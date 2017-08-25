Eski müteahhitler ‘tapu oyunu’yla hak sahibi kılığına girdi

- Pazarlıkta sen de bulun.

Gittim, brüt 100 metrekareye yakın güzel bir daireydi. Sahibine tapuyu sordum, gösterdi. Baktım, sadece arsa tapusuydu. İtiraz ettim:

- Bu tapuda daire görünmüyor.

Ev sahibi yanıtladı:

- Buralardaki apartmanların çoğu böyledir.

Bina 7 katlıydı ama tapuda “arsa” görünüyordu. Orhan Abi’yi uyardım:

- Girme bu işe. Yarın bir gün bina ile ilgili yıkım kararı verilir. Arsadaki payınla ortada kalırsın.

Daha sonra yeni bir daire bulundu, birlikte gittik. Satıcı tarafa öncelikle dairenin tapusunu sordum, yanıt nispeten tatminkardı:

- Ev brüt 80 metrekare ama tapuda 50 metrekare görünüyor.

Geçen gün Esenler Belediyesi’nde Başkan Tevfik Göksu ile sohbet ederken bacanağımın ev aldığı günlere döndüm. Göksu, Esenler’de iş başına geldiği günlerde konutların tamamına yakınının “kaçak” göründüğünü belirtip, sürdürdü:

- 26 bin konutluk kentsel dönüşüm yaptık. Kaçak yapı oranını ancak yüzde 86’ya indirebildik.

Ardından kentsel dönüşümde karşılarına çıkan bir konuyu paylaştı:

- Örneğin 200 metrekarelik bir arsaya 150 metrekare oturumlu 5 katlı bina yapılmış. Daire sahiplerine tapu verilirken, 40’ar metrekare düşünülmüş, müteahhit onu da 38’e indirmiş. Her dairede 2 metrekareyi kendine saklamış.

Araya girdim:

- O 2 metrekarenin sırrı ne?

- 5 daire varsa 10 metrekare eder. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda Esenler’deki binalarda bu şekilde eski binaları yapan müteahhitler karşımıza “hak sahibiyim” diye çıktı.

Söz konusu müteahhitlerin “hak sahibi” oyununa gelmediklerini vurguladı:

- Hiçbirini “hak sahibi” saymadık.

Esenler’in “Kentsel dönüşüm” fitilinin ilk ateşlendiği ilçe olduğunu anımsattı:

- Dönüşen 26 bin konutun 6 bini toplu projeydi. 20 binini vatandaş anlaşarak dönüştürdü.

İlçede dönüşmesi gereken 74 bin konut olduğunu belirtti:

- Bunlardan 40 bininin beklemeye tahammülü yok.

Dönüşümü hızlandıracak beklentiye işaret etti:

- Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini görüyoruz. Eğer belediyelere faizsiz kaynak desteği sağlanırsa, 5-6 yılda dönüşümü tamamlarız.

Göksu’yu dinlerken, 22 yıl önceki “ya yıkım kararı çıkarsa” tedirginliğimin boşuna olmadığını gördüm...

İstanbul’da kim bilir kaç binada eski müteahhidin “hak sahibi” oyunu vardır?

TOKİ OLMAYAN 17 DÖNÜM ARSAYA 15 MİLYON LİRA ÖDEDİ

ESENLER Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 1990 konutluk bir adayı gündemine aldı. Ölçüm yapıldı, konutların bulunduğu arsanın toplam büyüklüğü 72 bin metrekare çıktı. Ancak, tapu kayıtlarında söz konusu alan 89 bin metrekare görünüyordu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dosyayı görünce şu tepkiyi verdi:

- Yani, burada 17 dönüm (17 bin metrekare) arsa uçmuş mu?

Söz konusu alandaki dönüşümün ana oyuncusu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Esenler Belediyesi 17 dönümlük “olmayan arsa” için çözüm aradı. Göksu, bulunan çözümü aktardı:

- TOKİ, olmayan arsayı 15 milyon liraya satın almak zorunda kaldı.

‘PROFESYONEL YOKSUL’ BİZİM KARTI KULLANAMAZ

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksü, önce bir kart gösterdi:

- EDİM Kart...

Sonra ilçedeki yoksulları 3’e ayırdıklarını belirtti:

- Anlık, geçici, kalıcı yoksul.

“Kalıcı yoksul”lara destek formülünü anlattı:

- Varlıklı aileler ile “kalıcı yoksul”ları “kardeş” yaptık. Yoksul olan yardımın kaynağını bilmez. Varlıklı da isterse kime yardım ettiğini öğrenir ama bunu ona hissettirmez.

“Anlık yoksul”lara da vatandaş destekli yardım ettiklerini kaydedip, “geçici yoksul”lara geçti:

- “Geçici yoksul”lara 1500 liraya kadar para puan yüklenen EDİM Kart

veriyoruz. Belediye marketinden alışveriş yapıyorlar. Kart sahiplerine 3 ay içinde iş buluyoruz. İşi beğenmezse, ikinci 3 ayda bir başka iş buluyoruz. Onu da kabul etmezse, “Sen profesyonel yoksulsun” deyip kartı elinden alıyoruz.

2009’da EDİM Kart sahibi sayısının 5 bin 500 olduğunu aktarıp ekledi:

- Kart sahibi sayısı 700’e indi.

EDİM Kart’lıya hizmet veren marketin raflarının bağışlarla dolduğunu bildirdi:

- Marketimize ayni bağışların yıllık değeri 6 milyon lirayı buluyor.