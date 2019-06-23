Devlet teşvik veriyor üretiyoruz, ürünümüzü almayınca içimiz acıyor

- Karel Elektronik’in üretiminin ekonomiye katkısı nedir?
Etki analizinden şu sonuç çıktı:
- Karel’in ekonomiye 1 milyar dolarlık katkısı var. 500 milyon doları ithal ikamesi kaynaklı. Yerli üretim sayesinde 500 milyon dolarlık ithalatı frenlemiş bulunuyor. Diğer 500 milyon doları da ekosisteme sağladığı katkı oluşturuyor.
Avrupa’nın ilk 3, dünyanın ilk 15 PBX (özel telefon santralı) üreticisi arasında yer alan, savunma sanayiine elektronik devreler üretimine de giren Karel’in Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım, etki analizi hesabını bugüne taşıdı:
- Şirketimizin üretiminin ekonomiye sağladığı katkı 2-2.5 milyar doları buluyor.
Serdar Tunaoğlu, Ankara Sincan’daki üretimlerinden örnekler verdi:
- Arçelik’e beyaz eşya elektronik devreleri, Aselsan’a savunma sanayi için elektronik devreler yapıyoruz. Üretimimizde savunma sanayi öne geçti. Bunu savunma sanayiindeki yerlileştirme atılımı sağladı.
Hükümetin yatırıma, Ar-Ge’ye, ithal ikamesine dönük üretime yeni teşvikler gündeme getirdiğini belirtti:
- Devlet çok önemli teşvikler veriyor. Aynı destekleyici tutumu kamu alımlarında göremiyoruz. Özel sektöre sattığımız cihazları kamu kurumlarına satamayınca içimiz acıyor.
Tunaoğlu’na genelgeleri anımsattım:
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten önce yayınlanan Başbakanlık genelgelerinde “Fiyatı yüzde 15 yüksek bile olsa yerli ürünü alın” deniliyordu. Etkisi olmadı mı?
Şu yanıtı verdi:
- Türkiye’de üretilen ürün ve malların fiyat açısından bir sorunu yok. Fiyat zaten yabancı rakiplerden düşük oluyor. Önemli olan bürokrasideki yaklaşımın değişmesi.
Şartnameleri aşamadıklarını kaydetti:
- İhale şartnamelerine, “İş bitirme” kuralı konuluyor. Yani, “Ürünün daha önce bizim tür kurumlarda kullanıldı mı?” sorusu soruluyor. Bu kural varken, Türkiye’de üretim yapan, yerli teknolojiyi geliştirenlere kamu ihalelerinde kapı nasıl açılacak?
Bir ihale örneği anlattı:
- Devlet üniversitelerinden biri telekom firmalarına dönük ihale açtı. İhalede öne çıkan telekomünikasyon şirketi, bizim santralı pakete koymuştu. İhale komisyonu, “Santralın fiyatı uygun. Aynı fiyata yabancı bir şirketin santralını pakete koyun” dedi.
Türkiye, kamunun alım gücünün teknolojinin gelişmesindeki etkisini savunma sanayiinde gördü.
Bu gücü diğer sektörlerde teknolojinin gelişmesi için de kullanmak gerekmez mi?
MİT BİZİM SANTRALI KULLANIYOR AMA
KAREL Elektronik Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) telefon santrallarının Karel olduğunu belirtti:
- MİT’te yerli santralın kullanılması, iletişim güvenliği açısından da önem taşıyor.
TBMM’nin santralında yerliyi öne çıkaracak adım atılmadığını savundu:
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da (BTK) yerli santral seçmemesine üzüldük.
Mahkemeye götürdükleri ihaleler olduğunu kaydetti:
- Bir kamu kurumu ihalesinde bize karşı için direnç hissedince dava açtık.
SOLCU DİYE TAKILMAYIN SINAVI KAZANANI İŞE ALIN
TURGUT Özal, 1983’te iktidara geldikten sonra Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) için talimat verdi:
- Sınav açın, DPT’ye uzman yardımcıları alın.
