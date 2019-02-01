‘Damat’ın Volkswagen heyecanı

- Almanya ile siyasi ilişkiler bugünlerde gergin. Açılış için biraz beklesek mi?
Almanya’daki ekip ısrar etti:
- Açılışı yapalım.
Orakçıoğlu, Stuttgart’a gitti, açılışa katılan Porsche Denetleme Konseyi Başkan Yardımcısı Uwe Hück, şu mesajı verdi:
- Siyasi gerginlik beni rahatsız ediyor. Çözüm için bir şeyler yapmak isterim.
Orakçıoğlu, Hück’ü Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), “İnovasyon ve Girişimcilik Haftası”na davet etti. Kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinleyen konuğunu akşam Boğaz’da yemeğe götürdü. Hück, yemek sırasında yakın arkadaşı olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i aradı, telefonu Orakçıoğlu’na uzattı. Karşılıklı iyi dilekler dile getirildi.
Daha sonraki günlerde Almanya-Türkiye siyasi ilişkilerinde yumuşama başlayınca, Orakçıoğlu düşündü:
- Bu işte Uwe Hück’ün katkısı oldu sanıyorum.
Orakçıoğlu, Hück’le başlayan dostluğunu, diyaloglarını Ocak 2018’deki buluşmamızda anlatıp, bir sinyal daha vermişti:
- Hück’ün çabaları Volkswagen’in Türkiye’de üretime dönük yatırımını gündeme getirebilir.
Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar ve Orakçıoğlu ile geçen hafta sohbet ettik. Orakçıoğlu, Volkswagen’in Gölcük’te Ford Otosan tesislerinde ticari araç üretimine ilişkin hazırlıklarına dikkat çekti:
- Bir yıl önceki buluşmada Volkswagen’in yatırıma geleceği umudumu paylaşmıştım. Volkswagen’in kararında Uwe’nin rolünün olduğunu düşünüyorum.
Ardından İtalya’daki atılımlarına değindi:
- İtalya’da bir bölümü Coin zincirinde olmak üzere 30 noktada vitrindeyiz. Sardunya’da mağaza açtık. Floransa’da mağaza açmak üzereyiz. Sıra Roma’ya da geliyor.
Osman Arar, 4 yıl önceyi anımsadı:
- 4 yıl önce Coin’in alım ekibinin başındaki yöneticiden randevu için 1.5 yıl bekledim. Beni alt düzeyde bir görevli ile görüştürdüler. O görevli, “Bunlar da nereden çıktı?” dercesine bizi kabul etti.
Görüşmeye numunelerle gittiğini kaydetti:
- Modellerimizi önlerine koyduk. Fiyatları paylaştık. İlgilerini çekti. 3 ay sonrası için sipariş vermek istediler. “9 aydan önce teslim edemeyiz” dedim. Profesyonel tutumumuz ilgilerini çekti. Şimdi çok iyi çalışıyoruz.
İtalya’daki fiyatlarını merak ettim, örnek verdi:
- D’S gömlek 45 Euro, Damat-Tween 115 Euro. D’S takım 225, Damat-Tween takım 500 Euro...
Orakçıoğlu, 40 ülkede mağazalarının bulunduğunu vurguladı:
- Yurtdışında 180 mağazamız var. Yurtdışı gelirlerimiz toplam ciromuzun yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu yıl yurtdışı gelirlerimizin payı yüzde 40’ı aşar.
Aklıma LC Waikiki’nin iç-dış mağaza dengesi geldi:
- LC Waikiki’de iç-dış gelirler yüzde 50-50 noktasına ulaştı sanırım...
Orakçıoğlu, şu saptamayı yaptı:
- Ülkemizin yurtdışına giden, mağaza açan tüm markalarının bir birine faydası oluyor. Türk malı, Türk markası algısı gelişiyor, çıta yükseliyor...
Yurtdışında açılan mağazalar, Türkiye’ye ihracatta katma değeri yüksek gelir kapısı açıyor...
İtalya’da 115 Euro’ya satılan gömlek, bu fırsatı ortaya koyuyor...
Süleyman Orakçıoğlu’nun öncülüğünde Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek amacıyla Uwe Hück ile dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan gösteri maçı yapmıştı.
