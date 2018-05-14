Dövizli kiraların kur farkı 54 bin kişiye iş yaratırdı

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yönetim kurulu üyelerinden Fatih Akbacakoğlu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jale Sarıeroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede perakende sektörünün bazı alışveriş merkezleriyle yaşadığı “dövizle kira” sorununu gündeme getirdi:

- Dövizle kira ödeyen perakendecilere binen kur farkı yükü, 54 bin kişiye iş yaratabilecek bir kaynağı alıp götürüyor.

Soruna istihdam penceresinden yaklaşılınca Sarıeroğlu, konuya dikkat kesildi:

- Sorunun istihdam yönü beni de yakından ilgilendiriyor.

Öncel, hesabı ortaya koydu:

- AVM’lerde 12 milyon metrekarelik toplam kiralanabilir alan var. Bunların yüzde 65’yle sektörümüzün TL bazında kira sözleşmesi var. Yüzde 35’inde ise günlük döviz kuru üzerinden kira ödeniyor. 3 yıl öncesine göre dövizli kira maliyetleri yüzde 70 arttı.

Kur farkının TL bazında kira faturasını nasıl kabarttığını verilerle açtı:

- 2015’te dövizli kiraların toplamı 4.1 milyar lira idi. Bu yıl dövizli kira ödeyenler kur farkından dolayı 3 milyar lira daha fazla ödeyecek.

Hesabı sepet kur üzerinden yaptığını belirtip, sürdürdü:

- Hesabı yaparken en düşük metrekare kira bedelini 30 dolar/Euro sepeti üzerinden aldık. 3 milyar lira ile 10 bin mağaza açılabilir. 5 bin lira brüt maaşla 54 bin kişi bir yıl boyunca istihdam edilebilir.

Keşanlı İşadamları ve Yöneticiler Derneği (KEYİAD) Başkanı Ahmet Eler öncülük etti, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, BMD Başkanı Öncel, Mercan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Mercan, Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Murat Ferman ve Sabo Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karabacak’la buluştuk.

Öncel, BMD’nin uzun süredir gündemde tuttuğu dövizli kira konusunu açıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’yla görüşmelerindeki sunumu paylaşıp ekledi:

- Dövizli kirada ısrar eden AVM’lerle oturup konuşalım, uygun bir kur düzeyinde anlaşalım. Anlaşamıyorsak o zaman “Süresinden önce ayrılırsan 2-3 yıllık kirayı ödersin” şeklindeki ceza maddesini ortadan kaldırsınlar. Dövizli kira ödeyen arkadaşlarımız o dükkanları boşaltabilsin.

Kendisinin dövizli kira ödediği bir AVM ile mahkemelik olduğunu kaydetti:

- Benim kişisel olarak dövizli kira konusunda büyük sorunum yok. BMD Başkanı olarak sektörümün, üyelerimin sıkıntısını dile getiriyorum.

Murat Kolbaşı, Öncel’e takılıp, sordu:

- Dövizli kira sözleşmeleri zorla mı imzalatıldı?

Öncel savunmaya geçti:

- O sözleşmeler imzalanırken döviz kurlarının düzeyi uygundu. Şimdi bir anlamda “mücbir sebep” gündeme geldi.

Dövizle borçlanma konusunda hükümetin kararını anımsattı:

- Döviz geliri olmayanların dövizle borçlanması yasak. Bizim üyelerimiz de Türkiye’de satışlarını TL ile yapıyor. Yani döviz kazanmıyor. Aynı mevzuat dövizli kiraları kapsayan hale getirilebilir.

Kolbaşı yeniden yüklendi:

- Devletin

sözleşmelere müdahale etmesi ne kadar doğru olur?

Öncel, sektörünü savundu:

- Devlet müdahale etmesin ama söz konusu AVM sahipleri de uygun anlaşma için müzakereye otursun.

Belli ki AVM kiralarındaki 3 milyar liralık kur farkı ilgili perakendecilerin canını yakıyor.

Birlikte orta yol bulunamaz mı?

YURTDIŞINDA GÜNDE İKİ MAĞAZA AÇIYORUZ

BMD Başkanı Sinan Öncel, Türkiye’nin markalarının yurtdışında mağaza açma temposunun yükseldiğini belirtti:

- Ülkemizin markalarının yurtdışındaki mağaza sayısı 3 bin 200’e ulaştı. 2017’de yurtdışında mağaza açma rekoru

kırıldı.

Ulaşılan tempoya işaret etti:

- Bu yıl markalarımız yurtdışında 700 dolayında mağaza açacak. Yani, yurtdışında günde iki mağaza açıyoruz.

KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI GECE AÇIK OLSUN

ARZUM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, rahmetli İbrahim Çağlar döneminde İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) gündemine aldırdığı konuyu paylaştı:

- Kapalıçarşı ile Mısır Çarşısı’nın gece açık olması turizme önemli katkı yapar. Rahmetli İbrahim Bey konuyu gündemine almıştı. Ömrü vefa etmedi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, konuya işyeri sahipleri ve çalışanlar açısından baktı:

- Gece çalışmayı kabul etmeyebilirler.

Kolbaşı, ısrar etti:

- 18.00’le 24.00 arasında Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nın açık olması İstanbul’un turizmine farklı bir hareket getirir.