Darbe girişiminde kazık çaktı 1 milyar dolar açık kapatacak

YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki fabrika karşımızda görününce 18 Temmuz 2016 sabahını anımsattı:
- 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası, 18 Temmuz 2016 Pazartesi sabahı buraya geldim. İnşaat için alan düzenlemesi yapılıyordu. Darbe girişimi nedeniyle inşaat şirketi ve çalışanları başta olmak üzere herkes tedirgindi. Yatırımın duracağını düşünüyorlardı.
Hakkı Yıldız, o sabah inşaat alanına gitmeden önce babası Fehmi Yıldız ve abisi Hasan Yıldız’la konuşmuş, aile kararı vermişti:
- Yatırımı durdurmak yok. Devam edeceğiz.
Şantiyede kararı bildirdi:
- Yatırım sürecek. Bugün yapılması gereken ne var?
İnşaat şirketinin yöneticisi yanıtladı:
- İki kazık çakma işimiz vardı...
300 bin metrekarelik arazide o gün iki kazık çakıldı, arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Yıldızlar Yatırım Holding’in orada görevli personeli, inşaat şirketi çalışanları ve alanda görevli tüm ekibin morali yerine geldi. Sonraki günlerde 250 milyon dolarlık yatırımın tamamlanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.
Hakkı Yıldız, fabrikanın girişinde yatırımda ulaşılan aşamayı özetledi:
- Üretim yüzde 70 başladı.
Birlikte fabrikayı gezerken, üretim yelpazesiyle ilgili araştırmaya döndü:
- Biz sanayici bir aileyiz. Yıldız Entegre ile ağaç, İGSAŞ ile gübre sektöründeyiz. Yeni yatırım alanı ararken, ailenin dededen demir tüccarı olduğunu, o alana yabancı olmadığını düşündük. Araştırdık, Türkiye’nin 9 milyon ton yassı çelik ithal ettiğini, bu alandaki ihracatının da 4.3 milyon ton olduğunu gördük. Yani, yıllık 4.7 milyon ton açık var.
Söz konusu açığın parasal değerini ortaya koydu:
- Türkiye yassı çelikte yıllık 3.5 milyar dolar cari açık veriyor.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörünün bu alandaki ihtiyacına dikkat çekti:
- Özellikle otomotiv sektörü genelde ithal yassı çelik kullanıyor. Biz de sıcak yassı ürünü alıp, söz konusu sektörlerin ihtiyacına dönük üretim yapmaya karar verdik. 250 milyon dolarlık ilk faz yatırımla 1.2 milyon ton soğuk yassı çelik üretecek noktaya ulaştık. Yani, kapasitemiz oldukça büyük.
Fabrikada ek yatırıma da başladıklarını bildirdi:
- Yeni galvaniz hattı kuruyoruz. 100 milyon dolarlık ek yatırım 2019’da devreye girecek.
1.2 milyon tonluk yassı çelik üretimiyle cari açığın ne kadarını kapatabileceklerini merak ettik, hesapladı:
- Bizim hesaplarımıza göre 3.5 milyar doların 1 milyar dolarını kapatabiliriz.
Yatırımın cari açığı azaltan yönü gündeme gelince, teşvik alıp almadıklarını sorduk, yanıtladı:
- Bu tür yatırımlara teşvik verilmesi AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) kurallarına aykırı. Yani, teşvik söz konusu değil...
350 milyon dolarlık yatırım, sadece soğuk hadde yassı çelik ve cari açık yarasına 1 milyar dolarlık ilaç...
Yıldız ailesinin yolu açık olsun, yatırım şevki hiç kırılmasın...
4-5 MİLİM ALACAK 0.20’YE İNDİRECEK
YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, fabrika turu sırasında “sıcak sac”tan söz edince konuyu açmasını istedik:
- Cevherden veya hurdadan üretim yapan bazı tesisler, yassı ürünü 5 milime indirip, o şekliyle pazara sunabiliyor. Onların üretimlerinde ısı 1500 derece dolayındadır. O nedenle yeniden işlemek üzere o tesislerden aldığımız ürün “sıcak sac” diye tanımlanır. Sıcak sacın bir bölümünü ithal edeceğiz.
5 milimetrelik sacı pazarın ihtiyacına göre soğuk haddeden geçirip incelttiklerini belirtti:
- Bize 4-5 milim olarak gelen sac, radyatör üreticisi için 1 milime, otomotiv için 0.60-0.70 milime iner. 0.20-0.30 milime incelttiğimiz ürünler de var.
ENTEGRE ÜRETİME GEÇMEK PLANLARIMIZ ARASINDA YER ALIYOR
YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 250 milyon dolarlık yatırım bedelinin yüzde 70’ini kredi ile karşıladıklarını belirtti:
- Grubumuzun kredibilitesi yüksek. Krediyi uygun koşullarda kullandık. 100 milyon dolarlık ek yatırımın tamamını özkaynak ile karşılayacağız.
Ardından bir sonraki aşamaya dönük planlarını paylaştı:
- Demir-çelikte entegre üretimi 2-3 yıl sonra gündeme alabiliriz. Demir-çelikte yeni trend, hurda ve cevhere dayalı hammaddeyi birlikte kullanmak. Biz de planımızı ona göre yapacağız.
