Cevherden çelik üreten ilk özel sektör tesisini kuran ben olacağım

- Tosyalı, Entegre Madencilik Yatırımı, Osmaniye, 28 milyar lira...

Belgeleri Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girmeden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı aradım. O anda diğer yatırımcılarla sohbet eden Tosyalı’ya sordum:

- Listedeki 28 milyar liralık (6.8 milyar dolar) yatırımı yeni mi yapacaksınız? Rakama Osmaniye’deki son yatırımlarınız da dahil mi?

- Mevcut yatırımlar dahil olur mu? Tablodaki rakam sıfırdan yapacağımız yatırıma aittir.

Osmaniye’de gezdiğim tesislerini anımsattım:

- Sıfırdan yapacağınız yatırımın farkı ne olacak?

- Yeni yatırımla üretim artık madenden başlayacak. Maden, yani demir cevheri girecek, son ürün demir-çelike dönüşecek.

Yatırımın özelliğini biraz daha açmasını sağlamaya çalıştım:

- Bu yatırım, Osmaniye’de “yüksek fırın” kuracağınız anlamına mı geliyor?

- Evet. Türkiye’de demir-çelik üretiminde “yüksek fırın” kurma aşamasına geldik.

Bunun üzerine geçen yıl kasım ayı sonunda Cezayir’in Oran kentindeki Tosyalı Algerie tesislerine yaptığımız turu anımsadım. Tosyalı’nın Topçuoğlu ailesinin yüzde 20’yle yerel ortağı olduğu Oran’daki tesislerine yatırımı 2 milyar 250 milyon doları bulmuştu:

- Oran’daki 3’üncü etap yatırım 2018’de tamamlanıyor ve cevherden demir-çelik üretimine başlıyoruz. İki modülden oluşan 4’üncü etapla Oran’a yatırımımız 6 milyar doları bulacak.

Tur sırasında Türkiye’deki hedefini de ortaya koydu:

- Erdemir, İsdemir ve Kardemir, devletin kurup, sonradan özelleştirdiği yüksek fırını olan tesislerdir. Türk özel sektörünün cevherden demir-çelik üreten yatırımına imza atan şirketi biz olacağız. Bu işe Oran’dan başladık. İnşallah benzerini Osmaniye’de de kuracağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 iş insanına “Proje Bazlı Teşvik Belgesi”ni teslim ettikten sonra Tosyalı ile tekrar konuştum:

- 6.9 milyar dolarlık yatırım ne kadar sürecek?

- Aşama aşama 6 yılı bulur.

Madeni nereden alacağını merak ettim, anlattı:

- Onu da kendimiz çıkarmak için ruhsat bekliyoruz.

Bu noktada Oran’daki sohbet sırasında yaptığı hesabı anımsadım:

- Hurda demir-çelikin tonunu 250 dolara alıyoruz. Cevherin tonu ise 50 dolar. Yani, yatırım maliyeti çok yüksek ama cevherden üretimin maliyeti daha düşük. Ayrıca, cevherden üretilen çelik daha temiz oluyor. Katma değerli ürüne imkan tanıyor.

Erdoğan, Yıldırım ve Zeybekci, konuşmalarında 23 yatırımın cari açığa olumlu katkısının altını çizdi:

- Cari açık bu yatırımlarla 19 milyar dolar azalacak.

Bunun 3 milyar dolarını Tosyalı sağlayacak...

29 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK BELGESİ ALDI ARSASI NETLEŞMEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, geçen ramazan ayında Huber Köşkü’nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştuğu iftardaki konuşmasında ekonomiyle ilgili şu mesajı verdi:

- Vatandaş 3.5 milyar dolarlık yatırım yapacak, açılışı bana yaptıracak.

Vedalaşırken yatırımı kimin yapacağını sordum, tereddüt etti:

- Erken açıklayıp önlerine engel çıkmasına sebep olmayalım.

Yatırımcıdan izin almadan yazmayacağımın sözünü verdim. Çıkışta küçük bir araştırma yaptım, Sasa Polyester’i Sabancı Grubu’ndan satın alan Erdemoğlu Holding’in Borsa İstanbul’a yaptığı açıklamaları buldum:

- Sasa’nın hammaddeleri PTA, MEG ve Polimer’i üretmek üzere 3.6 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

Açıklamadaki şu bölüm dikkatimi çekti:

- Yatırım için Hatay Dörtyol’daki 2.9 milyon metrekarelik TPAO’ya ait arazinin satın alma, kiralama veya tahsisi için Ekonomi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor.

Geçen martta NTV ve Özgencil’in düzenlediği “Akdeniz Ekonomi Forumu” sonrası Adana’da Temsa ve Kıvanç Tekstil’e giderken Sasa’nın önünden geçtim. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nu aradım:

- Yatırım arsası işi çözüldü mü?

Görüşmelerin sürdüğünü bildirdi:

- B planı olarak Çalık Grubu’nun geçmişte rafineri yatırımı için adım attığı Yumurtalık’taki arsayı da gündeme aldık.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplam 135 milyar liralık “Proje Bazlı Teşvik Sistemi Belgesi” alan 23 tesis listesinde 29 milyar liralık yatırım planıyla Sasa’yı görünce Erdemoğlu’na sordum:

- Belge yatırım arsası sorununuzu çözer mi?

Belgenin büyük adım olduğunu vurguladı:

- Arsa işini henüz tam çözmüş değiliz. Bekliyoruz.

Cari açığı 1 milyar dolar aşağı çekecek 7 milyar dolarlık yatırımın arsa işini çözmek neden bu kadar zaman alıyor?