Düşünce dünyamızdan IMF’den borç geçmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’tan ayrılmadan önceki sohbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) Heyetiyle görüşmeleri konusu da gündeme geldi.
Erdoğan, konuyu değerlendirirken söze şöyle girdi:
- Siyasette tutarlı olmak önem arz ediyor. Bir taraftan hükümete, iktidara IMF ile münasebeti geliştirip kredi vesaire almayı tavsiye edeceksiniz... Ki bu iktidarı biz IMF’ye 23.5 milyar dolar borçla devraldık ve 2013 Mayıs’ında borcu sıfırladık.
Türkiye’nin IMF’ye borç vermesi konusunu anımsadı:
- Daha sonra IMF bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundu. Biz de “veririz” deyince bunlar baktılar bu iş ciddiye gidiyor, “vazgeçtik” dediler. Bundan sonra zaten IMF’den borç talebi diye hiçbir zaman bizim düşünce dünyamızdan geçen bir şey söz konusu olmadı. Bu bizim aklımızın ucundan geçmiş değil.
Türkiye’nin IMF’nin kapısını ilk kez İsmet İnönü döneminde çaldığını vurguladı:
- Yani, onların dönemlerinde başladı. Biz avucumuzda 23.5 milyar dolar borç bulduk. Ondan sonra da süratle dedik ki “Biz bu işin ne yapıp yapıp sıfırlayacağız.” 2013 Mayıs’ında da sıfırladık, kurtulduk. Şimdi IMF’ye herhangi bir borcumuz yok. Biz biliyorsunuz IMF’nin aynı zamanda ortağıyız. Bu da var. Öyle bir durum değil yani çok da fakir fukara değiliz.
CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF Heyeti ile gizli görüşmesinden söz edildiğine dikkat çekti:
- Ben niye görüştüler falan diye de bir derdin içerisinde değilim. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bir defa IMF’nin temsilcileri size hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz.
CHP ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmaylarının IMF Heyeti’yle görüşmelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakışı, yaklaşımı böyle...
ABD’NİN PATRİOT TEKLİFİ S-400’Ü ARATMAMALI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yol haritasında F-35 programına yeniden dönülmesinin olup olmadığını sorduk, anlattı:
- F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama ben kendilerine teklifimi yaptım. “S-400 yanında sizden de Patriot alabiliriz” dedim.
Bunu bizzat Trump’a söylediğini belirtti:
- Kendileri de “Bu eğer ciddiyse bunun üzerine çalışalım” dediler.
Size ciddi bir teklif yapıyorum. Siz bunu Kongre’den geçirebiliyorsanız biz de onunla ilgili olarak çalışmalarımızı yaparız. S-400’leri nasıl aldıysak, bu konuda bize gelecek olan teklifin de gerçekten onu aratmaması lazım. Öyle bir teklif olması halinde biz bir alternatif savunma sistemini de Türkiye’ye kazandırmış oluruz.
YERLİ VE MİLLİ PARA İLE TİCARETTE KARARLIYIZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a İran’a yaptırımlar gündemde iken aramızdaki ticaretin nasıl yürüyeceğini sorduk, yanıta şöyle girdi:
- Bir defa şunu çok açık net söyleyeyim; yerli, milli para konusunda biz bu teklifimizi son Ankara Zirvesi’nde de yine İran tarafına söyledik. Yani bu konuda kararlılık hiçbir zaman bir kenara itilmemeli. Buna devam etmeliyiz. Merkez Bankası Başkanlarımız da bir araya geldiler, bu görüşmeyi yaptılar. Bunda devam edeceğiz.
Türkiye’nin İran’dan petrol ve gaz alımını sıfırlamasının mümkün olmadığını vurguladı:
- Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız. Petrolü daha ziyade özel sektör alıyordu. Ne yazık ki petrolü şu anda almıyor çünkü ABD’nin tehditlerinden çekiniyor.
Türkiye’nin İran ile ilişkisini devam ettireceğini kaydetti:
- Şu anda ticaret hacmimiz 7.5 milyar dolar civarına düşmüş vaziyette. Biz 30 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik. Bunun çok çok altındayız. Fakat biz İran ile bu stratejik ürün noktasında devam eden birlikteliğimizi koparmak istemiyoruz. Bu şekilde devam etmekte kararlıyız.