YÜKSEK ÖTV TÜTÜN VE MAKARONDAN 1.3 MİLYAR GÖTÜRÜYOR
SİGARA Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği ve Toptan Sigara Satıcıları Derneği’nin Başkanı Gökhan Ersöz, hazırladığı raporu Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya sundu:
- Ülkemizde 30 bin ton tütün sarmalık olarak açıkta satılıyor. Yüzde 100 Türk tütünü olan bu ürünün satışı kayıtdışı gerçekleşiyor. Çünkü, sarmalık kıyılmış tütün ile sigaranın ÖTV’si aynı düzeyde tutuluyor. Sarmalık tütünün ÖTV’si kiloda 20 liraya inse, satışlar kayıtlı hale gelir.
Şu hesabı yaptı:
- Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi ile kayıt altına girerse, ÖTV ve KDV geliri 850 milyon lirayı bulur.
Benzeri durumun makaronda da yaşandığını savundu:
- Makaronda asgari maktu vergi tutarı adette 0.015 lirada tutulursa, satışın tamamı kayda girer. Buradan devletimiz 500 milyon lira ÖTV ve KDV geliri elde eder.
Nargileye de dikkat çekti:
- Nargilede kayıtdışı satış yüzde 98’i buluyor. Nargilede yüzde 30 tütün, yüzde 70 sos var. ÖTV, sadece tütüne uygulanırsa, 5 bin tonun yüzde 80’i kayda girer, 100 milyon liralık vergi geliri oluşur.
Raporu bana da gönderen Ersöz’e toplumun sektöre olumsuz bakışını anımsattım, şu öneriyle yanıt verdi:
- Sigara ve alkollü içki satışında müşteri yaş sınırı 21’e çıkarılsın. Ayrıca sigara, tütün ve alkollü içkiden “Sağlık Fonu” kesilsin. Yani, tahsil edilen ÖTV’nin içinde sağlık için pay ayrılsın.
Sağlık Fonu için sigarayı adres gösterdi:
- Paket başına 1 lira alınsa, “Sağlık Fonu”na yılda 6 milyar lira oradan
gider.
‘Damat’ın Volkswagen heyecanı
Damat-Tween’in Ekim 2017’de Stuttgart’ta (Almanya) mağaza açılışı gündeme geldiğinde Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, tereddüt yaşadı:
- Almanya ile siyasi ilişkiler bugünlerde gergin. Açılış için biraz beklesek mi?
Almanya’daki ekip ısrar etti:
- Açılışı yapalım.
Orakçıoğlu, Stuttgart’a gitti, açılışa katılan Porsche Denetleme Konseyi Başkan Yardımcısı Uwe Hück, şu mesajı verdi:
- Siyasi gerginlik beni rahatsız ediyor. Çözüm için bir şeyler yapmak isterim.
Orakçıoğlu, Hück’ü Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), “İnovasyon ve Girişimcilik Haftası”na davet etti. Kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinleyen konuğunu akşam Boğaz’da yemeğe götürdü. Hück, yemek sırasında yakın arkadaşı olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i aradı, telefonu Orakçıoğlu’na uzattı. Karşılıklı iyi dilekler dile getirildi.
Daha sonraki günlerde Almanya-Türkiye siyasi ilişkilerinde yumuşama başlayınca, Orakçıoğlu düşündü:
- Bu işte Uwe Hück’ün katkısı oldu sanıyorum.
Orakçıoğlu, Hück’le başlayan dostluğunu, diyaloglarını Ocak 2018’deki buluşmamızda anlatıp, bir sinyal daha vermişti:
- Hück’ün çabaları Volkswagen’in Türkiye’de üretime dönük yatırımını gündeme getirebilir.
Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar ve Orakçıoğlu ile geçen hafta sohbet ettik. Orakçıoğlu, Volkswagen’in Gölcük’te Ford Otosan tesislerinde ticari araç üretimine ilişkin hazırlıklarına dikkat çekti:
- Bir yıl önceki buluşmada Volkswagen’in yatırıma geleceği umudumu paylaşmıştım. Volkswagen’in kararında Uwe’nin rolünün olduğunu düşünüyorum.
Ardından İtalya’daki atılımlarına değindi:
- İtalya’da bir bölümü Coin zincirinde olmak üzere 30 noktada vitrindeyiz. Sardunya’da mağaza açtık. Floransa’da mağaza açmak üzereyiz. Sıra Roma’ya da geliyor.
