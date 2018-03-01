Cezayir’den ‘gaz indirimi’ istedik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan ziyaretinin ilk durağı Cezayir’de konakladığı otelde kendisine eşlik eden 36 gazeteciyle sohbete görüşmeleri özetleyerek girdi:

- Cezayir’le siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, tüm alanlardaki ilişkileri değerlendirdik. Aramızdaki ilişkiler 500 yıllık. Böyle bir ilişki ağı olan iki ülkeyiz. Daha güçlü hale gelsin istiyoruz.

Cezayir’de 1000’e yakın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini vurguladı:

- En güçlüsü Tosyalı. 2.5 milyar dolarlık yatırımı var. Konutta da yine Türk firmalarının hissedilir ağırlığı var. Türk firmaları Cezayir’de gerçekten seviliyor.

Türkiye’nin LNG’de (sıvılaştırılmış doğalgaz) Cezayir’in 4’üncü büyük tüketicisi konumunda olduğunu kaydetti:

- Bu konudaki anlaşmamız 1 Ekim 2019 itibariyle sona eriyor. Ama bunu uzatabiliriz. Bu konuda herhangi bir engelimiz yok. Görüşmelerde, “Fiyatı biraz düşürebilirseniz biz sizden LNG alımını uzatmaktan yanayız. Botaş ve sizdeki muhatap kuruluş bir araya gelip konuyu görüşsünler” dedik. Fiyat indirimi gerçekten isabetli olur.

Cezayir’le enerji alanında 30 yıllık bir süreç olduğunu belirtti:

- Bu konuyu Enerji Bakanımız (Berat Albayrak) yakın takibe alacak.

Cezayir’den geçen yıl 210 bin turist geldiğine dikkat çekti:

- Gelecek turist sayısı artabilir. Keçiova Camii’nin şu anda cazibesi olacak. Yeni yapılan cami- sanıyorum 2-3 yıl içinde- eğer para akışını sağlarlarsa, Türk firması bunu bitirebilir.

Görüşmelerde Oruç Reis Anıtı’nın da gündeme geldiğinin altını çizdi:

- Oruç Reis için bir anıtı beraber yapabileceğimizi söyledik. “Eğer uygun bulursanız, siz girmeseniz de biz yapabiliriz” dedik. “Biz de bu işin içinde olmak isteriz” cevabı verdiler.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, Başbakanı Uyahya ve Senato Başkanı ile görüşmelerde savunma sanayi üzerinde ısrarla durduklarını paylaştı:

- Savunma sanayiinde beraber yatırımlar olabileceği gibi, kendilerine “Bizim verebileceğimiz ürünler de var” dedik.

Cezayir’in ihtiyaçlarının tahminlerin ötesinde olduğuna değindi:

- Cezayir, yüzölçümü olarak çok büyük alana sahip bir ülke. Neredeyse bizim üç katımız büyüklüğünde. Sınırlarının korunması gerekiyor. İlgili birimlerimiz görüş alışverişine devam edecekler. Savunma sanayiinde ortak üretim talebi gelirse girebiliriz.

Atılan en önemli adımlardan birinin Stratejik İşbirliği Konseyi’nin çalışma kararının alınması olduğunu bildirdi:

- Bu konuda Dışişleri Bakanlarımıza talimatı verdik. Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatılmasını önemsediğimizi ifade ettik. Bunun için Karma Ekonomik Kurul toplantısı bu yıl içinde yapılacak.

Fiyatların düşük seyri, ekonomisi petrol ve gaz varlığına dayalı yürüyen diğer ülkeler gibi Cezayir’i de olumsuz etkiliyor.

Böyle bir ortamda Türkiye’ye sattığı LNG’nin fiyatında indirim yapmaya yanaşır mı?