Devrim yaptık cesur bankacıları ayağınıza getirdik

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’da bulundukları salonu dolduran 1000 dolayındaki işinsanına önce arkasındaki yazıyı gösterdi:
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB)-TOBB Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı.
Ardından masadakilerden kendilerini tanıtmasını istedi:
Turgut Boz (TEB Genel Müdür Vekili)
Ece Börü (TSKB Genel Müdür Yardımcısı)
Hüseyin Çelik (Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı)
İsmail Şimşek (İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı)
Mehmet Emin Özcan (Vakıfbank Genel Müdürü)
Erdal Erdem (Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı)
Tolga Özdemir (Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı)
Osman Arslan (Halkbank Genel Müdürü)
Osman Sarı (Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı)
Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Aydın (Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı)
Salona döndü:
- Bakın, bankacıları ayağınıza getirdik. Bu bir devrimdir, cesaret ister. Bu tablo, aynı gemide olduğumuzu gösteriyor.
Bankalar Birliği yönetimiyle bir süre önce gerçekleşen buluşmada alınan kararı paylaştı:
- “Türkiye’ye birlikte dolaşalım, sıkıntıları yerinde dinleyip, çözüm üretmeye çalışalım” dedik. Bugüne kadar 8 ilimize gittik. O illerin komşularını da toplantılara kattık. 50 ilin nabzını birlikte tuttuk.
Tekirdağ’ın 9’uncu durak olduğunu belirtti:
- Salonda Tekirdağ’ın yanı sıra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’den iş insanları var.
TOBB’un sıkıntıların çözümüne katkı için attığı adımlardan birini anımsattı:
- Kaynaklarımızı havuza koyduk, bankaların “KOBİ Nefes Kredisi” kullandırmasını sağladık.
Önceki uygulamalarda “Nefes Kredisi”nin 15 günde bittiğini vurgulayıp, Trakya’daki kullanım oranlarına işaret etti:
- “Nefes Kredisi”nin Türkiye’de kullanım ortalaması yüzde 69. Tekirdağ’da yüzde 54, Çanakkale’de 49, Edirne’de 39, Kırklareli’nde yüzde 37.
Salondan şikayetler yükseldi:
- Bankalar vermeye yanaşmıyor.
Hisarcıklıoğlu, yanıtladı:
- “Nefes kredisi”nde sorun çıkaran bankaları bize bildirin, hemen çözeriz.
Faizinden dert yananlar oldu, Hisarcıklıoğlu piyasayı anımsattı:
- Mevduat faizi bile yüzde 25 iken krediye yüzde 22 faiz uygulanıyor.
Kredilerin yeniden yapılandırılması konusuna değindi:
- Bankalar, büyük şirketlere zararına bile kredi verebiliyor, acısını KOBİ’lerden çıkarıyordu. “Yağmurlu havada KOBİ’lere şemsiyeyi kapatmayın” dedik. Kredi yapılandırmaya KOBİ’leri ve tarımı da dahil ettiler.
Bankacılara POS şikayetlerini aktardı:
- POS cihazı komisyonları çok yüksek.
Salondaki iş insanlarına soru ve sorunları için söz verirken yönetimi anlattı:
- Soru ve sorunlarınızı banka adı da vererek açık açık söyleyin. Ayrıca sorunlarınızı tek tek aktarmanız için özel görüşme odaları ayarladık.
16.30’da başlayıp 20.00’ye kadar süren toplantıda salondan çok sayıda söz alan oldu. Ardından 1-1.5 saatlik özel görüşme odaları seansı gerçekleşti.
Anında çözülen sorunlar da oldu, çözüm kapısı orada açılanlar da...
Ortak toplantı, reel sektöre de, bankacılara da iyi geldi...
5 MÜŞTERİM KONKORDATO İLAN ETTİ, MAĞDURUM
AKARYAKIT istasyonları sahibi bir iş insanı konkordatodan dert yandı:
- 5 müşterim konkordato ilan etti. Şimdi onlardan alacaklarımı tahsil edemiyorum. Yani, alacak mağduruyum. Konuyu CİMER’e de yazdım, çözüm bekliyorum.
TÜKETENE DEĞİL ÜRETENE KREDİ VERİN
ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, bankaların üretime, yatırımcıya yeterince kredi vermediğinden yakındı:
- Bankalar, Çanakkale’yi tüketici görüyor. Oysa biz yatırım yapmak istiyoruz. Üretime, yatırıma kredi kotalarınızı yükseltin.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, kredi kullanımında Türkiye geneline baktı:
- Bankacılık sektörü kredilerin yüzde 75’ini kurumsal, yüzde 25’ini bireysel kullandırıyor.
