Club Med, Antalya’da 80 milyon Euro’luk yenileme düşünüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Turizm Komitesi toplantısı sonrası yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun ailelerine ziyaret için Paris’ten Mulhouse’e geçerken Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent’e talimat verdi:

- Paris Büyükelçiliğimizde Fransız turizm sektörü temsilcileriyle buluşma planlamıştık. Ev sahipliği yapın.

Kurtulmuş’a eşlik eden Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa da vekaleti Müsteşar Erdem Tunçer’e bıraktı. Taşkent ve Tunçer ev sahipliğindeki buluşmaya Fransa’dan katılanlar şöyle sıralandı:

* Jean-Marc Roze (Fransız Seyahat Acentaları Birliği Genel Sekreteri), Gregory Lanter (Club Med Başkan Yardımcısı), Axel Mazarolles (FDI Voyages Genel Müdürü), Selahattin Erdoğan (Mondial Turizm).

Türkiye’yi temsil edenler de şu isimlerden oluştu:

* İrfan Önal (Tanıtma Genel Müdürü), Ahmet Olmuştur (THY Genel Müdür Yardımcısı), Hikmet Mesut Türkseven (THY Paris Genel Müdürü), Serra Aytun Roncaglia (Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri), Hüseyin Okuyucu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri).

Buluşmada ilk söz alan Club Med Başkan Yardımcısı Lanter oldu:

- Türkiye’de uzun yıllardır tatil köylerimiz var. Kemer’de yetişkinleri ağırladığımız tatil köyünü 80 milyon Euro’luk yatırımla yenileyip daha lüks hale getirip, aileleri ağırlamata başlayacağız. Bunun için yerel ortak arayışımız sürüyor.

Taşkent, araya girdi:

- Türkiye’de yatırımlarınızı artırmanızı bizi mutlu eder. Yardımcı olabileceğimiz bir konu gündeme geldiğinde kapımız ker daim açıktır.

FDI Voyage Genel Müdürü Mazarolles, Türkiye’de tesis de işlettiklerini belirtip, ekledi:

- Türkiye’ye yılda 700 bin turist getiriyoruz. THY ve Paris’teki Turizm Ofisinizle çok yakın çalışıyoruz.

2 yaşından beri Fransa’da yaşayan ve Mondial Turizm’i temsil eden Selahattin Erdoğan şu mesajı verdi:

- THY, çok başarılı tanıtıma imza atıyor. Türkiye’yi tanıtma konusunda da aynı başarıyı göstermek gerekiyor.

Türk turizminin 2016’da çakılmasına rağmen Club Med’in yenileme de olsa yatırımı gündeme alması, geçmişe uzanan güvenini gösteriyor...

6 BİN DOLARLIK YAKIT DESTEĞİ ‘PERFORMANS KRİTERİ’NE BAĞLANIYOR

MONDIAL Turizm’den Selahattin Erdoğan, Paris Büyükelçiliği konutundaki buluşmada sordu:

- Turizmde yaşanan sıkıtıyla birlikte devreye giren 6 bin dolarlık yakıt desteği 2018’de de sürecek mi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, henüz kesinleşmeyen planı paylaştı:

- İlke olarak uçak başına 6 bin dolarlık yakıt desteği 2018’de de sürecek. Yalnız, bu desteği performans kriterine bağlamayı planlıyoruz. Hazırlanacak planı Sayın Bakanımız, Bakanlar Kurulu’na sunacak. Kabul görürse devreye girecek.

AKM İÇİN YENİ İHALE AÇILACAK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a Paris’teki OECD toplantısı sonrasındaki sohbette İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yapılacak yeni projeyle ilgili son durumu sordum, yanıtladı:

- Çok güzel bir proje hazırlandı. İstanbul’a, ülkemize yakışan bir proje. Detaylarını bu ay Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

AKM’nin restorasyon ihalesini Yeni Yapı ile Taca İnşaat’ın kazandığını anımsattım:

- Yeni projeyi bu şirketler mi yapacak, yeni ihale mi açılacak?

- Yeni ihale açılır...

Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal, bir süre önceki sohbetimizde şu mesajı vermişti:

- AKM’ye şimdiye kadar 15 milyon lira harcadık, beklemedeyiz...

Söz konusu harcama, yeni ihalede onlara öncelik tanınmasını sağlar mı?

THY, OECD TURİZM KOMİTESİ’NDE YER ALDI

OECD Turizm Komitesi’nin 100’üncü oturumunda Genel Sekreter Angel Gurria’nın konuşmasını izlerken masanın çevresindeki koltuklardan birindeki THY etiketi dikkatimi çekti. Oturumun sonunda o koltukta THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur’un oturduğunu anladım. Olmuştur, OECD Turizm Komitesi’ne izleyici olarak davet edildiklerini belirtti:

- THY, 120 ülkede 300’ü aşkın noktaya uçuyor. Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduğumuz için buraya davet edildik.