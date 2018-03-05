Dünya Başkanlığı konuşmamda ağzım yamuk ve kan doluydu

Doktoruna 17 Eylül 2016’nın çok önemli bir tarih olduğunu söyledi:

- 17 Eylül’de Kopenhag’ta olmalıyım. Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) toplantısı var. O toplantıda başkan adaylığım açıklanacak.

Başkan adaylığı konusunda Almanya İşveren Teşkilatı’nın yaptığı teklifi anımsadı:

- IOE’de Avrupa ve Orta Asya’yı temsil eden gruptayım. Aynı grupta yer aldığımız Almanya İşveren Teşkilatı Başkanı, “Başkanlık sırası bizim bölgede. Diğer ülke temsilcileriyle ortak karar aldık. Bizim adayımız sizsiniz ve tek adaysınız” şeklinde teklifini yaptı.

Doktoru kortizon tedavisi uyguladı, 17 Eylül’de Kopenhag’taki (Danimarka) toplantıya gitti. IOE Başkanlığına resmen aday gösterildiği o gün beynine kazındı:

- Felçten yamulmuş ağızla kürsüye çıktım. Teşekkür konuşması yaptım. Konuşurken dudağımı ısırdığım için ağzım kan doluyordu.

Erol Kiresepi, Santa Farma İlaç İcra Komitesi Başkan Yardımcısı oğlu Sami Kiresepi’nin de katıldığı sohbette felç geçirdiği günü, o vaziyette Kopenhag’ta toplantıya katılışını anlatınca sordum:

- Sizi aday gösterenlere, IOE yönetimine, “Felç geçirdim, gelemiyorum” diyemediniz mi?

- Doğru olmazdı. Yamuk ağızla da olsa gitmem gerekiyordu. Aralık 2016’da IOE Başkanlığı’na seçildim. 1 Haziran 2017’den itibaren de Başkanlık görevim başladı.

Görevi 4 Haziran 2017’de Cenevre’de (İsviçre) gerçekleşen IOE Genel Kurulu’nda Arjantinli Daniel Funes de Rioja’dan devraldığını vurguladı:

- IOE’nin 145 ülkeden 154 işveren teşkilatı üyesi var. Dünyada çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında temsil etmeye yetkili tek kuruluş. TİSK, 1963’ten beri IOE üyesi. Ben de Başkanlığına seçilen ilk Türk’üm.

Başkan seçildikten sonra Türkiye’deki önde gelen işçi ve memur sendikalarının kutlama yemeği düzenlediğini belirtti:

- Başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmak üzere yurt dışındaki toplantılarda işçi-işveren örgütleri olarak ülkemiz adına birlikte hareket ederiz.

IOE Başkanı olarak gittiği ülkelerde protokolde ön sıralarda yer aldığını kaydetti:

- Bu durum bana ülkemiz adına gurur veriyor.

Kimya İşverenleri Sendikası’nda (KİPLAS) Başkanvekili olduğuna dikkat çekti:

- 40 yıldır endüstriyel ilişkiler ve sosyal politikalar konusunda çalışmalar yapıyorum. Tecrübelerim bana çalışma barışının ne kadar önemli olduğunu, işveren, işçi ve hükümet arasında kurulan işbirliğinin başarının anahtarı olduğunu öğretti.

3 yıllık Başkanlığı 2020’de sona erecek Kiresepi, IOE’de Türkiye çıtasını daha yukarı yükseltecek...

ENFLASYONDA TEK HANE İÇİN İLAÇTA ARTIŞ YÜZDE 15 OLDU

SANTA Farma İlaç İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Sami Kiresepi, 2010-2017 döneminde ilaç fiyatlarındaki artışın yüzde 19.53’te kaldığını savundu:

- Bu dönemde Euro yüzde 100, TÜFE yüzde 91 arttı.

Hükümetin belirlediği formüle göre 2018’de fiyat artışının yüzde 23 olarak hesaplandığını belirtti, Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi araya girdi:

- Geçici bir madde ile ilaçta bu yılki fiyat artışı yüzde 15’le sınırlandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’la yapılan görüşmeyi aktardı:

- Naci Bey, “Enflasyonu tek haneye düşürmemiz gerekiyor. Sigaraya bile fazla vergi artışı yapamadık. Euro kurunu ilaçta 2.3421 TL kabul edeceğiz, ilaç zammı yüzde 15’i geçmeyecek” dedi.





ARNAVUTLUK’TA İKİ OSMANLI CAMİSİNİ RESTORE EDECEK

RENA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Mataracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan gezisinde karşılaşınca cep telefonundan fotoğraflar gösterdi:

- Arnavutluk’un Berat şehrindeki Bekarlar Camisi, Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi’nin restorasyonunu üstlendik.

İhaleyi TİKA’nın açtığını belirtti:

- Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi, Sultan 2. Beyazıd döneminde, 1492’de yapıldı. Bekarlar Camisi ise 1826 tarihli bir Osmanlı eseri.

Söz konusu eserlerin daha önce basit onarım geçirdiğini vurguladı:

- Esaslı restorasyonu yapılacak camiler ve tekkede altın varak, duvar ve tavan süslemeleri, yüksek kompozisyonlu tablolar, özgün kalem işleri olacak.