Çanakkale Köprüsü 16 milyar dolarlık ekonomi yaratacak

- Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.

Konsorsiyumun Türk tarafı Limak Holding’in kurucuları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile Yapı Merkezi’nin kurucusu Ersin Arıoğlu, şirketin yönetimine ikinci kuşak temsilcilerini seçti:

- Ebru Özdemir, Serdar Bacaksız, Başar Arıoğlu, Özge Arıoğlu.

4 Türk, 4 Koreli’den oluşan yönetim kurulu görev bölümü yaptı:

- Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Başkan Yardımcısı Başar Arıoğlu.

Köprünün temeli 18 Mart 2017’de atılırken, yönetim kurulu 2.3 milyar Euro’luk kredi için plan hazırladı:

- Kredinin çoğunu başta Kore olmak üzere Uzak Doğu’dan kullanmayı deneyelim.

Özdemir ve Arıoğlu, Koreli ortakları Daelim ve SK temsilcilerine yöneldi:

- Kore Eximbankı’ndan kredi için ülkenizde ilgili birimlere bastırın.

The Export-Import Bank of Korea, The Korea Development Bank ve Ksure’un başını çektiği Koreli finansman grubu 1 milyar Euro vermeyi karara bağlarken, şu kuralı koymak istedi:

- Köprü inşaatı için kulanacağınız malzemeyi kredi boyutuna uygun olarak Güney Kore’den almalısınız.

SK ile Avrasya Tüneli’ndeki ortaklıktan deneyimli olan Başar Arıoğlu itiraz etti:

- Güney Kore’den o boyutta ithalat yapamayız.

Pazarlık sonrası uzlaşıldı:

- Kore’den 200 milyon Euro’luk ithalat yapılacak.

Ardından pusula Çin’i gösterdi:

- Bank of China Türkiye’ye girdi ama pek kaynak kullandırmadı. Ayrıca, ICBC de kredi vermede istekli görünüyor.

Böylece Siemens Bank’ın da katılımıyla kredi paketine 240 milyon Euro’luk “Çin dilimi” eklendi.

Sonrasında Kuveyt’in Türkiye’ye kaynak kullandırma hevesi dikkatlerini çekti:

- Kuwait Finance House, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve ICIEC’in de devreye girmesiyle 300 milyon Euro İslami finansa dayalı kaynak sağlandı.

Köprünün teknik tasarımını yapan Danimarkalı şirketin kapısı da çalındı:

- Danimarka’nın ihracat finansmanı kuruluşu EKF’den 42 milyon Euro kaynak sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 18 Mart 2018 günü katıldığı Çanakkale Köprüsü ilk kazık çakma töreni vesilesiyle Nihat Özdemir, Ebru Özdemir ve Başar Arıoğlu ile Eceabat’ta buluşup sohbet ettik.

Ebru Özdemir ve Arıoğlu, krediyle ilgili başarıyı şöyle özetledi:

- Biz 2 milyar 265 milyon Euro’luk kredinin yarısını yabancı bankalardan sağlamayı planlıyorduk. Yabancı bankaların payı yüzde 70’i buldu. Gelen kredi teklifi 3.6 milyar Euro’ya ulaştı. Bu, Türkiye’ye ve projeye güveni gösteriyor.

Arıoğlu, bu noktada Deloitte’a yaptırdıkları etki analizinden bir veri paylaştı:

- 1915 Çanakkale Köprüsü bizim işleteceğimiz 16 yıllık dönemde 16 milyar dolarlık ekonomik katkı yaratacak.

Başbakan Yıldırım’ın da geçen hafta Bakü’de altını çizdiği gibi, Çanakkale Köprüsü’ne sağlanan kredi “finansman başarısı”nı ortaya koyuyor...

‘GARANTİ’NİN KALKMASI BİRAZ ZAMAN ALABİLİR

ÇANAKKALE Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’e geçiş ücreti ve verilen garantiyi sorduk, yanıtladı:

- Geçiş ücreti otomobiller için 15 Euro artı KDV olacak. Günlük 30 bin araç geçişi için devlet garantisi verildi.

Günlük 30 bin araç geçişine ne zaman ulaşılabileceğini merak ettik, iki yanıt aldık:

Başar Arıoğlu: Biraz zaman alabilir... Ebru Özdemir: Çok uzun sürmeyebilir...

JAPONLAR İNANAMADI

ÇANAKKALE Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. Başkan Yardımcısı Başar Arıoğlu, 5 yılı ödemesiz 15 yıl vadeli 2 milyar 265 milyon Euro’luk krediyi bulmalarına ihalede ikinci olan Japon grubun inanamadığını belirtti:

- Şirket temsilcileri ilgili birimleri arayıp, “Gerçekten krediyi alıyorlar mı?” diye sormuşlar. Belli ki, “Krediyi bulamazlar, ihale bize kalır” diye düşünmüşler.

GÜNEY KORE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NE STRATEJİK BAKTI

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişim Grubu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’ne 1 yılda 142 milyon Euro harcadığını belirtti:

- Projeye 800 milyon Euro özkaynak koyacağız.

Koreli ortakları Daelim ve SK’nın devreye girmesiyle sağlanan 1 milyar Euro’luk kaynağa işaret etti:

- Güney Kore hükümeti, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü stratejik proje olarak gördü.

Koreli ortaklarının asma köprü deneyiminde güçlü olduklarını vurguladı:

- Ekiplerimiz Korelilerle birlikte çalışıp uzmanlaşacak. Çanakkale Köprüsü deneyimi, bizi bu alanda da yurt dışına açacak.