Etrafındaki insanları, çevreni ve iş yapma biçimini acil değiştir

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, iki hafta önce aradı:
- 16 Temmuz’da “İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019”u düzenliyoruz. Merkezi ABD’de olan Samumed’in İzmirli kurucusu Osman Kibar’ın da sunum yapacağı zirve, girişimciliğe odaklanmayı tetikleyecek.
Sivas seyahatimle çakıştı, “İzmir Girişimcilik Zirvesi”ne katılamadım. Özgener, zirveden bir gün sonra tekrar aradı:
- Zirvenin gerçekleştiği 1000 kişilik salon doldu, katılmak isteyenlerin bir bölümüne yer açamadık. Yani, çok büyük ilgi oldu.
Bunun üzerine Hürriyet Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi’den köşesine aldığı, habere yansıttıkları notlarının kalan bölümünü istedim. Özgener’in İzmir’i girişimciliğin başkenti yapma hedefiyle ilgili mesajının altını çizdim:
- İzmir, girişimcilik ve inovasyon açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu amaçla İzmir Girişimcilik Merkezi’ni kurduk. İzmir’deki 8 üniversite, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve STK’lar arasında koşturan tüm girişimcileri doğru yere tek seferde yönlendirecek bir eko sistem yaratmak istiyoruz.
Ardından Intel’de Türkiye ve daha sonra globalde üst düzey yöneticilik günlerinden tanıdığım, halen Eczacıbaşı Holding ve Zorlu Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ayşegül İldeniz’in sunumuna baktım:
- Uzaktan bir göktaşı bizim şirketlerimize doğru geliyor. 1950’lerde 60 yıl olan ortalama şirket ömrü giderek kısalıyor. Sadece değişebilen şirketler, kurumlar var olabilecek.
İldeniz’in inovasyonla ilgili şu yaklaşımı dikkatimi çekti:
- Ya etrafınızdaki insanları ya çevreyi ya da iş yapma biçiminizi acil şekilde depiştirmenizi gerektiren sinyal demektir inovasyon.
Göktaşından kurtulmak isteyen şirketlere önerisini ortaya koydu:
- Yöneticilerinizi acilen kendinize benzemeyen insanlardan oluşturun.
Herkesin aynı olduğu yerde farklılık çıkmayacağını vurguladı:
- Çok farklı ve çatlak seslerin olması sonuç verir. Çok daha genç ya da çok daha yaşlı kişileri de kuruma katmak gerekir.
İldeniz, Intel’deki deneyiminden gelecek teknolojileri ile ilgili beklentilerini de aktardı:
- Yapay zeka, 30 yıl içinde siz daha ne isteyeceğinizi bilmeden sizin yerinize düşünür hale gelebilecek.
Akıllı gözlüğü anımsattı:
- Hiç bilmediğiniz konuda kulağınızda ya da gözlüğünüzdeki gereçle onu yapıyor olabileceksiniz. Ya da hiç bilmediğiniz bir dili cihaz anında kulağınıza çevirecek.
Bilgisayarların bugünkülerin milyonlarca katı işlem görebileceğini kaydedip, sordu:
- Bunlar ilginç görünebilir ama nasıl bir dünya bekliyor bizi?
Yanıtı şöyle verdi:
- Tamamen bağlı olduğumuz, bizim fazla bir şey bilmemizi gerektirmeyen bir dünya olacak. Ancak muhakeme yeteneğimiz giderek azalacak.
İldeniz’in şu mesajına kaç şirket, kurum, kuruluş, siyasi parti kulak verir acaba:
- Yöneticilerinizi acilen kendinize benzemeyen insanlardan oluşturun. Çok farklı ve çatlak seslere kulak verin.
Etrafındaki insanları, çevreni ve iş yapma biçimini acil değiştir
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, iki hafta önce aradı:
- 16 Temmuz’da “İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019”u düzenliyoruz. Merkezi ABD’de olan Samumed’in İzmirli kurucusu Osman Kibar’ın da sunum yapacağı zirve, girişimciliğe odaklanmayı tetikleyecek.
Sivas seyahatimle çakıştı, “İzmir Girişimcilik Zirvesi”ne katılamadım. Özgener, zirveden bir gün sonra tekrar aradı:
- Zirvenin gerçekleştiği 1000 kişilik salon doldu, katılmak isteyenlerin bir bölümüne yer açamadık. Yani, çok büyük ilgi oldu.
Bunun üzerine Hürriyet Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi’den köşesine aldığı, habere yansıttıkları notlarının kalan bölümünü istedim. Özgener’in İzmir’i girişimciliğin başkenti yapma hedefiyle ilgili mesajının altını çizdim:
- İzmir, girişimcilik ve inovasyon açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu amaçla İzmir Girişimcilik Merkezi’ni kurduk. İzmir’deki 8 üniversite, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve STK’lar arasında koşturan tüm girişimcileri doğru yere tek seferde yönlendirecek bir eko sistem yaratmak istiyoruz.
Ardından Intel’de Türkiye ve daha sonra globalde üst düzey yöneticilik günlerinden tanıdığım, halen Eczacıbaşı Holding ve Zorlu Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ayşegül İldeniz’in sunumuna baktım:
- Uzaktan bir göktaşı bizim şirketlerimize doğru geliyor. 1950’lerde 60 yıl olan ortalama şirket ömrü giderek kısalıyor. Sadece değişebilen şirketler, kurumlar var olabilecek.
İldeniz’in inovasyonla ilgili şu yaklaşımı dikkatimi çekti:
- Ya etrafınızdaki insanları ya çevreyi ya da iş yapma biçiminizi acil şekilde depiştirmenizi gerektiren sinyal demektir inovasyon.
Göktaşından kurtulmak isteyen şirketlere önerisini ortaya koydu:
- Yöneticilerinizi acilen kendinize benzemeyen insanlardan oluşturun.
Herkesin aynı olduğu yerde farklılık çıkmayacağını vurguladı:
- Çok farklı ve çatlak seslerin olması sonuç verir. Çok daha genç ya da çok daha yaşlı kişileri de kuruma katmak gerekir.
İldeniz, Intel’deki deneyiminden gelecek teknolojileri ile ilgili beklentilerini de aktardı:
- Yapay zeka, 30 yıl içinde siz daha ne isteyeceğinizi bilmeden sizin yerinize düşünür hale gelebilecek.
Akıllı gözlüğü anımsattı:
- Hiç bilmediğiniz konuda kulağınızda ya da gözlüğünüzdeki gereçle onu yapıyor olabileceksiniz. Ya da hiç bilmediğiniz bir dili cihaz anında kulağınıza çevirecek.
Bilgisayarların bugünkülerin milyonlarca katı işlem görebileceğini kaydedip, sordu:
- Bunlar ilginç görünebilir ama nasıl bir dünya bekliyor bizi?
Yanıtı şöyle verdi:
- Tamamen bağlı olduğumuz, bizim fazla bir şey bilmemizi gerektirmeyen bir dünya olacak. Ancak muhakeme yeteneğimiz giderek azalacak.
İldeniz’in şu mesajına kaç şirket, kurum, kuruluş, siyasi parti kulak verir acaba:
- Yöneticilerinizi acilen kendinize benzemeyen insanlardan oluşturun. Çok farklı ve çatlak seslere kulak verin.