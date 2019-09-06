Dünyadaki 7 milyon Sivaslı kent için büyük güç değil mi

- Sivas’ın 650 bin nüfusu var ama hemşehrilerimiz dünyaya dağılmış durumda.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Bilgin’in cümlesini somutlaştırdı:
- Türkiye ve dünyadaki Sivaslı sayısı 7 milyonu buluyor.
Eken, kent dışındaki Sivaslılar’dan beklentisini dile getirdi:
- Almanya’dan dönüp
şehrimizde fabrika kuran hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizi şehrimizin kalkınmasına destek vermeye bekliyoruz.
Sivas’ın nüfus açısından büyük şehir kriterini tutturamadığına işaret etti:
- Hemşehrilerimizin bir bölümü şehrimize dönse, nüfusumuz 2 milyona çıksa diye ümit ediyoruz.
Ardından ekledi:
- Sivas mutlaka büyük şehir statüsüne çıkmalı.
AK Partili Belediye Başkanı Bilgin, 17 yıl öncesiyle bugünün Sivas’ını karşılaştırdı:
- Bir zamanlar Sivas’a düzenli sefer yapsın diye THY’ye, “Gerekirse boş koltukların bedelini öderiz” diyorduk. Bugün THY, Anadolujet ve Pegasus her gün dolu uçuyor.
- Cumhuriyet Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 2002’de 6 bin idi. Bugün 60 bin. 2018’de Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi kuruldu. 2020’den itibaren öğrenci alacak.
- 2002’de OSB’nin sadece tabelası vardı. Bugün Nuri Demirağ OSB’nin de kuruluş çalışmaları yürüyor. Şarkışla ve Gemerek’te OSB var. Sivas, yatırım yapılabilecek şehirler arasına girdi.
Bilgin’in işaret ettiği şu nokta dikkatimi çekti:
- Sivas, kamu yatırımlarından pay almak açısından ilk 10 il arasında. Hükümetten istediklerimizden hayata geçmeyen hiçbir yatırım yok.
TBMM eski Başkanı, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, ekonomiye bardağın dolu tarafından bakmayı seçip, Sivas’la ilgili iddiasını ortaya koydu:
- Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında geriye dönüp baktığımızda, Cumhuriyet’in 80 yılında yapılamayanları 17-18 yılda Sivas’a yaptık. 24 kilometre bölünmüş yol vardı. 800 kilometreye çıkardık. Sivas, milli gelire katkı bakımından ilk 30 il arasında yer alıyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, dijitalleşmenin, yüksek teknolojinin gereğinin altını çizmek üzere şu deyimi kullandı:
- Dünün güneşi ile bugünün elbisesi kurutulamaz.
Ardından ekledi:
- Artık araba yapmak, makine yapmak yetmiyor. Bilgi öne çıkıyor, en büyük güç haline geliyor. Bu nedenle yeni kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitemizi önemsiyoruz.
STSO Başkanı Mustafa Eken, göreve geldiği ilk günden itibaren gündemde tuttuğu konunun altını çizdi:
- Sivas, teşviklerde 4’üncü bölge kapsamında kalınca bölgeye gelen yatırımlar Malatya ve Elazığ’a yöneldi. Şimdi Nuri Demirağ OSB özel teşvik bölgesi ilan edilince o açığı kapatabiliriz.
Dünyadaki 7 milyon Sivaslı kol kola girse, kentin gelişmişlik çıtası daha yukarı çıkmaz mı?
FORUM İSTANBUL ANADOLU’YA AÇILDI
ŞEREF Özgencil, aralarında Yavuz Canevi, Zekeriya Yıldırım, Mehmet Gül, Prof. İlter Turan’ın bulunduğu bir grup eski bürokrat, akademisyen, bankacı ve iş insanıyla 2001 yılında “Forum İstanbul 2023” platformunu kurdu.
Platformun Başkanlığını uzun süre Yavuz Canevi yürüttü. Ethem Sancak, başkanlığı geçen yıl Haluk Sur’dan devraldı. Sancak, Sivas’taki “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nun kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu bilgiyi verdi:
- Forum İstanbul Platformu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına dönük hedefler, fikirler geliştiren toplantılar düzenliyor. İzmir’de “Forum Ege”yi, Mersin’de “Forum Akdeniz”i yaptık. Sivas’la Anadolu’ya daha da açıldık.
BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GENÇ EKİPLE YOLA ÇIKACAK
SİVAS Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nda akademik kadro konusunda şu mesajı verdi:
- Deneyimli akademisyenleri Ankara’nın doğusuna çekmek çok zor. Biz genç, yolun başında olan akademisyenlerle çalışmayı planlıyoruz. Genç akademisyenler üniversitemiz için avantaja da dönüşebilir.
Adalet yoksa kalkınma olmaz
TÜRKİYE Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”ndaki sunumunda şu mesajları verdi:
- Kişi başına milli geliri 20 bin doları aşan ülkelerde siyasi kriz de yaşanmıyor, darbe de olmuyor.
- Partimizin adında “Adalet ve Kalkınma” var. Yani, adalet tesis edilmeden kalkınma olmaz.
- Bursa, Gaziantep’e göre 5 kat daha katma değerli üretim yapıyor. Bizim de yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor.
- Planlamada kötüyüz. Hep, “Kervan yolda dizilir” mantığıyla hareket ediyoruz. Yaptığımız binaları yıkıp, sürekli yenisini yapıyoruz. Milli servet heba oluyor. Avrupa’da 200 yıllık binalar aynen duruyor.
