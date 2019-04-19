Elektrikli Türk malı ekskavatörün prototipi bile 300 sipariş aldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı, Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen hafta Münih’te gerçekleşen iş, inşaat ve maden makineleri fuarı Bauma’ya gidişim öncesi fotoğraflı bir mesaj gönderdi:
- Hidromek, dünyada bir ilki başardı. İlk elektrikli iş makinesini yaptı. Bauma’da sergiliyor.
Mesajı ve fotoğrafı görünce Hidromek’in kurucusu rahmetli Hasan Basri Bozkurt’la 1.5 yıl önce Paris’teki fuarda yaptığımız sohbeti anımsadım:
- Elektrikli ekskavatör üretmek için yaptığımız çalışmaların sonuna geldik.
E-Mak’ın davetiyle gittiğim Bauma’da Hidromek standına uğradım. Elektrikli ekskavatörü incelerken konuşmaya başladı:
- Merhaba, ben Hicon. Geleceğin elektrikli makinelerini temsil etmek için buradayım. Yüzde 100 elektrikle çalışan, çevre dostu, akıllı bir şehir ekskavatörüyüm.
Makine ardından enerji verimliliğinin altını çizdi:
- Elektrikli motorum sayesinde enerjimi yüzde 97 verimli kullanıyorum. Bakım maliyetim dizel motorlu araçlara göre daha düşük.
En can alıcı sorunun yanıtına geçti:
- Beni tek şarjla aralıksız 8 saat kullanabilirsin. 3 saatte şarj olabilirim. Hızlı şarj istasyonunda süre 30 dakikaya iner. Evinde veya garajındaki uygun prizle şarj işini çözmen mümkün.
Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt ve Yardımcısı Ahmet Bozkurt’a sordum:
- Elektrikli şehir ekskavatörünü ilk siz mi üretmiş oldunuz?
Mustafa Bozkurt yanıtladı:
- Paletlisini dünyada yapan başka firmalar oldu. Lastik tekerleklisini ilk biz ürettik.
Hicon’un kendini tanıttığı teknolojiyi merak ettim, Ahmet Bozkurt anlattı:
- Bu makine hep konuşacak. Yolda çevresindeki araçları, “Bana fazla yaklaşma, tehlikeli olabilir” diye uyaracak. Yaya uyarısı yapacak.
O arada Hicon kendini tanıtmayı sürdürdü:
- Üzerimdeki güneş pilleri gün boyu enerji depolayacak. Gece dinlenirken bile ışıklarım yanacak, hep görünür kalacağım. Hava durumu ve saati bildireceğim.
Hicon, “Tanıştığımıza memnun oldum” diye tanıtımı bitirirken Mustafa Bozkurt araya girdi:
- Sıfır emisyon ve sessiz çalışması nedeniyle şehir içi işlerde oldukça tercih edilecek.
Ardından henüz prototip olan Hicon’a fuardaki ilgiyi paylaştı:
- Şu ana kadar verilen sipariş 300’ü buldu. Planladığımızdan daha erken ticari üretime geçeceğiz.
Japon Mitsubishi’nin greyder bölümünü 6 yıl önce satın aldıktan sonra atağa geçen Hidromek, elektrikli ekskavatörle dünyada adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.
44 BİNDEN FAZLA İŞ MAKİNESİ 100’Ü AŞKIN ÜLKEDE ÇALIŞIYOR
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, üretim yaptıkları fabrikalara işaret etti:
- 4’ü Ankara, biri İzmir, biri de Tayland’da olmak üzere 6 üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastik tekerlekli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretiyoruz.
Ankara’da yatırımlarını sürdürdükleri 1.2 milyon metrekarelik üretim üssüne dikkat çekti:
- Orada ilk kez komponent üretimine de başladık. Eskiden ithal ettiğimiz şanzıman, aks ve hidrolik redüktörü artık Ankara’da kendimiz üretiyoruz.
Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt, ihracatın altını çizdi:
- 44 binden fazla Hidromek iş makinesi 100’ü aşkın ülkede çalışıyor.
İHRACATTA ‘ALACAK SİGORTASI’NIN VADESİ UZATILSIN
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, ihracatı daha da artırmak için Türk Eximbank’ın farklı desteklerine ihtiyaç olduğunu belirtti:
- Türk Eximbank, çoğunlukla ihracatçıya doğrudan kredi kullandırıyor.
Bazı ülkeler için “alıcı kredisi” ve “alacak sigortası”na ihtiyaç duyuluyor.
“Alacak sigortası” konusundaki beklentisini dile getirdi:
- Türk Eximbank, “alacak sigortası”nda vadeyi bir yıl ile sınırlı tutuyor. Bir yıldan
uzun sigorta talepleri kapsam dışı tutuluyor. Sigortada vadenin uzatılmasını
bekliyoruz.
ÖZAL, ‘MEZARLIKTA VAZGEÇİLMEZ SANILAN İSİMLERİ GÖRÜN’ DERDİ
MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, 8’inci Cumhurbaşkanı Özal’ı anma törenine, ANAP’ın kurucu kadrosundan eski Devlet Bakanı Cavit Kavak’ı davet etti. Kavak, Özal’la anılarını anlatırken sık sık gözleri doldu.
Kavak, Özal’ın bir tavsiyesini aktardı:
- Rahmetli Özal, bize“Hafta içi işle meşgulsünüz. Hafta sonlarında mezarlık ziyaretleri yapın. Oralardaki isimleri yakından inceleyin. Mezarlıklar, kendini vazgeçilmez sanan isimlerle doludur” derdi.
