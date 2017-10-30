Expo Kulesi ödül getirdi, Cibuti’ye parayı Çin’de buldu

- ENR, her yıl dünyada 250 müteahhitlik firması sıralaması yayınlar. Türk müteahhitleri, Çin’in ardından ikinci sırada yer alır. ENR, inşaatını bizim yaptığımız 114 metrelik “Antalya Expo 2016 Kulesi”ni “Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı” seçti. Ödül töreni New York’ta yapılacak.

Taca İnşaat’ın davetiyle New York’ta gerçekleşen ödül törenini Tayyar Akkurt, oğlu ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Akkurt, Washington merkezli şirketleri TAGroup Başkanı Geoffrey Marshall ile birlikte izledik.

Enka İnşaat “Büyük Ödül”ü, Taca ve TAV İnşaat kendi kategorilerindeki “En İyi” ödülü alırken, Capital Partners’ın Kaplankaya’daki turistik tesis projesi de ödüle layık görüldü. Törende Türkiye 4 kez sahneye çıkmış oldu.

Tolga Akkurt, ödülü babasıyla birlikte aldıktan sonra Antalya’nın simgesi Expo Kulesi’ni 11 ayda tamamladıklarını anımsatıp, sürdürdü:

- ENR jürisi, “İş güvenliği, inşaat kalitesi, yaratıcılık, projenin tasarımı ve üretim zorluğu” kriterlerine göre değerlendirme yapıyor. Antalya Expo Kulesi, Türk inşaat sektörünün neler başarabildiğinin kanıtlarından biri olarak yerini aldı.

Ertesi sabah sohbet ederken Tayyar Akkurt’un telefonu çaldı. Telefon görüşmesini tamamladıktan sonra içeriğini paylaştı:

- Cibuti’de 80 milyon dolarlık bir otel projesi üstlenmiştik. Yüzde 100 Türkiye’den malzeme kullanmak kaydıyla finansmanı için Türk Eximbank’a başvurmuştuk. Bazı kriterler eşleşmeyince Türk Eximbank’tan kredi onayı çıkmadı. Biz de finansman için yönümüzü Çin’e çevirdik. Çin’den “İmzayı atalım” diye aradılar.

Çin’in Afrika’daki projelerde sık sık kendilerine teklifte bulunduğunu vurguladı:

- Çin, parayı verince malzemeyi kendilerinden almamızı istiyor. Bu kez, Türkiye’den malzeme kullanımında ısrarcı olduk. Malzemelerin yüzde 60’ı Türkiye’den alınabilecek.

Türkiye için Afrika’da ciddi fırsatlar olduğuna işaret etti:

- ABD’li, Avrupalı firmalar Afrika’da sahada iş yapma konusunda çekimser. O nedenle Türk şirketlerinin önü açık. Finansman işini çözersek, Türk şirketleri Afrika’da Çin’in önüne geçer.

Üst yapı işlerinde Türkiye’den daha fazla malzeme götürme şansı olduğunu savundu:

- Böylece ihracatçı da kazanır. Yeter ki finansman işini ülkemizden çözelim.

Türk Eximbank’ın Kongo’da Summa İnşaat’a 190 milyon, Yapı Merkezi’nde Etiyopya’da 300 milyon dolar kaynak sağladığını anımsattım, Akkurt önerisini ortaya koydu:

- Türk Eximbank, Afrika’da bize ülke işaret etsin, gider iş alırız.

Afrika’da Türk Eximbank’ın özellikle işaret edeceği ülkeler var mıdır?

IŞİD ÇALIŞMA SAHAMIZA 200 METRE MESAFEDEYDİ

ENKA İnşaat, Süleymaniye’deki (Kuzey Irak) 450 milyon dolara mal olan 1500 megawatlık gaz çevrim santralı birleştirme-iyileştirme projesiyle ENR’dan “Büyük Ödül”ü aldı. ENR, projeyi şöyle tanıttı:

- Enka İnşaat, 2007 ve 2008’de Kuzey Irak’ta inşa edilen iki gaz çevrim santralını birbirine bağlayarak kombine çalışır hale getirdi. Yüzde 50 verimlilik sağlandı.

Projenin sahibi Ammanlı Mass Group Holding, türbin ve jeneratörü üreten General Electric, inşaatı yapan da Enka İnşaat’tı. Enka İnşaat İcra Kurulu Üyesi Fehmi Bayramoğlu, ödülü alırken 6 Ağustos 2014 gününü unutamadığını belirtti:

- IŞİD çalışma sahamıza 200 metre mesafedeydi. Elimde telefon ABD Büyükelçiliği, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve General Electric’le konuşuyordum. İki kampımızdaki 3 bin personel son derece tedirgindi.

İki kamp için 50’şer otobüs ayarladıklarını vurgulayıp sürdürdü:

- Farklı ülkelerden personelimizi otobüslerle Türkiye’ye doğru yola çıkarmak üzereydik. Tam fişi çekecekken son bir telefon görüşmesiyle biraz daha beklemeye ikna olduk. O akşam savaş uçakları ateş açıp IŞİD’i geri çekilmeye zorladı. Projeyi 37 ayda tamamladık.

RİYAD HAVALİMANI TAV’I ÖDÜLE TAŞIDI

TAV İnşaat, 431 milyon dolarlık Riyad (Suudi Arabistan) Havalimanı projesiyle ENR’da ödüle uzandı. TAV İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kaur, şu mesajı verdi:

- Son 3 yıldır havalimanı inşaatı kategorisinde ENR’da birinci sırada yer alıyoruz.

Suudi Arabistan’da daha önce Cidde Havalimanı Uçak Bakım Hangarları ve Medine Havalimanı projesini tamamladıklarını vurguladı:

- Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanları’nın geliştirilmesi ve işletilmesi için de yakın zamanda Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi tarafından seçildik.