Dünyadaki 7 milyon Sivaslı kent için büyük güç değil mi
SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Es Yatırım ve Özgencil Grubu’nun Valilik ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Sivas Kongresi’nin 100. yılı çerçevesinde düzenlediği “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nda söze şöyle girdi:
- Sivas’ın 650 bin nüfusu var ama hemşehrilerimiz dünyaya dağılmış durumda.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Bilgin’in cümlesini somutlaştırdı:
- Türkiye ve dünyadaki Sivaslı sayısı 7 milyonu buluyor.
Eken, kent dışındaki Sivaslılar’dan beklentisini dile getirdi:
- Almanya’dan dönüp
şehrimizde fabrika kuran hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizi şehrimizin kalkınmasına destek vermeye bekliyoruz.
Sivas’ın nüfus açısından büyük şehir kriterini tutturamadığına işaret etti:
- Hemşehrilerimizin bir bölümü şehrimize dönse, nüfusumuz 2 milyona çıksa diye ümit ediyoruz.
Ardından ekledi:
- Sivas mutlaka büyük şehir statüsüne çıkmalı.
AK Partili Belediye Başkanı Bilgin, 17 yıl öncesiyle bugünün Sivas’ını karşılaştırdı:
- Bir zamanlar Sivas’a düzenli sefer yapsın diye THY’ye, “Gerekirse boş koltukların bedelini öderiz” diyorduk. Bugün THY, Anadolujet ve Pegasus her gün dolu uçuyor.
- Cumhuriyet Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 2002’de 6 bin idi. Bugün 60 bin. 2018’de Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi kuruldu. 2020’den itibaren öğrenci alacak.
- 2002’de OSB’nin sadece tabelası vardı. Bugün Nuri Demirağ OSB’nin de kuruluş çalışmaları yürüyor. Şarkışla ve Gemerek’te OSB var. Sivas, yatırım yapılabilecek şehirler arasına girdi.
Bilgin’in işaret ettiği şu nokta dikkatimi çekti:
- Sivas, kamu yatırımlarından pay almak açısından ilk 10 il arasında. Hükümetten istediklerimizden hayata geçmeyen hiçbir yatırım yok.
TBMM eski Başkanı, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, ekonomiye bardağın dolu tarafından bakmayı seçip, Sivas’la ilgili iddiasını ortaya koydu:
- Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında geriye dönüp baktığımızda, Cumhuriyet’in 80 yılında yapılamayanları 17-18 yılda Sivas’a yaptık. 24 kilometre bölünmüş yol vardı. 800 kilometreye çıkardık. Sivas, milli gelire katkı bakımından ilk 30 il arasında yer alıyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, dijitalleşmenin, yüksek teknolojinin gereğinin altını çizmek üzere şu deyimi kullandı:
- Dünün güneşi ile bugünün elbisesi kurutulamaz.
Ardından ekledi:
- Artık araba yapmak, makine yapmak yetmiyor. Bilgi öne çıkıyor, en büyük güç haline geliyor. Bu nedenle yeni kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitemizi önemsiyoruz.
STSO Başkanı Mustafa Eken, göreve geldiği ilk günden itibaren gündemde tuttuğu konunun altını çizdi:
- Sivas, teşviklerde 4’üncü bölge kapsamında kalınca bölgeye gelen yatırımlar Malatya ve Elazığ’a yöneldi. Şimdi Nuri Demirağ OSB özel teşvik bölgesi ilan edilince o açığı kapatabiliriz.
Dünyadaki 7 milyon Sivaslı kol kola girse, kentin gelişmişlik çıtası daha yukarı çıkmaz mı?
FORUM İSTANBUL ANADOLU’YA AÇILDI
ŞEREF Özgencil, aralarında Yavuz Canevi, Zekeriya Yıldırım, Mehmet Gül, Prof. İlter Turan’ın bulunduğu bir grup eski bürokrat, akademisyen, bankacı ve iş insanıyla 2001 yılında “Forum İstanbul 2023” platformunu kurdu.
Platformun Başkanlığını uzun süre Yavuz Canevi yürüttü. Ethem Sancak, başkanlığı geçen yıl Haluk Sur’dan devraldı. Sancak, Sivas’taki “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nun kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu bilgiyi verdi:
- Forum İstanbul Platformu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına dönük hedefler, fikirler geliştiren toplantılar düzenliyor. İzmir’de “Forum Ege”yi, Mersin’de “Forum Akdeniz”i yaptık. Sivas’la Anadolu’ya daha da açıldık.
BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GENÇ EKİPLE YOLA ÇIKACAK
SİVAS Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”nda akademik kadro konusunda şu mesajı verdi:
- Deneyimli akademisyenleri Ankara’nın doğusuna çekmek çok zor. Biz genç, yolun başında olan akademisyenlerle çalışmayı planlıyoruz. Genç akademisyenler üniversitemiz için avantaja da dönüşebilir.
Adalet yoksa kalkınma olmaz
TÜRKİYE Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Orta Anadolu Ekonomi Forumu”ndaki sunumunda şu mesajları verdi:
- Kişi başına milli geliri 20 bin doları aşan ülkelerde siyasi kriz de yaşanmıyor, darbe de olmuyor.
- Partimizin adında “Adalet ve Kalkınma” var. Yani, adalet tesis edilmeden kalkınma olmaz.
- Bursa, Gaziantep’e göre 5 kat daha katma değerli üretim yapıyor. Bizim de yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor.
- Planlamada kötüyüz. Hep, “Kervan yolda dizilir” mantığıyla hareket ediyoruz. Yaptığımız binaları yıkıp, sürekli yenisini yapıyoruz. Milli servet heba oluyor. Avrupa’da 200 yıllık binalar aynen duruyor.