Ardından Çanakkale’ye odaklandı:
- Çanakkale’de
kredilerin yüzde 60’ını kurumsal, yüzde 40’ını bireyseller oluşturuyor. Çanakkale’de denge biraz kaçmış.
BİRİKMİŞ KDV MAHSUP EDİLSİN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin iş dünyasına 1985’ten beri süre gelen birikmiş KDV borcu olduğunu anımsattı:
- Hükümetimiz birikmiş KDV alacaklarını diğer vergilere ve SGK primlerine mahsup edebilir. Ayrıca, karşılığında devlet tahvili verebilir.
YÜZDE 22 İLE KREDİ VEREN BANKA VAR
TBB Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi faizlerinin yüksekliği konusunda yönelen şikayetleri değerlendirdi:
- Kredi faizleri bir ara yüzde 50’ye dayanmıştı. Şimdi yüzde 22 ile kredi verebilen bankalar var.
Bankaların kârlılık düzeyine değindi:
- Bizde patron yüzde 13 kazançla yetiniyor.
Ardından ekledi:
- İnşallah faizlerin düştüğü günleri çok yakında göreceğiz.
KULLANILMIŞ KREDİYE TEMİNAT İSTEDİLER
BİR işinsanı, özel bankalardan biriyle yaşadığı olayı paylaştı:
- Bir turizm yatırımı yapıyorum. Büyük özel bir bankadan kredi kullanmıştım. Çalıştığım bankaların hepsinin iyi müşterisiyim. Benimle ilgili hiçbir sorun yaşamadılar. Ancak, söz konusu özel banka, kullandırmış olduğu kredi için benden geriye dönük teminatlandırma istedi. Ben de krediyi kapattım.
BANKALARI CEZALANDIRIN
TÜRKİYE Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık işlemleri, masraflar, komisyonlar konusundaki şikayetler üzerine şu uyarıyı yaptı:
- Bankacılık, rekabetin en yoğun olduğu sektördür. Memnun olmadığınız anda bankanızı değiştirin, rekabeti kızıştırmaya bakın. Size iyi davranmayan bankayı, rakibine giderek cezalandırın.
Devrim yaptık cesur bankacıları ayağınıza getirdik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 9’uncu Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Tekirdağ’da düzenlendi. 1000’e yakın işinsanının katıldığı toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bakın, bankacıları ayağınıza getirdik. Bu bir devrimdir. Herkes özel görüşmelerde şikâyetlerini dile getirsin” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’da bulundukları salonu dolduran 1000 dolayındaki işinsanına önce arkasındaki yazıyı gösterdi:
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB)-TOBB Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı.
Ardından masadakilerden kendilerini tanıtmasını istedi:
Turgut Boz (TEB Genel Müdür Vekili)
Ece Börü (TSKB Genel Müdür Yardımcısı)
Hüseyin Çelik (Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı)
İsmail Şimşek (İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı)
Mehmet Emin Özcan (Vakıfbank Genel Müdürü)
Erdal Erdem (Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı)
Tolga Özdemir (Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı)
Osman Arslan (Halkbank Genel Müdürü)
Osman Sarı (Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı)
Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Aydın (Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı)
Salona döndü:
- Bakın, bankacıları ayağınıza getirdik. Bu bir devrimdir, cesaret ister. Bu tablo, aynı gemide olduğumuzu gösteriyor.
Bankalar Birliği yönetimiyle bir süre önce gerçekleşen buluşmada alınan kararı paylaştı:
- “Türkiye’ye birlikte dolaşalım, sıkıntıları yerinde dinleyip, çözüm üretmeye çalışalım” dedik. Bugüne kadar 8 ilimize gittik. O illerin komşularını da toplantılara kattık. 50 ilin nabzını birlikte tuttuk.
Tekirdağ’ın 9’uncu durak olduğunu belirtti:
- Salonda Tekirdağ’ın yanı sıra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’den iş insanları var.
TOBB’un sıkıntıların çözümüne katkı için attığı adımlardan birini anımsattı:
- Kaynaklarımızı havuza koyduk, bankaların “KOBİ Nefes Kredisi” kullandırmasını sağladık.
Önceki uygulamalarda “Nefes Kredisi”nin 15 günde bittiğini vurgulayıp, Trakya’daki kullanım oranlarına işaret etti:
- “Nefes Kredisi”nin Türkiye’de kullanım ortalaması yüzde 69. Tekirdağ’da yüzde 54, Çanakkale’de 49, Edirne’de 39, Kırklareli’nde yüzde 37.
