Çin’deki restoranları 1000’i geçti Kuveyt’e Suluova köftesi verdi

- Başta Burger King olmak üzere zincir restoranlarımızın tedarik istikrarını sağlamak üzere ekmek, patates, süt ve salata üretimine girmiştik. Amasya Et Ürünleri olarak bilinen Ekur’u da aynı strateji kapsamında kurduk.
Ekur Et Entegre CEO’su Erhan Cansu, 2016’da tesisi kurarken neden Suluova’yı seçtiklerini anlattı:
- Bölge tarım ve hayvancılıkta güçlü. Yakın çevrede 200 bin civarında büyükbaş hayvan var. 200 kilometrelik Samsun, Kırşehir, Yozgat, Kars ve Erzurum aksında besi hayvanı varlığı 1 milyonu buluyor.
Erhan Kurdoğlu, sürdürdü:
- 40 bin metrekaresi kapalı, 92 bin metrekare alana kurulu Ekur’a 80 milyon dolar yatırım yaptık. Yılda 120 bin büyükbaş hayvan kesimi, 36 bin ton karkas et işleme kapasitemiz var.
Cansu, Ekur’un besicilik de yaptığını belirtti:
- Şu anda buradaki çiftliğimizde 5 bin büyükbaş besi hayvanımız var.
Kurdoğlu, ekledi:
- Çiftliğimizde yılda 10 bin baş döndürüyoruz.
Ardından endüstriyel tarıma yaptıkları yatırımın parasal büyüklüğüne işaret etti:
- Patates, süt, ekmek, et derken endüstriyel tarıma yatırımımız 170 milyon dolara ulaştı.
Ekur’un Suluova’dan ihracata başlayacağını kaydetti:
- Kuveyt’teki Burger King zinciri, burger köftesini bizden almaya başlıyor. Yıllık 2 milyon dolarlık ihracat olacak. Suudi Arabistan ve Katar’daki Burger King zincirlerine de burger köftesi ihracatı için görüşeceğiz.
Bu noktada Atakey’de üretilen patatese değindi:
- Çin’deki kendi Burger King zincirimize yılda 20 milyon dolarlık patates gönderiyoruz.
TAB Gıda CEO’su Caner Dikici, Çin’deki restoran sayısına dikkat çekti:
- Çin’de 5 yılda 1000 restoranı geçtik. Şimdi tavukçu Popeyes’i de Çin’e götürüyoruz.
Kurdoğlu, Çin’deki Burger King’i ilk devraldıklarında 100 milyon dolarlık yatırımla işe başladıklarını vurguladı:
- Çin’de yaptığımız restoran yatırımı 500 milyon doları buldu. Bir süredir orada kazanıp, orada yatırım yapıyoruz. Çin’in 148 şehrinde restoranımız var.
TFI TAB Gıda Yatırımları’nın son verilerini paylaştı:
- 4 kıtada, 8 ülkede faaliyetimiz var. İş hacmimiz yılda 2 milyar doları buluyor.
Çin’de geçen yıl 310 Burger King restoranı açtıklarına vurgu yaptı:
- Geçen yıl Çin ve Türkiye’de toplam 7 bin ek istihdam yarattık. Türkiye’de diğer restoran zincirlerimiz ve franchise’larımızı da dikkate alırsak 28 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Çin’deki restoranlarımızda da 24 bin kişi çalışıyor.
Çin ve Türkiye, TFI TAB Gıda Yatırımları’nı Burger King dünyasında restoran sayısı açısından açık ara liderlik koltuğuna oturttu...
Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci’den oluşan restoran zincirleri, TFI TAB Gıda’yı endüstriyel tarım üreticisi konumuna taşıdı...
Grup, tarıma ve endüstrisine daha fazla yatırım yapacak gibi görünüyor...
180 MİLYAR DOLARLIK TARIM POTANSİYELİ VAR
TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurduğlu, Türkiye’nin tarım arazileri toplamının 280 milyon dönüm olduğunu belirtti:
- Bunun yüzde 35’i kullanılıyor. Kalanı değerlendirilmiyor. Dönüm başına geliri 1000 dolardan düşünsek, 180 milyar dolar gelir potansiyelinin olduğunu görüyoruz.
