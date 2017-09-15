'Değişim liderliği' Basel'e çekti İstanbul'a 'biyobenzer'le döndü

İkisi aynı anda özlemlerini dile getirdi:



- Seni özlüyoruz.



Novartis’teki kariyeri iyi, Basel’de çalışmak rahattı. Ancak, eşinin işi İstanbul’daydı. Başta annesi olmak üzere ailesini özlüyordu. Annesi ve ablasının ziyaretinin ertesi günü bir telefon aldı:



- Güldem Hanım, sizi Amgen Türkiye’nin başında görmek isteriz.



Amgen Türkiye teklifinin, annesi ve ablasının Basel ziyaretinin ertesi günü olmasını İstanbul’a dönüş için sinyal kabul etti. Annesi ve ablasına teklifden söz edip sordu:



- Hanginizin duası etkili oldu acaba?





Aslında tam da Novartis’teki kariyerinde yeni bir yükselme söz konusuydu. Buna rağmen teklif üzerinde görüşmelere başladı. Çünkü Amgen, yüzde 100 biyoteknoloji şirketiydi. İlaç sektöründe de artık giderek biyoteknolojiye doğru yöneliş vardı. Bu durumu da dikate alıp düşündü:



- Amgen, çalışmak istediğim şirketler arasında ilk 3’te.



Görüşmeler 3 ay sürdü. Bu süreçte Novartis’teki kariyerinde yükselme gerçekleşti. Yeni kariyeri daha yukarılara doğru kapı açsa da 10 Mayıs 2017’de Amgen Türkiye Genel Müdürlüğü için imza attı. 1 Temmuz 2017’de de İstanbul’da yeni görevine başladı.En son 2015’te Novartis’in Basel’deki kampüsünde görüştüğümüz Berkman’la yeni görevi vesilesiyle buluştuk. Amgen’in kuruluş günlerini özetledi:



- Biyoteknolojik ilaç, kimyasal bileşimler yerine insandan alınan proteinlerin çoğaltılmasıyla üretiliyor. Amgen, sadece biyoteknolojik ilaç üretimi hedefiyle 27 yıl önce bir grup bilim insanı tarafından kuruldu. 2000’lere kadar sadece ABD’ye dönük faaliyet gösterdi.



Amgen’in 2000’lerden itibaren dünyaya açılmaya karar verdiğini, 2005’te Türkiye’ye de geldiğini kaydetti:



- 2014’e kadar ulaştıkları ülke sayısı 30’du. Şimdi 105 ülkede faaliyeti var. Global cirosu 25 milyar dolar.



Şirketin 2005’te Türkiye’de ürünlerini bir Türk şirketi ortaklığıyla dağıtmaya başladığını belirtti:



- Amgen Türkiye ofisi 2010’da açıldı. O günlerden itibaren Türkiye’de yatırım gündeme alındı. 2012’de 700 milyon dolara Mustafa Nevzat İlaç satın alındı. Satın almada Mustafa Nevzat’ın üretim tesisleri ile şirketin ülkemizdeki ilk biyobenzer ilaç üreticilerinden biri olması rol oynadı.



Amgen’in Türkiye’de ilaç sektörünün en büyük uluslararası yatırımcısı konumuna yükseldiğine işaret etti:



- Operasyon giderleri dahil, Amgen’in Türkiye yatırımı 1.4 milyar dolara ulaştı. Mustafa Nevzat’ın biyobenzer ilaç üretimi Amgen’le birlikte arttı. Şirket 2015’te sektörün ihracat şampiyonu oldu. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz.



Bu noktada bir ayrıntının altını çizdi:



- Kimyasal ilaçların benzeri üretildiğinde “jenerik” deyimi kullanılır. Biyoteknoloji ürünü ilaçlarda “biosimilar” yani, “biyobenzer” deyimi benimsenir.



Amgen’in Türkiye’ye biyoilaç konusunda önemli know how taşıdığını vurguladı:



- Türkiye’de yeni biyobenzer ilaç üretimleri de gündeme gelecek...





İSTANBUL MERKEZ OLDU

AMGEN Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, grubun bölge merkezinin Türkiye’de olduğuna işaret etti:



- Amgen Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin merkezi İstanbul’da. Bölgeyi Alper Üreten yönetiyor. Amgen’e geçişimde bu da etkili oldu.





FAZ 2 DE GELECEK

GÜLDEM Berkman, Amgen’in Türkiye’de klinik araştırmaya da yöneldiğini vurguladı:



- Faz 3 aşamasında 14 tane klinik araştırmamız yürüyor.



Ardından ekledi:



- Faz 2 araştırmalarını da Türkiye’ye getirmek üzereyiz.





ANNESİ AMGEN İÇİN ‘O DA NE’ DEDİ

GÜLDEM Berkman, İstanbul’a dönmeye karar verdiğini annesiyle ilk şöyle paylaştı:



- Amgen Türkiye’nin genel müdürlüğü görevini üstleneceğim.



Annesi, Amgen’in adını ilk kez duymuştu: - O da ne kızım?



Berkman, yeni işini Amgen’in satın aldığı şirketle anlatmayı yeğledi:



- Bu şirket Türkiye’de Mustafa Nevzat İlaç’ı satın almıştı. Mustafa Nevzat’ın da genel müdürü olacağım.



Annesi 94 yıllık geçmişe sahip Türk şirketinin adını duyunca işi anladı:



- Tamam, hayırlı olsun.