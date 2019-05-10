Dünya armatörlerinin ilk kadın başkanı dümene geçiyor

- TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 14-15 Mayıs 2019’da Atina’da gerçekleşecek genel kurulda BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Başkanlığı görevini devralacak.
BIMCO’nun dünyadaki konumuna işaret etti:
- BIMCO, uluslararası denizciliğin en büyük ve en etkili şirketlerinin 3’te 2’sini tensil ediyor. 114 yıldır dünya armatörlerine öncülük ediyor.
Konsey’de başkanlık takviminin nasıl işlediğini aktardı:
- Şadan Hanım, 2011’de BIMCO Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliğine seçildi. 2013’te de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Konsey, başkanlarını 2 yıl önceden seçiyor , “Gelecek dönem Başkanı” ilan ediyor. Şadan Hanım, 2017’deki genel kurulda “Gelecek dönem Başkanı” seçilmişti.
Şu noktanın altını çizdi:
- Şadan Hanım, BIMCO tarihinde ilk kadın ve ilk Türk Başkan olarak görev yapacak.
Kaptanoğlu’nun Türkiye’deki diğer görevlerini paylaştı:
- Başkanımız, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Piri Reis Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi. TURMEPA’yı temsilen uluslararası deniz ve çevre örgütü INTERMEPA’nın da Başkan Yardımcısı.
Bu sohbetin ardından Şadan Kapnatoğlu ile konuştum, söze şöyle girdi:
- Dünya denizciliğinin en üst kuruluşunun Başkanlık görevini devralacağım için kendimi çok şanslı görüyorum. Bayrağı Türk ve dünya denizcilerine hizmet için onurla taşıyacağım.
Görevi Yunanlı armatör Anastasios Papagiannopoulos’tan devralacağını kaydetti:
- Yapacak çok işimiz, dünya denizlerinde Türk gemileriyle taşıyacak çok yükümüz var.
Eşref Cerrahoğlu’nun geçmişte BIMCO’da Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüne vurgu yaptı:
- Metin Kalkavan da BIMCO’da yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Benden önce görev yapanlara, tüm Türk ve uluslararası denizcilere teşekkür ediyorum.
Türkiye’den temsil edeceği tarafları sıralayarak şu mesajı verdi:
- Türk ticaret filomuzla, genç gemilerimizle, donanımlı limanlarımızla, milli harikalar yaratan tersanelerimizle, balıkçısı, tedarikçisi, kaynakçısı, hukukçusu, üniversitelerimizin değerli hocalarıyla sektörümüze katkı veren herkesi gururla temsil edeceğim.
Kaptanoğlu’na görevi devralacağı Papagianopoulus’tan da şu mesaj geldi:
- Şadan Kaptanoğlu’nun üstlendiği sorumluluk, sektördeki diğer kadınlara ilham kaynağı olacak. Onun başkanlığında BIMCO’nun uluslararası çalışmalarında milletler, cinsiyetler ve inançlar arasındaki işbirliği daha da güçlenecek.
114 yıldır dünya armatörlerine öncülük eden BIMCO’da ilk kez bir kadın ve ilk Türk haftaya 2 yıllığına dümene geçiyor...
Bu başarının temelinde Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in olduğunu unutmamak gerekiyor...
DENİZ TİCARETİNİN KURALLARINI BELİRLİYOR
- BIMCO, 16 Şubat 1905’te Baltık ve Beyaz Deniz Konferansı adı altında Kopenhag’da kuruldu. Daha sonraki yıllarda adı “Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi” olarak değiştirildi.
- 1920’de 12 ülkeden 500’e yakın üyesi varken, 1960’larda bu sayı 73 ülkeye çıktı. Bugün 123 ülkeden aralarında armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, klas kuruluşları, bankalar ve sigorta şirketlerinin bulunduğu 2 bin 100’ü aşkın üyesi bulunuyor.
- Konsey, dünya ticaret filosunun yüzde 65’ini ve 550 milyon DWT’yi temsil ediyor.
- Türkiye, BIMCO’ya 1962’de üye oldu. Türkiye’den üye olan kurum sayısı 84’e ulaştı.
- Konsey, denizcilik endüstrisinin dünyada daha üst seviyelere taşınabilmesi, ülkeler arası ticaretin sorunsuz gerçekleşebilmesi için altyapıyı hazırlıyor, bu ticaretin karşılaşabileceği riskleri azaltıyor ve tehlikeleri önlemeye çalışıyor.
- Dünya deniz ticaretinin kurallarını 300’ü aşkın sözleşmeyle belirleyen BIMCO, bu sözleşmelerin geliştirilmesi ve güncellenmesi, standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapıyor. Ticari tarafların sözleşmelerle ilgili yorum farkından kaynaklanan uyuşmazlıklarını da azaltmaya yardımcı oluyor.
- BIMCO’nun tavsiyeleri, IMO (International Maritime Organization), AB ve BM nezdinde dikkate alınıyor. Ülkeler de kendi içinde BIMCO’nun kararları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.
- BIMCO, denizlerdeki terör, korsanlık, mülteci krizi, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelerin azaltılmasında ve siber risklerle ilgili önlem alınmasını sağlayacak çalışmalarda aktif rol üstleniyor.