Tarımsal endüstriye ticaret değil, üretim odaklı bakmak gerektiğini vurguladı:
- Tarımda üretime dayalı bir dönüşüme ihtiyaç var. Ancak bu şekilde dünyada tarımda söz sahibi olabilir, aynı zamanda gıda enflasyonu ve istihdam sorununu aşabiliriz.
TÜRKİYE’DE YILDA 200 RESTORAN AÇIYORDUK, ŞİMDİ YAVAŞLADIK
EKUR Et Entegre Tesislerini, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu ve Beray Bilişim’in patronu Ayhan Çokusuğlu’nun da bulunduğu bir grupla gezerken TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, Atakey’de ürettikleri kızartmalık patateslere talebin yüksek olduğunu belirtti:
- Atakey’de 160 bin ton patates işliyoruz. 80 bin ton kızartmalık ürün çıkıyor. Yarısını Çin’e gönderiyoruz. Kalanı iç talebi karşılamaya yetmiyor.
TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu’na sordum:
- Atakey’e ek yatırım düşünmüyor musunuz?
Yatırım ortamına işaret etti:
- Yatırım ortamı için uygun zamanı bekliyoruz.
Bu yanıt, merakımı artırdı:
- Talep var, yani ürünü pazarlamakta zorlanmayacağınız anlaşılıyor. Yatırım için uygun ortamdan neyi kastediyorsunuz?
Yanıtı şöyle açtı:
- Örneğin bir Burger King restoranı ortalama 2.5 yılda yatırımını çıkarıyordu. Şimdi süre 7 yıla çıktı. Türkiye’de yılda diğer markalarımız dahil 200 restoran açıyorduk. Geçen yıl 122 restoran açtık. Şimdiki tempo yılda 30’a inilecek gibi gösteriyor, yani yavaşladık.
Çin’deki restoranları 1000’i geçti Kuveyt’e Suluova köftesi verdi
TAB Food Investments (TFI) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, Amasya Suluova’daki Ekur Et Entegre Tesisi turuna başlarken öncelikle grubun stratejisinin altını çizdi:
- Başta Burger King olmak üzere zincir restoranlarımızın tedarik istikrarını sağlamak üzere ekmek, patates, süt ve salata üretimine girmiştik. Amasya Et Ürünleri olarak bilinen Ekur’u da aynı strateji kapsamında kurduk.
Ekur Et Entegre CEO’su Erhan Cansu, 2016’da tesisi kurarken neden Suluova’yı seçtiklerini anlattı:
- Bölge tarım ve hayvancılıkta güçlü. Yakın çevrede 200 bin civarında büyükbaş hayvan var. 200 kilometrelik Samsun, Kırşehir, Yozgat, Kars ve Erzurum aksında besi hayvanı varlığı 1 milyonu buluyor.
Erhan Kurdoğlu, sürdürdü:
- 40 bin metrekaresi kapalı, 92 bin metrekare alana kurulu Ekur’a 80 milyon dolar yatırım yaptık. Yılda 120 bin büyükbaş hayvan kesimi, 36 bin ton karkas et işleme kapasitemiz var.
Cansu, Ekur’un besicilik de yaptığını belirtti:
- Şu anda buradaki çiftliğimizde 5 bin büyükbaş besi hayvanımız var.
Kurdoğlu, ekledi:
- Çiftliğimizde yılda 10 bin baş döndürüyoruz.
Ardından endüstriyel tarıma yaptıkları yatırımın parasal büyüklüğüne işaret etti:
- Patates, süt, ekmek, et derken endüstriyel tarıma yatırımımız 170 milyon dolara ulaştı.
Ekur’un Suluova’dan ihracata başlayacağını kaydetti:
- Kuveyt’teki Burger King zinciri, burger köftesini bizden almaya başlıyor. Yıllık 2 milyon dolarlık ihracat olacak. Suudi Arabistan ve Katar’daki Burger King zincirlerine de burger köftesi ihracatı için görüşeceğiz.
