Denenmişe takılı kalanlar kanlı okyanusa sürüklenir

- “Zamanın An’ları Sergisi”ne bekliyoruz.

Faruk Malhan yönetimindeki Koleksiyon tasarım ekibinin eserlerinde oluşan sergi davetiyesinde iki kardeşin konumları şöyleydi:

- Koray Malhan (Sanat Yönetmeni), Doruk Malhan (Yönetim Kurulu Başkanı).

Koleksiyon Mobilya ile 1971’de tasarım ve üretim yolculuğuna çıkan Faruk Malhan, şirketin yönetimini bir süre önce çocuklarına bırakıp, kendisi yeniden tasarımcı kimliği ile öne çıkmayı yeğledi.

“Zamanın An’ları” sergisiyle yeni akıma dikkat çekmek istedi:

- Şimdi artık “tasarım mağazaları” dönemi başlıyor. Bardaktan seramiğe, mobilyadan giyim eşyasına tüm tasarım ürünleri aynı mekanda vitrine çıkıyor.

Şirketin İstanbul Tarabya’daki merkezinde örnek tasarım mağazasını gezerken, tasarım ve tasarımcıya bakışını paylaştı:

- Tasarım, aklın düşünceye, ellerin işe, yüreklerin yaratıma yükseldiği evredir. Tasarımcı, üretici ile tüketici arasında bir aktördür, akıl toplumsal akla, ürün toplumsal kültüre mal olur.

İnsanlığın kendisini daha iyide var etme güdüsü ile donanımlı olduğunu vurguladı:

- Bu toplumsal var oluş sürekli değişimi, gelişimi, yeniliği tetikler. Toplumlarda var olanı korumak ile var olanı değiştirmek üzere süre gelen çatışmalı süreçler bitmez tükenmez.

Ekonomilerin gelişiminin de böyle süreçlerden doğduğunu kaydetti:

- Denenmişlere, eskilere, sağlamlara takılı kalmak toplumsal gelişimin engelli alanlarıdır, kendilerini rekabetin en kanlı okyanuslarına sürüklerler, yapılanlar kilo ile para etmez işlerdir.

Tasarımcı ortamı şöyle tanımladı:

- Tasarımcı ortamı, yıkıcı bir yapıcılıktır. Var olanın reddi ile başlar, yaşam severdir, maceracıdır, denemelere girer, buluşlar yapar, insanlığa yol açar, düşünendir, aklı hayale kavuşturan, kazanan ve kazandırandır.

Avrupa Birliği ülkelerinde kurulan Bölgesel İnovasyon Merkezleri’nde işaret etti:

- Ülkemizde de bu merkezler hızla kurulmalı, eğitim nesne tasarımından ötelere geçebilmeli, insani bilimler temel alınmalı, tasarımla düşünce, tasarımla yönetim öğrenilmeli.

Sonra Koleksiyon’daki gelişime dikkat çekti:

- Koleksiyon artık ABD, İngiltere ve Almanya’da kendi mağazaları, Fransa, Sidney ve Singapur’da temsilci mağazaları ile küresel tasarım camiasına daha çok ulaşıyor.

Faruk Malhan’a kendisini mobilya dışı ürünlerde ilk öne çıkaran çay bardağında ulaşılan büyüklüğü sordum, yanıtladı:

- 3.5 milyon adete ulaştık.

Bu ürünlerin cirosunu öğrenmek istedim, Doruk Malhan yanıt verdi:

- Çay bardağı, tabağı, kahve fincanları gibi ürünlerde yıllık ciromuz 15 milyon lira.

Faruk Malhan, o anda Müjde Ar’ın söz konusu çay bardağıyla ilgili şakasını anımsadı:

- Müjde Ar, “Çay bardağının dibine parmak atmışsın” diyor...

Faruk Malhan, denenmişe takılıp kalsa bugünkü konumuna ulaşabilir miydi?

VİYANA’DA İKİ BUTİK AÇTI

TÜRKİYE’nin önde gelen modacılarından Atıl Kutoğlu, kariyerine ilk başladığı Viyana’daki yeni adımıyla ilgili mesaj gönderdi:

- Viyana’da 2 butik birden açtım.

Butiklerin Viyana’nın merkezinde olduğunu belirtti:

- Butiklerimiz Klas Wildpretmarkt adresinde. Biri cadde üzerinde, diğeri de pasaj içerisinde yer alıyor.

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kutoğlu’nun da aralarında bulunduğu modacıları yıllardır destekliyor...

Türk modacıların kendi mağazalarıyla dünyaya açılması, desteklerin olumlu etkisini ortaya koyuyor...

76 YAŞINDA ‘IRONMAN’ OLAN VAR

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün sabah Gloria Serenity Otel’in plajında “Gloria Ironman 70.3 Turkey”in startını verirken, katılımın yaygınlığına dikkat çekti:

- 55 ülkeden 1375 sporcu yarışıyor.

Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, “Ironman” yarışlarını dedesi rahmetli Nuri Özaltın’ın vizyonuyla Antalya’ya taşıdıklarını belirtti:

- Yarışın Antalya’nın tanıtımına katkısının büyük olduğunu görüyoruz.

Ardından şu verileri paylaştı:

- Yarışa katılan sporcuların en yaşlısı 76, en genci 18 yaşında, yüzde 60’ı yabancı. Yarış, 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu etaplarından oluştu.