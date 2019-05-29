Demokrasi Adası’nı TOBB işletir, arada bize de tahsis eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna doğru “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak ziyarete açılması planlanan Yassıada ile ilgili hedefini paylaşırken şu benzetmeyi yaptı:
- Burası “Yaslıada” idi. Bundan sonra “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak anılacak. Ayrıca, burası uluslararası önemli toplantı ve buluşmalar için neden “Camp David” gibi bir yer olmasın?
Cumhurbaşkanı konuşurken geçen yıl ağustos ayı sonunda Yassıada’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Ali Kopuz, Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Karamehmetoğlu, TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız’la yaptığımız turdan notlarıma baktım. Projenin tamamlanması konusunda şu mesajı yazmışım:
- Şubat 2019’da tamamlamak için çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada’da pazar günü projenin son durumunu inceledikten sonra yeni takvimi paylaştı:
- Projede biraz sarkma var. İşin sahibi TOBB’un Başkanı burada. İnşaatı yapan Mesa’nın patronu Erhan Boysanoğlu da burada. Artık bu yıl sonuna kadar bitirecekler.
Yassıada’da inşaat yapmanın kolay olmadığına işaret etti:
- Malzeme deniz yoluyla taşınıyor. Hava şartları aralıksız çalışmaya müsaade etmiyor ama artık işin sonuna yaklaşmış durumdalar.
125 odalı, 30 betonarme bungalovlu oteli dikkate alarak Cumhurbaşkanı’na sordum:
- İşletmeyi kim yapacak?
Hisarcıklıoğlu’nu işaret etti:
- Elbette TOBB işletecek. Zaten projenin sahibi, yani yatırımcı TOBB. Dolayısıyla onların işletmesi daha doğru olur. Ayrıca, biz böyle tesisleri devletin işletmesinden yana değiliz.
Ardından ekledi:
- Ancak, bazı toplantılar için bize tahsis edeceklerini düşünüyoruz.
Sorumu sürdürdüm:
- Bundan sonra “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak anılacağına, 27 Mayıs darbesiyle ilgili önemli dersler çıkarılacak müze ve canlandırmalar olacağına göre, burası vatandaşın ziyaretine açık tutulacak mı? Vatandaşlar buraya nasıl ulaşacak?
Projeyi hazırlayan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’dan dosyayı alıp, şu bilgilere dikkat çekti:
- Burası Ataköy’e 16 kilometre, Kadıköy’e 13 kilometre mesafede. Adalarla arasındaki mesafeyi söylemiyorum bile. Yani, düzenlenecek seferler ile rahat ulaşım sağlanır. Belki TOBB, burayı işletmeye başladığında özel seferler de planlar.
TOBB’un başta Kapıkule olmak üzere kara gümrük kapılarını “yap-işlet-devret” modeliyle yenilemeye başladığı dönemde kurulan şirketi GTİ, Yassıada ve Sivriada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 5 yıl önce 29 yıllığına devraldı.
GTI’nin otelin yanısıra 600 kişilik konferans salonu, avlu dahil 1200 kişinin ibadet edebileceği cami, müze, sergileme alanları, kafeterya ve restoranlardan oluşan projeye yatırımı 500 milyon lirayı aştı.
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., adadaki otel ve turistik tesisler için Olcay Orhan’ı yönetici olarak belirledi.
GTİ’nin 29 yıllık işletme süresi, proje tamamlandığında devreye girecek.
“Demokrasi ve Özgürlükler Adası”, hedeflenen ilgiyi çeker mi?
Vatandaş, 27 Mayıs Darbesi’nden dersler çıkarmak üzere adayı, orada açılacak müzeyi yoğun şekilde ziyaret eder mi?
125 odalı, 30 bungalovlu otel, Demokrasi Adası’nı uluslararası toplantılar için “Camp David” benzeri bir mekana dönüştürür mü?
Demokrasi Adası’nı TOBB işletir, arada bize de tahsis eder
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna doğru “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak ziyarete açılması planlanan Yassıada ile ilgili hedefini paylaşırken şu benzetmeyi yaptı:
- Burası “Yaslıada” idi. Bundan sonra “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak anılacak. Ayrıca, burası uluslararası önemli toplantı ve buluşmalar için neden “Camp David” gibi bir yer olmasın?
Cumhurbaşkanı konuşurken geçen yıl ağustos ayı sonunda Yassıada’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Ali Kopuz, Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Karamehmetoğlu, TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız’la yaptığımız turdan notlarıma baktım. Projenin tamamlanması konusunda şu mesajı yazmışım:
- Şubat 2019’da tamamlamak için çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada’da pazar günü projenin son durumunu inceledikten sonra yeni takvimi paylaştı:
- Projede biraz sarkma var. İşin sahibi TOBB’un Başkanı burada. İnşaatı yapan Mesa’nın patronu Erhan Boysanoğlu da burada. Artık bu yıl sonuna kadar bitirecekler.
Yassıada’da inşaat yapmanın kolay olmadığına işaret etti:
- Malzeme deniz yoluyla taşınıyor. Hava şartları aralıksız çalışmaya müsaade etmiyor ama artık işin sonuna yaklaşmış durumdalar.
125 odalı, 30 betonarme bungalovlu oteli dikkate alarak Cumhurbaşkanı’na sordum:
- İşletmeyi kim yapacak?
Hisarcıklıoğlu’nu işaret etti:
- Elbette TOBB işletecek. Zaten projenin sahibi, yani yatırımcı TOBB. Dolayısıyla onların işletmesi daha doğru olur. Ayrıca, biz böyle tesisleri devletin işletmesinden yana değiliz.
Ardından ekledi:
- Ancak, bazı toplantılar için bize tahsis edeceklerini düşünüyoruz.
Sorumu sürdürdüm:
- Bundan sonra “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak anılacağına, 27 Mayıs darbesiyle ilgili önemli dersler çıkarılacak müze ve canlandırmalar olacağına göre, burası vatandaşın ziyaretine açık tutulacak mı? Vatandaşlar buraya nasıl ulaşacak?
Projeyi hazırlayan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’dan dosyayı alıp, şu bilgilere dikkat çekti:
- Burası Ataköy’e 16 kilometre, Kadıköy’e 13 kilometre mesafede. Adalarla arasındaki mesafeyi söylemiyorum bile. Yani, düzenlenecek seferler ile rahat ulaşım sağlanır. Belki TOBB, burayı işletmeye başladığında özel seferler de planlar.
TOBB’un başta Kapıkule olmak üzere kara gümrük kapılarını “yap-işlet-devret” modeliyle yenilemeye başladığı dönemde kurulan şirketi GTİ, Yassıada ve Sivriada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 5 yıl önce 29 yıllığına devraldı.
GTI’nin otelin yanısıra 600 kişilik konferans salonu, avlu dahil 1200 kişinin ibadet edebileceği cami, müze, sergileme alanları, kafeterya ve restoranlardan oluşan projeye yatırımı 500 milyon lirayı aştı.
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., adadaki otel ve turistik tesisler için Olcay Orhan’ı yönetici olarak belirledi.
GTİ’nin 29 yıllık işletme süresi, proje tamamlandığında devreye girecek.
“Demokrasi ve Özgürlükler Adası”, hedeflenen ilgiyi çeker mi?
Vatandaş, 27 Mayıs Darbesi’nden dersler çıkarmak üzere adayı, orada açılacak müzeyi yoğun şekilde ziyaret eder mi?
125 odalı, 30 bungalovlu otel, Demokrasi Adası’nı uluslararası toplantılar için “Camp David” benzeri bir mekana dönüştürür mü?