Bu noktada Atakey’de üretilen patatese değindi:
- Çin’deki kendi Burger King zincirimize yılda 20 milyon dolarlık patates gönderiyoruz.
TAB Gıda CEO’su Caner Dikici, Çin’deki restoran sayısına dikkat çekti:
- Çin’de 5 yılda 1000 restoranı geçtik. Şimdi tavukçu Popeyes’i de Çin’e götürüyoruz.
Kurdoğlu, Çin’deki Burger King’i ilk devraldıklarında 100 milyon dolarlık yatırımla işe başladıklarını vurguladı:
- Çin’de yaptığımız restoran yatırımı 500 milyon doları buldu. Bir süredir orada kazanıp, orada yatırım yapıyoruz. Çin’in 148 şehrinde restoranımız var.
TFI TAB Gıda Yatırımları’nın son verilerini paylaştı:
- 4 kıtada, 8 ülkede faaliyetimiz var. İş hacmimiz yılda 2 milyar doları buluyor.
Çin’de geçen yıl 310 Burger King restoranı açtıklarına vurgu yaptı:
- Geçen yıl Çin ve Türkiye’de toplam 7 bin ek istihdam yarattık. Türkiye’de diğer restoran zincirlerimiz ve franchise’larımızı da dikkate alırsak 28 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Çin’deki restoranlarımızda da 24 bin kişi çalışıyor.
Çin ve Türkiye, TFI TAB Gıda Yatırımları’nı Burger King dünyasında restoran sayısı açısından açık ara liderlik koltuğuna oturttu...
Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci’den oluşan restoran zincirleri, TFI TAB Gıda’yı endüstriyel tarım üreticisi konumuna taşıdı...
Grup, tarıma ve endüstrisine daha fazla yatırım yapacak gibi görünüyor...
180 MİLYAR DOLARLIK TARIM POTANSİYELİ VAR
TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurduğlu, Türkiye’nin tarım arazileri toplamının 280 milyon dönüm olduğunu belirtti:
- Bunun yüzde 35’i kullanılıyor. Kalanı değerlendirilmiyor. Dönüm başına geliri 1000 dolardan düşünsek, 180 milyar dolar gelir potansiyelinin olduğunu görüyoruz.
Tarımsal endüstriye ticaret değil, üretim odaklı bakmak gerektiğini vurguladı:
- Tarımda üretime dayalı bir dönüşüme ihtiyaç var. Ancak bu şekilde dünyada tarımda söz sahibi olabilir, aynı zamanda gıda enflasyonu ve istihdam sorununu aşabiliriz.
TÜRKİYE’DE YILDA 200 RESTORAN AÇIYORDUK, ŞİMDİ YAVAŞLADIK
EKUR Et Entegre Tesislerini, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu ve Beray Bilişim’in patronu Ayhan Çokusuğlu’nun da bulunduğu bir grupla gezerken TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, Atakey’de ürettikleri kızartmalık patateslere talebin yüksek olduğunu belirtti:
- Atakey’de 160 bin ton patates işliyoruz. 80 bin ton kızartmalık ürün çıkıyor. Yarısını Çin’e gönderiyoruz. Kalanı iç talebi karşılamaya yetmiyor.
TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu’na sordum:
- Atakey’e ek yatırım düşünmüyor musunuz?
Yatırım ortamına işaret etti:
- Yatırım ortamı için uygun zamanı bekliyoruz.
Bu yanıt, merakımı artırdı:
- Talep var, yani ürünü pazarlamakta zorlanmayacağınız anlaşılıyor. Yatırım için uygun ortamdan neyi kastediyorsunuz?
Yanıtı şöyle açtı:
- Örneğin bir Burger King restoranı ortalama 2.5 yılda yatırımını çıkarıyordu. Şimdi süre 7 yıla çıktı. Türkiye’de yılda diğer markalarımız dahil 200 restoran açıyorduk. Geçen yıl 122 restoran açtık. Şimdiki tempo yılda 30’a inilecek gibi gösteriyor, yani yavaşladık.