Salondan şikayetler yükseldi:
- Bankalar vermeye yanaşmıyor.
Hisarcıklıoğlu, yanıtladı:
- “Nefes kredisi”nde sorun çıkaran bankaları bize bildirin, hemen çözeriz.
Faizinden dert yananlar oldu, Hisarcıklıoğlu piyasayı anımsattı:
- Mevduat faizi bile yüzde 25 iken krediye yüzde 22 faiz uygulanıyor.
Kredilerin yeniden yapılandırılması konusuna değindi:
- Bankalar, büyük şirketlere zararına bile kredi verebiliyor, acısını KOBİ’lerden çıkarıyordu. “Yağmurlu havada KOBİ’lere şemsiyeyi kapatmayın” dedik. Kredi yapılandırmaya KOBİ’leri ve tarımı da dahil ettiler.
Bankacılara POS şikayetlerini aktardı:
- POS cihazı komisyonları çok yüksek.
Salondaki iş insanlarına soru ve sorunları için söz verirken yönetimi anlattı:
- Soru ve sorunlarınızı banka adı da vererek açık açık söyleyin. Ayrıca sorunlarınızı tek tek aktarmanız için özel görüşme odaları ayarladık.
16.30’da başlayıp 20.00’ye kadar süren toplantıda salondan çok sayıda söz alan oldu. Ardından 1-1.5 saatlik özel görüşme odaları seansı gerçekleşti.
Anında çözülen sorunlar da oldu, çözüm kapısı orada açılanlar da...
Ortak toplantı, reel sektöre de, bankacılara da iyi geldi...
5 MÜŞTERİM KONKORDATO İLAN ETTİ, MAĞDURUM
AKARYAKIT istasyonları sahibi bir iş insanı konkordatodan dert yandı:
- 5 müşterim konkordato ilan etti. Şimdi onlardan alacaklarımı tahsil edemiyorum. Yani, alacak mağduruyum. Konuyu CİMER’e de yazdım, çözüm bekliyorum.
TÜKETENE DEĞİL ÜRETENE KREDİ VERİN
ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, bankaların üretime, yatırımcıya yeterince kredi vermediğinden yakındı:
- Bankalar, Çanakkale’yi tüketici görüyor. Oysa biz yatırım yapmak istiyoruz. Üretime, yatırıma kredi kotalarınızı yükseltin.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, kredi kullanımında Türkiye geneline baktı:
- Bankacılık sektörü kredilerin yüzde 75’ini kurumsal, yüzde 25’ini bireysel kullandırıyor.
Ardından Çanakkale’ye odaklandı:
- Çanakkale’de
kredilerin yüzde 60’ını kurumsal, yüzde 40’ını bireyseller oluşturuyor. Çanakkale’de denge biraz kaçmış.
BİRİKMİŞ KDV MAHSUP EDİLSİN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin iş dünyasına 1985’ten beri süre gelen birikmiş KDV borcu olduğunu anımsattı:
- Hükümetimiz birikmiş KDV alacaklarını diğer vergilere ve SGK primlerine mahsup edebilir. Ayrıca, karşılığında devlet tahvili verebilir.
YÜZDE 22 İLE KREDİ VEREN BANKA VAR
TBB Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi faizlerinin yüksekliği konusunda yönelen şikayetleri değerlendirdi:
- Kredi faizleri bir ara yüzde 50’ye dayanmıştı. Şimdi yüzde 22 ile kredi verebilen bankalar var.
Bankaların kârlılık düzeyine değindi:
- Bizde patron yüzde 13 kazançla yetiniyor.
Ardından ekledi:
- İnşallah faizlerin düştüğü günleri çok yakında göreceğiz.
KULLANILMIŞ KREDİYE TEMİNAT İSTEDİLER
BİR işinsanı, özel bankalardan biriyle yaşadığı olayı paylaştı:
- Bir turizm yatırımı yapıyorum. Büyük özel bir bankadan kredi kullanmıştım. Çalıştığım bankaların hepsinin iyi müşterisiyim. Benimle ilgili hiçbir sorun yaşamadılar. Ancak, söz konusu özel banka, kullandırmış olduğu kredi için benden geriye dönük teminatlandırma istedi. Ben de krediyi kapattım.
BANKALARI CEZALANDIRIN
TÜRKİYE Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık işlemleri, masraflar, komisyonlar konusundaki şikayetler üzerine şu uyarıyı yaptı:
- Bankacılık, rekabetin en yoğun olduğu sektördür. Memnun olmadığınız anda bankanızı değiştirin, rekabeti kızıştırmaya bakın. Size iyi davranmayan bankayı, rakibine giderek cezalandırın.