Dünya armatörlerinin ilk kadın başkanı dümene geçiyor
DENİZ Temiz Derneği-TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, gazeteye ziyaretime geldiğinde yaklaşan önemli bir takvimi anımsattı:
- TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, 14-15 Mayıs 2019’da Atina’da gerçekleşecek genel kurulda BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Başkanlığı görevini devralacak.
BIMCO’nun dünyadaki konumuna işaret etti:
- BIMCO, uluslararası denizciliğin en büyük ve en etkili şirketlerinin 3’te 2’sini tensil ediyor. 114 yıldır dünya armatörlerine öncülük ediyor.
Konsey’de başkanlık takviminin nasıl işlediğini aktardı:
- Şadan Hanım, 2011’de BIMCO Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliğine seçildi. 2013’te de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Konsey, başkanlarını 2 yıl önceden seçiyor , “Gelecek dönem Başkanı” ilan ediyor. Şadan Hanım, 2017’deki genel kurulda “Gelecek dönem Başkanı” seçilmişti.
Şu noktanın altını çizdi:
- Şadan Hanım, BIMCO tarihinde ilk kadın ve ilk Türk Başkan olarak görev yapacak.
Kaptanoğlu’nun Türkiye’deki diğer görevlerini paylaştı:
- Başkanımız, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Piri Reis Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi. TURMEPA’yı temsilen uluslararası deniz ve çevre örgütü INTERMEPA’nın da Başkan Yardımcısı.
Bu sohbetin ardından Şadan Kapnatoğlu ile konuştum, söze şöyle girdi:
- Dünya denizciliğinin en üst kuruluşunun Başkanlık görevini devralacağım için kendimi çok şanslı görüyorum. Bayrağı Türk ve dünya denizcilerine hizmet için onurla taşıyacağım.
Görevi Yunanlı armatör Anastasios Papagiannopoulos’tan devralacağını kaydetti:
- Yapacak çok işimiz, dünya denizlerinde Türk gemileriyle taşıyacak çok yükümüz var.
Eşref Cerrahoğlu’nun geçmişte BIMCO’da Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüne vurgu yaptı:
- Metin Kalkavan da BIMCO’da yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Benden önce görev yapanlara, tüm Türk ve uluslararası denizcilere teşekkür ediyorum.
Türkiye’den temsil edeceği tarafları sıralayarak şu mesajı verdi:
- Türk ticaret filomuzla, genç gemilerimizle, donanımlı limanlarımızla, milli harikalar yaratan tersanelerimizle, balıkçısı, tedarikçisi, kaynakçısı, hukukçusu, üniversitelerimizin değerli hocalarıyla sektörümüze katkı veren herkesi gururla temsil edeceğim.
Kaptanoğlu’na görevi devralacağı Papagianopoulus’tan da şu mesaj geldi:
- Şadan Kaptanoğlu’nun üstlendiği sorumluluk, sektördeki diğer kadınlara ilham kaynağı olacak. Onun başkanlığında BIMCO’nun uluslararası çalışmalarında milletler, cinsiyetler ve inançlar arasındaki işbirliği daha da güçlenecek.
114 yıldır dünya armatörlerine öncülük eden BIMCO’da ilk kez bir kadın ve ilk Türk haftaya 2 yıllığına dümene geçiyor...
Bu başarının temelinde Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in olduğunu unutmamak gerekiyor...
DENİZ TİCARETİNİN KURALLARINI BELİRLİYOR
- BIMCO, 16 Şubat 1905’te Baltık ve Beyaz Deniz Konferansı adı altında Kopenhag’da kuruldu. Daha sonraki yıllarda adı “Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi” olarak değiştirildi.
- 1920’de 12 ülkeden 500’e yakın üyesi varken, 1960’larda bu sayı 73 ülkeye çıktı. Bugün 123 ülkeden aralarında armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, klas kuruluşları, bankalar ve sigorta şirketlerinin bulunduğu 2 bin 100’ü aşkın üyesi bulunuyor.
- Konsey, dünya ticaret filosunun yüzde 65’ini ve 550 milyon DWT’yi temsil ediyor.
- Türkiye, BIMCO’ya 1962’de üye oldu. Türkiye’den üye olan kurum sayısı 84’e ulaştı.
- Konsey, denizcilik endüstrisinin dünyada daha üst seviyelere taşınabilmesi, ülkeler arası ticaretin sorunsuz gerçekleşebilmesi için altyapıyı hazırlıyor, bu ticaretin karşılaşabileceği riskleri azaltıyor ve tehlikeleri önlemeye çalışıyor.
- Dünya deniz ticaretinin kurallarını 300’ü aşkın sözleşmeyle belirleyen BIMCO, bu sözleşmelerin geliştirilmesi ve güncellenmesi, standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapıyor. Ticari tarafların sözleşmelerle ilgili yorum farkından kaynaklanan uyuşmazlıklarını da azaltmaya yardımcı oluyor.
- BIMCO’nun tavsiyeleri, IMO (International Maritime Organization), AB ve BM nezdinde dikkate alınıyor. Ülkeler de kendi içinde BIMCO’nun kararları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.
- BIMCO, denizlerdeki terör, korsanlık, mülteci krizi, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelerin azaltılmasında ve siber risklerle ilgili önlem alınmasını sağlayacak çalışmalarda aktif rol üstleniyor.