Darbe girişiminde kazık çaktı 1 milyar dolar açık kapatacak
YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki fabrika karşımızda görününce 18 Temmuz 2016 sabahını anımsattı:
- 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası, 18 Temmuz 2016 Pazartesi sabahı buraya geldim. İnşaat için alan düzenlemesi yapılıyordu. Darbe girişimi nedeniyle inşaat şirketi ve çalışanları başta olmak üzere herkes tedirgindi. Yatırımın duracağını düşünüyorlardı.
Hakkı Yıldız, o sabah inşaat alanına gitmeden önce babası Fehmi Yıldız ve abisi Hasan Yıldız’la konuşmuş, aile kararı vermişti:
- Yatırımı durdurmak yok. Devam edeceğiz.
Şantiyede kararı bildirdi:
- Yatırım sürecek. Bugün yapılması gereken ne var?
İnşaat şirketinin yöneticisi yanıtladı:
- İki kazık çakma işimiz vardı...
300 bin metrekarelik arazide o gün iki kazık çakıldı, arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Yıldızlar Yatırım Holding’in orada görevli personeli, inşaat şirketi çalışanları ve alanda görevli tüm ekibin morali yerine geldi. Sonraki günlerde 250 milyon dolarlık yatırımın tamamlanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.
Hakkı Yıldız, fabrikanın girişinde yatırımda ulaşılan aşamayı özetledi:
- Üretim yüzde 70 başladı.
Birlikte fabrikayı gezerken, üretim yelpazesiyle ilgili araştırmaya döndü:
- Biz sanayici bir aileyiz. Yıldız Entegre ile ağaç, İGSAŞ ile gübre sektöründeyiz. Yeni yatırım alanı ararken, ailenin dededen demir tüccarı olduğunu, o alana yabancı olmadığını düşündük. Araştırdık, Türkiye’nin 9 milyon ton yassı çelik ithal ettiğini, bu alandaki ihracatının da 4.3 milyon ton olduğunu gördük. Yani, yıllık 4.7 milyon ton açık var.
Söz konusu açığın parasal değerini ortaya koydu:
- Türkiye yassı çelikte yıllık 3.5 milyar dolar cari açık veriyor.
Otomotiv ve beyaz eşya sektörünün bu alandaki ihtiyacına dikkat çekti:
- Özellikle otomotiv sektörü genelde ithal yassı çelik kullanıyor. Biz de sıcak yassı ürünü alıp, söz konusu sektörlerin ihtiyacına dönük üretim yapmaya karar verdik. 250 milyon dolarlık ilk faz yatırımla 1.2 milyon ton soğuk yassı çelik üretecek noktaya ulaştık. Yani, kapasitemiz oldukça büyük.
Fabrikada ek yatırıma da başladıklarını bildirdi:
- Yeni galvaniz hattı kuruyoruz. 100 milyon dolarlık ek yatırım 2019’da devreye girecek.
1.2 milyon tonluk yassı çelik üretimiyle cari açığın ne kadarını kapatabileceklerini merak ettik, hesapladı:
- Bizim hesaplarımıza göre 3.5 milyar doların 1 milyar dolarını kapatabiliriz.
Yatırımın cari açığı azaltan yönü gündeme gelince, teşvik alıp almadıklarını sorduk, yanıtladı:
- Bu tür yatırımlara teşvik verilmesi AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) kurallarına aykırı. Yani, teşvik söz konusu değil...
350 milyon dolarlık yatırım, sadece soğuk hadde yassı çelik ve cari açık yarasına 1 milyar dolarlık ilaç...
Yıldız ailesinin yolu açık olsun, yatırım şevki hiç kırılmasın...
4-5 MİLİM ALACAK 0.20’YE İNDİRECEK
YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, fabrika turu sırasında “sıcak sac”tan söz edince konuyu açmasını istedik:
- Cevherden veya hurdadan üretim yapan bazı tesisler, yassı ürünü 5 milime indirip, o şekliyle pazara sunabiliyor. Onların üretimlerinde ısı 1500 derece dolayındadır. O nedenle yeniden işlemek üzere o tesislerden aldığımız ürün “sıcak sac” diye tanımlanır. Sıcak sacın bir bölümünü ithal edeceğiz.
5 milimetrelik sacı pazarın ihtiyacına göre soğuk haddeden geçirip incelttiklerini belirtti:
- Bize 4-5 milim olarak gelen sac, radyatör üreticisi için 1 milime, otomotiv için 0.60-0.70 milime iner. 0.20-0.30 milime incelttiğimiz ürünler de var.
ENTEGRE ÜRETİME GEÇMEK PLANLARIMIZ ARASINDA YER ALIYOR
YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 250 milyon dolarlık yatırım bedelinin yüzde 70’ini kredi ile karşıladıklarını belirtti:
- Grubumuzun kredibilitesi yüksek. Krediyi uygun koşullarda kullandık. 100 milyon dolarlık ek yatırımın tamamını özkaynak ile karşılayacağız.
Ardından bir sonraki aşamaya dönük planlarını paylaştı:
- Demir-çelikte entegre üretimi 2-3 yıl sonra gündeme alabiliriz. Demir-çelikte yeni trend, hurda ve cevhere dayalı hammaddeyi birlikte kullanmak. Biz de planımızı ona göre yapacağız.