Osman Arar, 4 yıl önceyi anımsadı:
- 4 yıl önce Coin’in alım ekibinin başındaki yöneticiden randevu için 1.5 yıl bekledim. Beni alt düzeyde bir görevli ile görüştürdüler. O görevli, “Bunlar da nereden çıktı?” dercesine bizi kabul etti.
Görüşmeye numunelerle gittiğini kaydetti:
- Modellerimizi önlerine koyduk. Fiyatları paylaştık. İlgilerini çekti. 3 ay sonrası için sipariş vermek istediler. “9 aydan önce teslim edemeyiz” dedim. Profesyonel tutumumuz ilgilerini çekti. Şimdi çok iyi çalışıyoruz.
İtalya’daki fiyatlarını merak ettim, örnek verdi:
- D’S gömlek 45 Euro, Damat-Tween 115 Euro. D’S takım 225, Damat-Tween takım 500 Euro...
Orakçıoğlu, 40 ülkede mağazalarının bulunduğunu vurguladı:
- Yurtdışında 180 mağazamız var. Yurtdışı gelirlerimiz toplam ciromuzun yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu yıl yurtdışı gelirlerimizin payı yüzde 40’ı aşar.
Aklıma LC Waikiki’nin iç-dış mağaza dengesi geldi:
- LC Waikiki’de iç-dış gelirler yüzde 50-50 noktasına ulaştı sanırım...
Orakçıoğlu, şu saptamayı yaptı:
- Ülkemizin yurtdışına giden, mağaza açan tüm markalarının bir birine faydası oluyor. Türk malı, Türk markası algısı gelişiyor, çıta yükseliyor...
Yurtdışında açılan mağazalar, Türkiye’ye ihracatta katma değeri yüksek gelir kapısı açıyor...
İtalya’da 115 Euro’ya satılan gömlek, bu fırsatı ortaya koyuyor...
Süleyman Orakçıoğlu’nun öncülüğünde Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek amacıyla Uwe Hück ile dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan gösteri maçı yapmıştı.
YÜKSEK ÖTV TÜTÜN VE MAKARONDAN 1.3 MİLYAR GÖTÜRÜYOR
SİGARA Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği ve Toptan Sigara Satıcıları Derneği’nin Başkanı Gökhan Ersöz, hazırladığı raporu Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya sundu:
- Ülkemizde 30 bin ton tütün sarmalık olarak açıkta satılıyor. Yüzde 100 Türk tütünü olan bu ürünün satışı kayıtdışı gerçekleşiyor. Çünkü, sarmalık kıyılmış tütün ile sigaranın ÖTV’si aynı düzeyde tutuluyor. Sarmalık tütünün ÖTV’si kiloda 20 liraya inse, satışlar kayıtlı hale gelir.
Şu hesabı yaptı:
- Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi ile kayıt altına girerse, ÖTV ve KDV geliri 850 milyon lirayı bulur.
Benzeri durumun makaronda da yaşandığını savundu:
- Makaronda asgari maktu vergi tutarı adette 0.015 lirada tutulursa, satışın tamamı kayda girer. Buradan devletimiz 500 milyon lira ÖTV ve KDV geliri elde eder.
Nargileye de dikkat çekti:
- Nargilede kayıtdışı satış yüzde 98’i buluyor. Nargilede yüzde 30 tütün, yüzde 70 sos var. ÖTV, sadece tütüne uygulanırsa, 5 bin tonun yüzde 80’i kayda girer, 100 milyon liralık vergi geliri oluşur.
Raporu bana da gönderen Ersöz’e toplumun sektöre olumsuz bakışını anımsattım, şu öneriyle yanıt verdi:
- Sigara ve alkollü içki satışında müşteri yaş sınırı 21’e çıkarılsın. Ayrıca sigara, tütün ve alkollü içkiden “Sağlık Fonu” kesilsin. Yani, tahsil edilen ÖTV’nin içinde sağlık için pay ayrılsın.
Sağlık Fonu için sigarayı adres gösterdi:
- Paket başına 1 lira alınsa, “Sağlık Fonu”na yılda 6 milyar lira oradan
gider.