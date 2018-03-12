Devlet bir çukurdan 35.2 milyar Euro alacak dünya ‘Vay be’ diyecek

7-8 ay önce Akfen Holding’te Genel Müdür Yardımcısı iken İstanbul’un 3’üncü havalimanını işletecek İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü teklifi alan Kadri Samsunlu, bu göreve başlamadan önce projeyi bir kez daha inceledi.

İnşaatın ilk fazının yüzde 80’inin tamamlandığı bölgeyi düşündü:

- 3’üncü havalimanı yeri olarak seçilmeden önce İstanbul için hiçbir değeri olmayan bir alandı. Projenin gerçekleştirilmesi açısından çok zor bir zemindi.





İnşaat maliyeti ve kira bedeli üzerinde durdu:

- Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu, inşaata 10.2 milyar Euro harcayacak. Havalimanını işletme süresince devlete toplam 25 milyar Euro kira ödeyecek. Yani, devlet bir çukurdan 35.2 milyar Euro almış olacak.

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak projenin Türk insanının özgüvenini artıracağına inandı:

- Dünyaya, “Vay be, Türkler yaptı” dedirtecek.

Projenin sağlayacağı istihdam beklentisine baktı:

- İşletmeye açıldığında 3’üncü havalimanı 100 bin kişiye doğrudan yeni iş imkanı sağlayacak. Dolaylı etkilerle 1.5 milyon kişinin gelir kaynağı olacak.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi’ne (EDAM) hazırlatılan “Etki Analizi”nde şu bölümün altını çizdi:

- 3’üncü havalimanı, 2025’te hane halkı gelirine 3.8-4.4 milyar dolar ek katkı yaratacak. Ayrıca Türkiye’nin milli gelirine katkısı yüzde 4.9’u bulacak.

6 ay önce İGA’daki görevine başlayan Kadri Samsunlu’yla buluştuk, beklenti ve hedeflerini konuştuk:

- 2023’te yolcu sayısı açısından 100’ler kulübüne gireriz. Yani, yıllık 100 milyon yolcuyu yakalarız.

İlk faz hizmete girdiğinde iki pistten saatte 85-90 uçak hareketi olacağını vurguladı:

- 16 ay sonra 3’ncü pist hizmete girdiğinde saatlik uçak hareketi sayısı 135’i bulacak.

Bagajlar için 42 kilometrelik konveyör hattı kurulduğunu kaydetti:

- Projede tamamlanan bölümlerin testleri başladı. Check-in, bagaj teslimi, uçağa geçiş-iniş testleri de 1000, 3 bin ve 5 bin kişilik gruplarla yapılacak. Testler için 2 uçak fiilen inecek.

İstanbul’a seferleri olan 45’i aşkın havayolu şirketiyle görüştüklerini bildirdi:

- Örneğin Emirates, 3’üncü havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul’u A380’le sefer yapmak istiyor. 4 kapı A380’le sefer yapacak havayolu şirketlerine ayrılacak.

İnşaat maliyetinde sapma olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- 500-600 milyon Euro’luk maliyet artışı oldu.

İlk fazın hizmete giriş tarihini bir kez de Samsunlu’dan duymak istedim:

- 29 Ekim 2018’de 3’üncü havalimanının ilk fazı hizmete girecek... İstanbul nefes alacak...

Bakalım 3’üncü havalimanı faaliyete geçtiğinde dünyaya “Vay be...” dedirtecek mi?

Atatürk Havalimanı arazisi için, “Özel jetler için korunacak ve fuar alanı olacak” sözü tutulacak mı?

YENİ CEO İLE UÇARIZ

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile buluştuğumuz mekânda 3’üncü havalimanı konsorsiyumunun ortaklarından Kalyon İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile karşılaştık.

Kalyoncu, Mehmet Ziylan, Onur Soysal ve Abdurrahman Gürsoy’la sohbet ediyordu. Kadri Samsunlu’yu işaret edip, beklentisini paylaştı:

- Kadri Bey, 3’üncü havalimanını uçuracak inşallah.

ÇÖPLÜK KALKTI MARTILAR GİTTİ

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul’un kuşlar için önemli göç yollarından biri olduğunu vurguladı:

- Odayeri bölgesinde bulunan çöp alanı 1 Ocak 2018’den itibaren iptal edildi. Oradaki çöpler nedeniyle bizim alana da gelen martıların hepsi gitti. Artık martı sorunumuz kalmadı.

2016’da 8 martıya çip takıldığını belirtti:

- O martılardan hiçbiri bir daha 3’üncü havalimanı bölgesine uğramadı.

9 BİN KAMERA VAR

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, güvenlikle ilgili şu detay üzerinde durdu:

- 3’üncü havalimanında 9 bine yakın kamera olacak. İstanbul’daki mobese kamerası sayısının 20 bin civarında olduğu düşünülürse, havalimanındaki izleme yoğunluğu anlaşılır.

Kameraların 300-400’ünde sensör olacağını vurguladı:

- Bu sensörler sıradışı, garip hareketleri haber verecek.

Havalimanı çevresine döşenecek çitlerin de “akıllı” olacağını kaydetti:

- Yaklaşanı 2.5 kilometreden farkedip uyaracak.