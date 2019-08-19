Dünya Süt Zirvesi İstanbul’da toplanıyor

ALİ Ülker, Erol Diren ve Harun Çallı’nın aralarında bulunduğu sektör temsilcilerinin 2009’da kurduğu Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin (ASÜD) ilk işlerden biri, dünya süt üretiminin yüzde 75’ini temsil eden International Dairy Federation’a (IDF) üyelik oldu.
Tarım Bakanlığı’nın da desteğini alan ASÜD, IDF’in her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği “World Dairy Summit”e (Dünya Süt Zirvesi) Türkiye’de ev sahipliği yapmak üzere ilk andan itibaren çalışmalara başladı.
İlk dönemde Ali Ülker’in, halen de Harun Çallı’nın başkanlığını yürüttüğü ASÜD, 2011’de IDF’deki üyeliği, sektörün çatı örgütü olan Ulusal Süt Konseyi’ne (USK) devretti. Çallı’nın 3 dönem başkanlığını yürüttüğü USK da IDF toplantılarına her gittiğinde talebini gündeme getirdi:
- Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak istiyoruz.
Derken hasretle bekledikleri karar, IDF’in 2016’daki toplantısında alındı:
- 2017 yılı Dünya Süt Zirvesi Türkiye’de yapılacak.
Ancak, USK ve ASÜD’ün 2017’de “Dünya Süt Zirvesi”ne ev sahipliği yapma sevinci kısa sürdü, IDF karar değiştirdi:
- Üyelerimiz terör tedirginliği yaşıyor. “2017 Dünya Süt Zirvesi”ni İrlanda’da yapacağız.
USK yönetimi, IDF’deki lobi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dünya süt patronları, 2019 için kararını verdi:
- “2019 Dünya Süt Zirvesi” 23-26 Eylül’de Türkiye’de yapılacak.
IDF ekibi, karar sonrası USK’nın davetiyle Türkiye’ye geldi. Zirve için aday 3 kenti, İstanbul, İzmir ve Antalya’yı gezdi, toplantı salonlarına baktı, adresi belirledi:
- Zirvemizi İstanbul’da yapacağız.
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, hemen davetini yaptı:
- İlk defa ev sahipliğini yapacağımız katılımcı profili oldukça güçlü “Dünya Süt Zirvesi”ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımını çok arzu ediyoruz.
Karaca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da davet mektubunu gönderdi. Mektupta IDF ile ilgili şu bilgilere yer verdi:
- 45 ülkenin üye olduğu IDF, dünyada üretilen sütün yüzde 75’ini temsil ediyor. IDF, uluslararası gıda mevzuatının oluşturulmasında rol oynayan ISO, CodexAlimentarious, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarla yakın işbirliği içinde bulunuyor.
Zirveye katılımcı sayısına dikkat çekti:
- IDF’in çalışma konularında meydana gelen güncel gelişmelerin ele alındığı zirveye, üreticiler, sanayiciler, araştırma kuruluşları, enstitü temsilcileri ve kamu olmak üzere 50’den fazla ülkeden 2 bin 500 kişiyi aşan katılım sağlanıyor.
Karaca, davet mektubunu şu mesajla noktaladı:
- Bu zirve, ülkemizin ve ülkemiz süt hayvancılığının dünyaya tanıtımı açısından oldukça önemli bir fırsat yaratacak.
IDF, 1964 yılından beri dünyanın çeşitli kentlerinde her yıl “Dünya Süt Zirvesi” topluyor...
Karaca başkanlığındaki USK ile Çallı başkanlığındaki ASÜD, zirveye ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapacak olmasının heyecanını
yaşıyor.
AVRUPA SÜT LİGİNDE 3’ÜNCÜ SIRADAYIZ
AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye’nin süt üretiminin yıllı 22 milyon tonu aştığını belirtti:
- Türkiye, dünyanın 8’inci büyük süt üreticisi konumunda bulunuyor. Avrupa’da ise Almanya ve Fransa’nın ardından 3’üncü sırada yer alıyoruz.
Sektörün uluslararası pazarlarda da kararlılıkla yol aldığını vurguladı:
- Körfez ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler en önemli süt ve süt ürünleri pazarımız. Uzak Doğu ülkelerinden Avrupa’ya, ABD’ye kadar çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz.
Sektörün ihracatının son 8 yılda ikiye katlandığını kaydetti:
- Süt ve süt ürünleri ihracatımız 325 milyon doları buluyor.
SÜTÜN ULUSAL YOL HARİTASINI ÇİZİYOR
ULUSAL Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, “Dünya Süt Zirvesi”ne ev sahipliği vesilesiyle USK’nın yapısını anımsattı:
- USK, süt üreticileri, süt sanayicileri, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum temsilcileri, araştırma kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile ülkemiz süt sektörünün çatı örgütüdür.
Ardından işlevine değindi:
- USK, çiğ süt üretim maliyetinin ilan edilmesi, piyasa çiğ süt tavsiye fiyatının belirlenmesi, süt tüketiminin artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve tanıtımın yürütülmesi, ülkemizin süt ve süt ürünleri uluslararası ticaretinin geliştirilmesinde rol alıyor.
