİRMEYİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bir dahaki Afrika seyahatini kıtanın güneyine planlayacaklarını belirtti:

- Güney Afrika’da Cumhurbaşkanlığı görevine Ramaphosa geldi. Kendisi ile telefon görüşmesi yaptık. Yakında yüz yüze görüşeceğiz.

Bir soru üzerine Afrika’da Çin ile yarışa girmenin söz konusu olmadığını kaydetti:

- Çin’in mali imkanları bizim mali imkanlarla mukayese edilir gibi değil. Biz kendi ölçeğimizde Afrika’ya desteklerde bulunuyoruz. Büyükelçilik sayımızı 41-42’ye çıkarmamız, Afrika’ya verdiğimiz önemi gösteriyor.

Afrika’nın Türkiye için olmazsa olmaz bir kıta olduğunu vurguladı:

- Afrika, ihmale gelmeyecek bir kıtadır. Biz Afrika’ya muhabbetle yaklaşıyoruz.

G5’E 5 MİLYON DOLARI VERECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği ülkelerle güvenlik alanında işbirliklerinin güçlendiğini vurguladı:

- Moritanya, Mali, Çad, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan G5 Sahil Ortak Gücü için biz onlara 5 milyon dolar söz vermiştik ve bu sözümüzü yerine getireceğiz.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücüne işaret etti:

- Moritanya ve Senegal’e savunma sanayiinde her türlü işbirliğine açık olduğumuzu söyledik.

VARLIK FONU’NA GÜÇLÜ İSİM GELECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Varlık Fonu Başkanı’nın bir süre önce görevden alındığını anımsatıp sorduk:

- Varlık Fonu için yeni bir yol haritası var mı?

Varlık Fonu’nun şu anda vekaletle yönetildiğini anımsattı:

- Başbakanımızın bu konuda bir çalışması var. Kendileri bir çalışma yapıp Varlık Fonu’nun başına güçlü, inandığımız, piyasaların da hakikaten takdir edeceği bir ismi bulalım diye bir gayretin içindeler.