Do&Co, ABD’deki caminin yanı başına Türk restoranı açıyor





- Bu külliyeye Türk mutfağını iyi tanıtacak bir restoran açmalısın.

Ardından ABD’nin hangi kent ve eyaletlerinde Do&Co’nun mutfaklarının olduğunu sordu, Doğudan yanıtladı:

- New York, Los Angeles ve Chicago’da varız. Sadece Los Angeles’a 15 milyon dolarlık yatırım yaptık.

Erdoğan, Maryland’ın Washington’a yakınlığına işaret etti:

- Maryland’daki Diyanet Merkezi’mize Türk mutfağı açarsan, “Washington’da da varız” diyebilirsin.

Doğudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Nisan 2016’daki diyalogunu Siemens’in davetiyle gittiğim Bayern Münih-Beşiktaş maçının oynandığı Allianz Arena’da karşılaştığımızda anlatıp ekledi:

- Maryland’daki “Amerika Diyanet Merkezi”ndeki restoranı yakında açıyoruz.

Ardından Do&Co’nun Allianz Arena’daki rolüne değindi:

- Allianz Arena’daki büfeler dahil tüm yeme-içme hizmetini biz yerine getiriyoruz. Bayern Münih-Beşiktaş maçında 6 bin 500’ü VIP konuk olmak üzere 74 bin kişiye hizmet veriyoruz.

Dünyada hizmet verdikleri havayolu şirketi sayısında bir değişiklik olup olmadığını merak ettim, anlattı:

- 10’u büyüklerden olmak üzere 60 havayolu şirketine havada veya havalimanlarında hizmet götürüyoruz.

British Airways’in New York-Londra uçuşlarına ikram hizmeti verdiklerini vurguladı:

- Lufthansa da New York JFK’den Almanya’ya uçuşlardaki uçak içi ikramları bizden almaya başladı. Ayrıca Lufthansa, Heathrow’daki lounge (özel yolcu salonu) işletmesini bize verdi.

Dünyanın çeşitli havayolu şirketlerinden aldığı teklif cümlesini paylaştı:

- “Turkish-Do&Co olarak THY’ye verdiğiniz hizmetin aynısını bize de yapar mısınız?” şeklinde teklifler alıyoruz.

Doğudan, THY ile yol ayrımına gelmenin üzüntüsünü yaşasa da Do&Co’yu ABD ve İngiltere’de büyütme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Viyana merkezli Türk yatırımcı olarak dünyadaki “ikram sektörü”ne damgasını vurmayı sürdürüyor...

11 SAZ VE BİR ŞARKICI 2 MİLYON LİRA EDER

YIL 1984, Uludağ... Arçelik’in yetkili satıcılar toplantısı var... Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, toplantılarda notlar aldı, gece eğlencelerine katıldı. Arçelik’in pazarlama şirketi Atılım’ı yöneten Cengiz Solakoğlu, 8 günlük toplantı sonrası İstanbul’a dönünce masasında Koç’un mektubunu buldu.

Koç, toplantılardan memnun kaldığını belirtip, şu noktanın altını çizmişti:

- Çeşmenin suyu her zaman gür akmaz. Lüsumsuz gördüğüm masrafları belirtmek istiyorum. Akşam sahneye çıkan bayan sanatçının arkasında tam 11 saz vardı. Halbuki 4 saz yeterliydi. 11 saz ve bir şarkıcının yalnız yeme içme maliyeti adam başına 20 bin liradan 2 milyon lira eder.

Koç Holding’ten Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı sonrası emekli olan, halen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Başkanlığını yürüten Solakoğlu, Koç’la bu anısını paylaşıp ekledi:

- Daha sonraki bayi toplantılarında sahne alan sanatçıları 11 sazdan vazgeçiremedik.

Sonra Koç’un şu özelliğinin altını çizdi:

- Vehbi Bey, yaşantısı ile de tasarrufa önem veriyordu.

ALMAN MARKETLERİNDE VARIZ, İHRACATIMIZ 25 MİLYON EURO

BAYERN Münih-Beşiktaş maçı için gittiğim Münih’te Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’la karşılaştım. Heyecanla Almanya pazarındaki konumlarını anlattı:

- 4 yıldır tüm Alman marketlerinde ürünlerimiz raflarda. Döner büfelerinin çoğunda ürünlerimiz var.

Şirketin ihracatını merak ettim, paylaştı:

- 2017’de ihracatımız 25 milyon Euro oldu. Bunun yarısını Almanya ve Avrupa pazarına yaptık. 5 kıtada 40’tan fazla ülkede raflardayız. İhracatımız Avustralya ve Yeni Zelanda’ya kadar uzanıyor.

VEHBİ KOÇ: ORAMI BURAMI KURCALAYIP ÇOK PARA ALIRLAR

16 Kasım 1993 Zürih... Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, İsviçre Migros Yönetim Kurulu Başkanı Kyburz’un ev sahipliğindeki akşam yemeğinde konuşmasını bitirdikten sonra baygınlık geçirdi. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gecenin ilerleyen saatinde eviden çağrılan doktor muayeneye başlamak üzereyken Vehbi Koç, kendisine seyahatte eşlik eden Koç Grubu yönetiminden Cengiz Solakoğlu’nu çağırdı:

- Ceketimin cebinden cüzdanımı al, içindeki kağıdı doktora ver.

Kağıdın bir yüzünde Koç’un 1930 yılından itibaren geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar yazılıydı. Diğer yüzünde ise aynı listenin İngilizcesi vardı. Koç, Solakoğlu’nu uyardı:

- Doktor kağıtta yazılanları iyi okusun. Buralar çok pahalıdır. Oramı buramı kurcalayıp, çok para alırlar. Dikkatli ol.

Doktor notu inceledi, teşhisi koydu. İki günlük tedavi sonrası İstanbul’a döndüler. Solakoğlu, dönüşte düşündü:

- Vehbi Bey haklı çıktı. Hem zamandan, hem paradan tasarruf ettik.

Solakoğlu, bu anıyı eğitime hizmetlerinden dolayı Vehbi Koç Vakfı’nın Prof. Yılmaz Büyükerşen’e ödül verdiği gün paylaşıp, ekledi: - Vehbi Bey’i ölüm yıldönümünde ders dolu anılarla anmak istedim. Ruhu şad olsun...