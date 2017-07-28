‘Çocuk Bilim Merkezi’ kuracak, sanayide ‘kritik rol’ü sürecek

- Türkiye’de 100 yıllık şirket sayısı 20. Bu veri, çatısı altında 17 şirketin bulunduğu Kale Grubu’nun 60’ıncı yılını kutlamasının anlamını, önemini ortaya koyuyor.

Ardından grubun kurucusu, babası rahmetli İbrahim Bodur’un benimsediği, sıkıca sarıldıkları düstura işaret etti:

- “Ticaret bireyleri, sanayi toplumları kalkındırır” düsturuyla daima sanayiye odaklanıyoruz. İbrahim Bodur, Çanakkale’de bir sanayi geleneği yeşertmeyi başarabilmiş ender kişilerdendir. Ar-Ge merkezini 1970’lerde kurup, 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bundan sonra da ileri teknolojiye yatırımların ülkemize kazandırılmasında kritik rolümüz sürecek.

Ertesi sabahki açılış töreninde de grubun seramikten savunma, havacılık sektörüne uzanan faaliyetlerini “köklerden göklere” deyimiyle tanımlayıp ekledi:

- Ülke sanayinin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Her yıl bir temel atmayı ya da açılış yapmayı gelenek haline getirdiklerini kaydetti:

- Bu yıl da 30 milyon lira yatırımla ikinci “sinterfleks” fabrikamız hizmete girdi. 69 kişiye yeni istihdam sağlayan fabrika, grubumuza 120x360 ebadında ince karo üretme kabiliyeti kazandırdı.

Sürdürülebilirlik konusunda atacakları yeni adımı paylaştı:

- Kaleseramik fabrikasının baca gazını Çan’da 100 dönüm arazide kuracağımız serada kullanacağız.

Sonra “İbrahim Bodur mirası” adı verilen projeleri paylaştı:

- Çanakkale’nin akıllı şehre dönüşmesi için başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinde yol haritası raporu tamamlandı.

“Çocuk Bilim Merkezi” kurma çalışmalarına başlandığına değindi:

- Bu merkez, 1991’de kurulan İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı çatısı altında hayata geçirilecek. Merkezde merak eden, keşfeden ve teknoloji üreten yeni İbrahim Bodur’ların yetişmesine fırsat yaratılacak.

Bir de ödül duyurusu yaptı:

- Bu yıldan itibaren, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü” verilmesini kararlaştırdık. Bu ödülle, sosyal fayda yaratacak yeni girişimcilerin yetişmesine dönük ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ardından şu mesajı verdi:

- Babam, Türkiye ve grubumuzun geleceğine dönük vizyonunu, “Türkiye artık sadece üretim merkezi olmaktan çıkmalı, yenilikçiliği de içeren bir yapıya kavuşmalı” cümlesiyle çizmişti. Grubumuz faaliyet alanlarında bu vizyon doğrultusunda yol alıyor.

Kale Grubu, 60 yıl önce “kökler”le, yani seramik üretimiyle sanayi yolculuğuna çıktı...

Zamanla seramikte teknoloji ve tasarıma odaklanırken, diğer taraftan savunma-havacılıkta öne çıktı...

Grup, “Türkiye sadece üretim merkezi olmaktan çıkmalı” vizyonuna uygun adımları da hızlandıracak gibi görünüyor...

JET MOTORU ÜRETMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Çan’da Kale Grubu’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümü ve “Seramik Bayramı” töreninde Türkiye’de gayrimenkul rantının yüksekliğinden söze girdi:

- Gayrimenkul rantının yüksek olduğu bir ülkede her türlü riski göze alarak sanayi yatırımı yapmak kahramanlıktır.

Yatırım süreçlerindeki sıkıntıları anımsattı:

- Bürokrasiyle, zaman zaman mahkemelerle, finansal sorunlarla, çevre sorunlarıyla uğraşıp tesis kuracaksınız, yüzde 3-5’lik kârlarla o tesisleri ayakta tutup o insanlara ekmek vermeye devam edeceksiniz. Bu gerçekten zor bir iş. Hele hele yaptığı yatırımlardan elde ettiği kazancı tekrar sanayi yatırımına dönüştürenler gerçek kahramanlardır.

Kale Grubu’nun Türkiye’nin milli ve yerli sanayi anlayışının en güzel örneklerini ortaya koyduğunu vurguladı:

- Kale Grubu savunma sanayiinde sadece Türkiye’nin değil büyük uluslararası projelerin de parçası olan bir şirket haline geldi.

Grubun F-35’e parça ürettiğine dikkat çekti:

- F-35’e parça ürettiğiniz zaman ülkenizin bayrağı orada bulunuyor. Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirilmesi için öncelik verdiği jet motorunu üretebilmek, yeni projede yer almak için uluslararası iş birliğine imza atmak her babayiğidin kârı değil.