Sınav için Hasan Celal Güzel’i görevlendirdi. Güzel, sınavla ilgili süreci Mehmet Gültekin ile birlikte yürüttü. Sınav birincisi belirlendiğinde Hasan Celal Güzel tereddüt yaşadı:
- Sınavdan birinci çıkan kişi solcuymuş. Ne yapacağız?
Gültekin, şu yanıtı verdi:
- Sayın Başbakan’a anlatalım. Kararı kendisi versin.
Güzel, Özal’a sınavı anlattı:
- Sayın Başbakanım, DPT sınavı birincisinin solcu olduğunu tespit ettik.
Özal, bakışını ortaya koydu:
- Solcu olmasına takılmayın, sınavı kazananı işe alın.
İş insanı Kazım Yıldırım, Hadımköy Alkent 2000’deki komşularından bir grubu memleketi Malatya’da ağırladı. Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, Ayhan Aslan, Yakup Arıkan, Mehmet Metin Korkmaz, Emanuel Aslaner, İbrahim Halil Kaygısız, Suat Ezmeci, Nejmettin Taşçı, Yasin Tükek, Ender Yılmaz, Reşit Kurt, İbrahim Demirel, Dursun Karagöz, Mehmet Gültekin’den oluşan grup Darende’de Somuncu Baba’yı ziyaret etti, Battalgazi’de Aslantepe’yi, Kervansaray ve Ulucami’yi, Akçadağ’da Levent Vadisi’ni, Yeşilyurt’ta Kaptaj’ı gezdi.
Konuk iş insanları, Malatya Valisi Aydın Baruş’tan kentin yatırım ortamı fırsatlarını, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay’dan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin başarılarını dinledi.
Kamuya ait olduğu dönemde 11 yıl Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Gültekin, sohbetler sırasında Özal’ı sınav anısını paylaşarak andı...
Devlet teşvik veriyor üretiyoruz, ürünümüzü almayınca içimiz acıyor
1986’da telekomünikasyon sektöründe üretimle yola çıkan Karel Elektronik, 2000-2001 döneminde halka açılmaya karar verdi. Şirketin kurucularından Genel Müdür Serdar Tunaoğlu, o günlerde etki analizi yaptırdı:
- Karel Elektronik’in üretiminin ekonomiye katkısı nedir?
Etki analizinden şu sonuç çıktı:
- Karel’in ekonomiye 1 milyar dolarlık katkısı var. 500 milyon doları ithal ikamesi kaynaklı. Yerli üretim sayesinde 500 milyon dolarlık ithalatı frenlemiş bulunuyor. Diğer 500 milyon doları da ekosisteme sağladığı katkı oluşturuyor.
Avrupa’nın ilk 3, dünyanın ilk 15 PBX (özel telefon santralı) üreticisi arasında yer alan, savunma sanayiine elektronik devreler üretimine de giren Karel’in Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım, etki analizi hesabını bugüne taşıdı:
- Şirketimizin üretiminin ekonomiye sağladığı katkı 2-2.5 milyar doları buluyor.
Serdar Tunaoğlu, Ankara Sincan’daki üretimlerinden örnekler verdi:
- Arçelik’e beyaz eşya elektronik devreleri, Aselsan’a savunma sanayi için elektronik devreler yapıyoruz. Üretimimizde savunma sanayi öne geçti. Bunu savunma sanayiindeki yerlileştirme atılımı sağladı.
Hükümetin yatırıma, Ar-Ge’ye, ithal ikamesine dönük üretime yeni teşvikler gündeme getirdiğini belirtti:
- Devlet çok önemli teşvikler veriyor. Aynı destekleyici tutumu kamu alımlarında göremiyoruz. Özel sektöre sattığımız cihazları kamu kurumlarına satamayınca içimiz acıyor.
Tunaoğlu’na genelgeleri anımsattım:
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten önce yayınlanan Başbakanlık genelgelerinde “Fiyatı yüzde 15 yüksek bile olsa yerli ürünü alın” deniliyordu. Etkisi olmadı mı?