Dünya Süt Zirvesi İstanbul’da toplanıyor
ALİ Ülker, Erol Diren ve Harun Çallı’nın aralarında bulunduğu sektör temsilcilerinin 2009’da kurduğu Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin (ASÜD) ilk işlerden biri, dünya süt üretiminin yüzde 75’ini temsil eden International Dairy Federation’a (IDF) üyelik oldu.
Tarım Bakanlığı’nın da desteğini alan ASÜD, IDF’in her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği “World Dairy Summit”e (Dünya Süt Zirvesi) Türkiye’de ev sahipliği yapmak üzere ilk andan itibaren çalışmalara başladı.
İlk dönemde Ali Ülker’in, halen de Harun Çallı’nın başkanlığını yürüttüğü ASÜD, 2011’de IDF’deki üyeliği, sektörün çatı örgütü olan Ulusal Süt Konseyi’ne (USK) devretti. Çallı’nın 3 dönem başkanlığını yürüttüğü USK da IDF toplantılarına her gittiğinde talebini gündeme getirdi:
- Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak istiyoruz.
Derken hasretle bekledikleri karar, IDF’in 2016’daki toplantısında alındı:
- 2017 yılı Dünya Süt Zirvesi Türkiye’de yapılacak.
Ancak, USK ve ASÜD’ün 2017’de “Dünya Süt Zirvesi”ne ev sahipliği yapma sevinci kısa sürdü, IDF karar değiştirdi:
- Üyelerimiz terör tedirginliği yaşıyor. “2017 Dünya Süt Zirvesi”ni İrlanda’da yapacağız.
USK yönetimi, IDF’deki lobi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dünya süt patronları, 2019 için kararını verdi:
- “2019 Dünya Süt Zirvesi” 23-26 Eylül’de Türkiye’de yapılacak.
IDF ekibi, karar sonrası USK’nın davetiyle Türkiye’ye geldi. Zirve için aday 3 kenti, İstanbul, İzmir ve Antalya’yı gezdi, toplantı salonlarına baktı, adresi belirledi:
- Zirvemizi İstanbul’da yapacağız.
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, hemen davetini yaptı:
- İlk defa ev sahipliğini yapacağımız katılımcı profili oldukça güçlü “Dünya Süt Zirvesi”ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımını çok arzu ediyoruz.
Karaca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da davet mektubunu gönderdi. Mektupta IDF ile ilgili şu bilgilere yer verdi:
- 45 ülkenin üye olduğu IDF, dünyada üretilen sütün yüzde 75’ini temsil ediyor. IDF, uluslararası gıda mevzuatının oluşturulmasında rol oynayan ISO, CodexAlimentarious, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarla yakın işbirliği içinde bulunuyor.
Zirveye katılımcı sayısına dikkat çekti:
- IDF’in çalışma konularında meydana gelen güncel gelişmelerin ele alındığı zirveye, üreticiler, sanayiciler, araştırma kuruluşları, enstitü temsilcileri ve kamu olmak üzere 50’den fazla ülkeden 2 bin 500 kişiyi aşan katılım sağlanıyor.
Karaca, davet mektubunu şu mesajla noktaladı:
- Bu zirve, ülkemizin ve ülkemiz süt hayvancılığının dünyaya tanıtımı açısından oldukça önemli bir fırsat yaratacak.
IDF, 1964 yılından beri dünyanın çeşitli kentlerinde her yıl “Dünya Süt Zirvesi” topluyor...
Karaca başkanlığındaki USK ile Çallı başkanlığındaki ASÜD, zirveye ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapacak olmasının heyecanını
yaşıyor.
AVRUPA SÜT LİGİNDE 3’ÜNCÜ SIRADAYIZ
AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye’nin süt üretiminin yıllı 22 milyon tonu aştığını belirtti:
- Türkiye, dünyanın 8’inci büyük süt üreticisi konumunda bulunuyor. Avrupa’da ise Almanya ve Fransa’nın ardından 3’üncü sırada yer alıyoruz.
Sektörün uluslararası pazarlarda da kararlılıkla yol aldığını vurguladı:
- Körfez ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler en önemli süt ve süt ürünleri pazarımız. Uzak Doğu ülkelerinden Avrupa’ya, ABD’ye kadar çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz.
Sektörün ihracatının son 8 yılda ikiye katlandığını kaydetti:
- Süt ve süt ürünleri ihracatımız 325 milyon doları buluyor.
SÜTÜN ULUSAL YOL HARİTASINI ÇİZİYOR
ULUSAL Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca, “Dünya Süt Zirvesi”ne ev sahipliği vesilesiyle USK’nın yapısını anımsattı:
- USK, süt üreticileri, süt sanayicileri, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum temsilcileri, araştırma kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile ülkemiz süt sektörünün çatı örgütüdür.
Ardından işlevine değindi:
- USK, çiğ süt üretim maliyetinin ilan edilmesi, piyasa çiğ süt tavsiye fiyatının belirlenmesi, süt tüketiminin artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve tanıtımın yürütülmesi, ülkemizin süt ve süt ürünleri uluslararası ticaretinin geliştirilmesinde rol alıyor.