Düşünce dünyamızdan IMF’den borç geçmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’tan ayrılmadan önceki sohbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Durmuş Yılmaz’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) Heyetiyle görüşmeleri konusu da gündeme geldi.
Erdoğan, konuyu değerlendirirken söze şöyle girdi:
- Siyasette tutarlı olmak önem arz ediyor. Bir taraftan hükümete, iktidara IMF ile münasebeti geliştirip kredi vesaire almayı tavsiye edeceksiniz... Ki bu iktidarı biz IMF’ye 23.5 milyar dolar borçla devraldık ve 2013 Mayıs’ında borcu sıfırladık.
Türkiye’nin IMF’ye borç vermesi konusunu anımsadı:
- Daha sonra IMF bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundu. Biz de “veririz” deyince bunlar baktılar bu iş ciddiye gidiyor, “vazgeçtik” dediler. Bundan sonra zaten IMF’den borç talebi diye hiçbir zaman bizim düşünce dünyamızdan geçen bir şey söz konusu olmadı. Bu bizim aklımızın ucundan geçmiş değil.
Türkiye’nin IMF’nin kapısını ilk kez İsmet İnönü döneminde çaldığını vurguladı:
- Yani, onların dönemlerinde başladı. Biz avucumuzda 23.5 milyar dolar borç bulduk. Ondan sonra da süratle dedik ki “Biz bu işin ne yapıp yapıp sıfırlayacağız.” 2013 Mayıs’ında da sıfırladık, kurtulduk. Şimdi IMF’ye herhangi bir borcumuz yok. Biz biliyorsunuz IMF’nin aynı zamanda ortağıyız. Bu da var. Öyle bir durum değil yani çok da fakir fukara değiliz.
CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF Heyeti ile gizli görüşmesinden söz edildiğine dikkat çekti:
- Ben niye görüştüler falan diye de bir derdin içerisinde değilim. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bir defa IMF’nin temsilcileri size hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz.
CHP ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmaylarının IMF Heyeti’yle görüşmelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakışı, yaklaşımı böyle...
ABD’NİN PATRİOT TEKLİFİ S-400’Ü ARATMAMALI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yol haritasında F-35 programına yeniden dönülmesinin olup olmadığını sorduk, anlattı:
- F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama ben kendilerine teklifimi yaptım. “S-400 yanında sizden de Patriot alabiliriz” dedim.
Bunu bizzat Trump’a söylediğini belirtti:
- Kendileri de “Bu eğer ciddiyse bunun üzerine çalışalım” dediler.
Size ciddi bir teklif yapıyorum. Siz bunu Kongre’den geçirebiliyorsanız biz de onunla ilgili olarak çalışmalarımızı yaparız. S-400’leri nasıl aldıysak, bu konuda bize gelecek olan teklifin de gerçekten onu aratmaması lazım. Öyle bir teklif olması halinde biz bir alternatif savunma sistemini de Türkiye’ye kazandırmış oluruz.
YERLİ VE MİLLİ PARA İLE TİCARETTE KARARLIYIZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a İran’a yaptırımlar gündemde iken aramızdaki ticaretin nasıl yürüyeceğini sorduk, yanıta şöyle girdi:
- Bir defa şunu çok açık net söyleyeyim; yerli, milli para konusunda biz bu teklifimizi son Ankara Zirvesi’nde de yine İran tarafına söyledik. Yani bu konuda kararlılık hiçbir zaman bir kenara itilmemeli. Buna devam etmeliyiz. Merkez Bankası Başkanlarımız da bir araya geldiler, bu görüşmeyi yaptılar. Bunda devam edeceğiz.
Türkiye’nin İran’dan petrol ve gaz alımını sıfırlamasının mümkün olmadığını vurguladı:
- Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız. Petrolü daha ziyade özel sektör alıyordu. Ne yazık ki petrolü şu anda almıyor çünkü ABD’nin tehditlerinden çekiniyor.
Türkiye’nin İran ile ilişkisini devam ettireceğini kaydetti:
- Şu anda ticaret hacmimiz 7.5 milyar dolar civarına düşmüş vaziyette. Biz 30 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik. Bunun çok çok altındayız. Fakat biz İran ile bu stratejik ürün noktasında devam eden birlikteliğimizi koparmak istemiyoruz. Bu şekilde devam etmekte kararlıyız.