Şu yanıtı verdi:
- Türkiye’de üretilen ürün ve malların fiyat açısından bir sorunu yok. Fiyat zaten yabancı rakiplerden düşük oluyor. Önemli olan bürokrasideki yaklaşımın değişmesi.
Şartnameleri aşamadıklarını kaydetti:
- İhale şartnamelerine, “İş bitirme” kuralı konuluyor. Yani, “Ürünün daha önce bizim tür kurumlarda kullanıldı mı?” sorusu soruluyor. Bu kural varken, Türkiye’de üretim yapan, yerli teknolojiyi geliştirenlere kamu ihalelerinde kapı nasıl açılacak?
Bir ihale örneği anlattı:
- Devlet üniversitelerinden biri telekom firmalarına dönük ihale açtı. İhalede öne çıkan telekomünikasyon şirketi, bizim santralı pakete koymuştu. İhale komisyonu, “Santralın fiyatı uygun. Aynı fiyata yabancı bir şirketin santralını pakete koyun” dedi.
Türkiye, kamunun alım gücünün teknolojinin gelişmesindeki etkisini savunma sanayiinde gördü.
Bu gücü diğer sektörlerde teknolojinin gelişmesi için de kullanmak gerekmez mi?
MİT BİZİM SANTRALI KULLANIYOR AMA
KAREL Elektronik Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) telefon santrallarının Karel olduğunu belirtti:
- MİT’te yerli santralın kullanılması, iletişim güvenliği açısından da önem taşıyor.
TBMM’nin santralında yerliyi öne çıkaracak adım atılmadığını savundu:
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da (BTK) yerli santral seçmemesine üzüldük.
Mahkemeye götürdükleri ihaleler olduğunu kaydetti:
- Bir kamu kurumu ihalesinde bize karşı için direnç hissedince dava açtık.
SOLCU DİYE TAKILMAYIN SINAVI KAZANANI İŞE ALIN
TURGUT Özal, 1983’te iktidara geldikten sonra Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) için talimat verdi:
- Sınav açın, DPT’ye uzman yardımcıları alın.
Sınav için Hasan Celal Güzel’i görevlendirdi. Güzel, sınavla ilgili süreci Mehmet Gültekin ile birlikte yürüttü. Sınav birincisi belirlendiğinde Hasan Celal Güzel tereddüt yaşadı:
- Sınavdan birinci çıkan kişi solcuymuş. Ne yapacağız?
Gültekin, şu yanıtı verdi:
- Sayın Başbakan’a anlatalım. Kararı kendisi versin.
Güzel, Özal’a sınavı anlattı:
- Sayın Başbakanım, DPT sınavı birincisinin solcu olduğunu tespit ettik.
Özal, bakışını ortaya koydu:
- Solcu olmasına takılmayın, sınavı kazananı işe alın.
İş insanı Kazım Yıldırım, Hadımköy Alkent 2000’deki komşularından bir grubu memleketi Malatya’da ağırladı. Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, Ayhan Aslan, Yakup Arıkan, Mehmet Metin Korkmaz, Emanuel Aslaner, İbrahim Halil Kaygısız, Suat Ezmeci, Nejmettin Taşçı, Yasin Tükek, Ender Yılmaz, Reşit Kurt, İbrahim Demirel, Dursun Karagöz, Mehmet Gültekin’den oluşan grup Darende’de Somuncu Baba’yı ziyaret etti, Battalgazi’de Aslantepe’yi, Kervansaray ve Ulucami’yi, Akçadağ’da Levent Vadisi’ni, Yeşilyurt’ta Kaptaj’ı gezdi.
Konuk iş insanları, Malatya Valisi Aydın Baruş’tan kentin yatırım ortamı fırsatlarını, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay’dan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin başarılarını dinledi.
Kamuya ait olduğu dönemde 11 yıl Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Gültekin, sohbetler sırasında Özal’ı sınav anısını paylaşarak andı...