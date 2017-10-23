Çarklar dönsün diye ‘kol’ kestik

- Bu arsayı bugünün 2-3 dairesi fiyatına 1996 yılında almıştım. Bugün projeden yaptığım hasılatla o arsayı alamam.

Attığı bu adım için şu benzetmeyi yaptı:

- Arsayı 1996’da aldığımız için, projeden konut alan müşterilere arsa bedelini bugünkü fiyatlardan yansıtmadık. Yani, bir anlamda kol kestik.

Ali Ağaoğlu, grubun CEO’su Hasan Rahvalı ve Genel Müdür Yardımcısı Barlas Yurtsever’le projelerini, piyasadaki son durumu bize anlatırken “kol” kesmesinin nedenini paylaştı:

- Çarkların dönmesi için bunu yapmak gerekiyordu. Neyse ki bizde arsa çok.

Elindeki arsaların sayısını, büyüklüğünü merak ettik, Rahvalı yanıtladı:

- Sadece Bodrum’daki arsa varlığımız 12 milyon metrekare. Gerisini siz düşünün.

Ali Aağaoğlu araya girdi:

- Ahtapot gibiyiz. Bizde kol çok...

Ardından ekledi:

- Her proje bitiminde arsa stokumuza uygun yerde, uygun fiyatla yenisini eklemeye çalışırım.

Sonra sektörle ilgili şu yorumu yaptı: - Sektörde bir balon olduğuna inanmıyorum ama ciddi bir durgunlaşma var. Çarklar dönsün diye kimi “parmak”, kimi “kol” kesecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin şu açıklamasını anımsattı:

- Depremin hasar riskini en aza indirmek için İstanbul’da 10 yılda 7.5 milyon konut yapmamız gerekiyor.

Kafasındaki formülü ortaya koydu:

- Devletin bu işe el atıp ucuz kaynak ve arsa sağlaması lazım.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sağlanan başarıya işaret etti:

- KGF, piyasaya ve bankalara ciddi nefes aldırdı. Şirketler 200 milyar lirayı aşan krediye rahatlıkla ulaştı. İnşaat sektörünün ekonomiye çok ciddi katkısı olduğu dikkate alınmalı.

Hükümet konutta “ucuz kaynak ve arsa” gibi bir adım atar mı?

O GÜBRELERİ İHRAÇ EDİYORUZ

TEKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, 25 yıl önce holdingin kurucularından Nihat Gökyiğit’in öncülüğünde kurulan “Tekfen Filarmoni”nin 29 yaşındaki yeni şefi Özbek asıllı Aziz Shokhakimov’u tanıttı:

- Tekfen Filarmoni’nin kadrosu önemli ölçüde yenilendi ve gençleşti.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Çelik Kurtoğlu araya girdi:

- Böyle bir orkestrayı 25 yıl ayakta tutmak kolay değil. İnşallah Tekfen Grubu şirketleri hep iyi kâr eder, ortestraya destekleri sürer. Ancak, konserlerin paralı olması gerekiyor.

Vahide Gigin, Tekfen Holding CEO’su Osman Birgili veBaşkan Yardımcısı Reha Yolalan’ın katıldığı sohbette, Murat Gigin’e amonyum nitratlı gübredeki “patlayıcı” sıkıntısındaki son durumu sordum, anlattı:

- İç piyasada nitrat sınırı yüzde 21’e indi. Stoktaki yüzde 33 nitratlı gübreleri ihraç ettik. Yasak, bizi gübrede ihracatçı yaptı. Ayrıca, patlayıcıya dönüştürülme riski hiç olmayacak ürün geliştirmek için de Ar-Ge çalışması başlattık

ANITLAR KURULU ‘KÖTÜYÜ’ KORUYOR

ALİ Ağoğlu, Bodrum’daki 12 bin dönümlük arsası sordulduğunda hep şu yanıtı verdi:

- Çobanların koyduğu iki tarihi taşı gerekçe gösterenler dava açıp, oradaki yatırımı durdurdu. İyi ki öyle oldu, yoksa 2008 krizine büyük yatırım ve borçla yakanalacaktım.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tutumunu eleştirdi:

- Bizdeki Anıtlar Kurulu, “kötüyü” koruyor.

Bodrum’da Avrupa’nın en büyük turizm şehrini yapmak üzere harekete geçtiklerini belirtti:

- Çinli bir yatırımcı grup ve Hong Kong’lu finansal grupla ön anlaşma imzaladık. 12 bin dönümün 550’sini “SİT alanı” olarak ayırdık. O bölge kadim İasos. Tarihe saygımız var ama bir yerin ekonomisi olacak ki tarih de görünür olsun.

ANKARA’YA EN AZ 3+1’LE GİRDİ

ALİ Ağaoğlu, Ankara’da bir kooperatifle anlaşarak Panora adlı projeye başladıklarını bildirdi:

- Kooperatif yönetimi bize geldi, epey de ısrarcı oldu. Biz de İstanbul dışına Ankara ile çıkmış olduk. Dikmen Vadisi’ndeki projedeki daireler en az 3+1’le başlıyor.

150 OKUL BAĞIŞLADI 1453’E CAMİ YAPIYOR

AĞAOĞLU Grubu CEO’su Hasan Rahvalı, sosyal sorumluluk konusuna değindi:

- Ana okulları dahil, bugüne kadar yaptığımız okulların sayısı 150’yi buldu.

Barlas Yurtsever de Maslak 1453’te planladıkları caminin görüntüsünü gösterdi:

- Miktat Ağaoğlu Camisi 1500 kişilik olacak. Projede imam evi, kafeterya ve kütüphane de var.