Elektrikli Türk malı ekskavatörün prototipi bile 300 sipariş aldı
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı, Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen hafta Münih’te gerçekleşen iş, inşaat ve maden makineleri fuarı Bauma’ya gidişim öncesi fotoğraflı bir mesaj gönderdi:
- Hidromek, dünyada bir ilki başardı. İlk elektrikli iş makinesini yaptı. Bauma’da sergiliyor.
Mesajı ve fotoğrafı görünce Hidromek’in kurucusu rahmetli Hasan Basri Bozkurt’la 1.5 yıl önce Paris’teki fuarda yaptığımız sohbeti anımsadım:
- Elektrikli ekskavatör üretmek için yaptığımız çalışmaların sonuna geldik.
E-Mak’ın davetiyle gittiğim Bauma’da Hidromek standına uğradım. Elektrikli ekskavatörü incelerken konuşmaya başladı:
- Merhaba, ben Hicon. Geleceğin elektrikli makinelerini temsil etmek için buradayım. Yüzde 100 elektrikle çalışan, çevre dostu, akıllı bir şehir ekskavatörüyüm.
Makine ardından enerji verimliliğinin altını çizdi:
- Elektrikli motorum sayesinde enerjimi yüzde 97 verimli kullanıyorum. Bakım maliyetim dizel motorlu araçlara göre daha düşük.
En can alıcı sorunun yanıtına geçti:
- Beni tek şarjla aralıksız 8 saat kullanabilirsin. 3 saatte şarj olabilirim. Hızlı şarj istasyonunda süre 30 dakikaya iner. Evinde veya garajındaki uygun prizle şarj işini çözmen mümkün.
Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt ve Yardımcısı Ahmet Bozkurt’a sordum:
- Elektrikli şehir ekskavatörünü ilk siz mi üretmiş oldunuz?
Mustafa Bozkurt yanıtladı:
- Paletlisini dünyada yapan başka firmalar oldu. Lastik tekerleklisini ilk biz ürettik.
Hicon’un kendini tanıttığı teknolojiyi merak ettim, Ahmet Bozkurt anlattı:
- Bu makine hep konuşacak. Yolda çevresindeki araçları, “Bana fazla yaklaşma, tehlikeli olabilir” diye uyaracak. Yaya uyarısı yapacak.
O arada Hicon kendini tanıtmayı sürdürdü:
- Üzerimdeki güneş pilleri gün boyu enerji depolayacak. Gece dinlenirken bile ışıklarım yanacak, hep görünür kalacağım. Hava durumu ve saati bildireceğim.
Hicon, “Tanıştığımıza memnun oldum” diye tanıtımı bitirirken Mustafa Bozkurt araya girdi:
- Sıfır emisyon ve sessiz çalışması nedeniyle şehir içi işlerde oldukça tercih edilecek.
Ardından henüz prototip olan Hicon’a fuardaki ilgiyi paylaştı:
- Şu ana kadar verilen sipariş 300’ü buldu. Planladığımızdan daha erken ticari üretime geçeceğiz.
Japon Mitsubishi’nin greyder bölümünü 6 yıl önce satın aldıktan sonra atağa geçen Hidromek, elektrikli ekskavatörle dünyada adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.
44 BİNDEN FAZLA İŞ MAKİNESİ 100’Ü AŞKIN ÜLKEDE ÇALIŞIYOR
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, üretim yaptıkları fabrikalara işaret etti:
- 4’ü Ankara, biri İzmir, biri de Tayland’da olmak üzere 6 üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastik tekerlekli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretiyoruz.
Ankara’da yatırımlarını sürdürdükleri 1.2 milyon metrekarelik üretim üssüne dikkat çekti:
- Orada ilk kez komponent üretimine de başladık. Eskiden ithal ettiğimiz şanzıman, aks ve hidrolik redüktörü artık Ankara’da kendimiz üretiyoruz.
Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt, ihracatın altını çizdi:
- 44 binden fazla Hidromek iş makinesi 100’ü aşkın ülkede çalışıyor.
İHRACATTA ‘ALACAK SİGORTASI’NIN VADESİ UZATILSIN
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, ihracatı daha da artırmak için Türk Eximbank’ın farklı desteklerine ihtiyaç olduğunu belirtti:
- Türk Eximbank, çoğunlukla ihracatçıya doğrudan kredi kullandırıyor.
Bazı ülkeler için “alıcı kredisi” ve “alacak sigortası”na ihtiyaç duyuluyor.
“Alacak sigortası” konusundaki beklentisini dile getirdi:
- Türk Eximbank, “alacak sigortası”nda vadeyi bir yıl ile sınırlı tutuyor. Bir yıldan
uzun sigorta talepleri kapsam dışı tutuluyor. Sigortada vadenin uzatılmasını
bekliyoruz.
ÖZAL, ‘MEZARLIKTA VAZGEÇİLMEZ SANILAN İSİMLERİ GÖRÜN’ DERDİ
MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, 8’inci Cumhurbaşkanı Özal’ı anma törenine, ANAP’ın kurucu kadrosundan eski Devlet Bakanı Cavit Kavak’ı davet etti. Kavak, Özal’la anılarını anlatırken sık sık gözleri doldu.
Kavak, Özal’ın bir tavsiyesini aktardı:
- Rahmetli Özal, bize“Hafta içi işle meşgulsünüz. Hafta sonlarında mezarlık ziyaretleri yapın. Oralardaki isimleri yakından inceleyin. Mezarlıklar, kendini vazgeçilmez sanan isimlerle doludur” derdi.