Can damarı olduk, ekonomik suçlarla savaşta rol alıyoruz

BANKALARARASI Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, başında bulunduğu kurum 30’uncu yılına hazırlanırken geriye döndü, imza atılan gelişmeleri anımsadı:
- 1991: İlk elektronik POS kullanımı.
- 1998: Kartlarla taksitli ödemeler.
- 2006: İlk temassız kredi kartı kullanımı.
- 2007: Chip & PIN kullanımına geçiş (Avrupa’da 2. ülke olduk).
- 2010: NFC (yakın alan iletişimi), mobil ödemeler.
- 2012: Türkiye’nin Dijital Cüzdanı-BKM Express hayata geçti.
- 2016: Türkiye’nin Ödeme Yöntemi-TROY devreye girdi.
Atılan her adımda kart kullanımı bilincinin arttığını, ödemelerde nakit kullanımın hızla düştüğünü düşünüp, şu yorumu yaptı:
- Kartlı ödemeler bugün ekonominin can damarı konumunda bulunuyor.
Kartlı ödeme sisteminin ekonomiye katkılarını sıraladı:
* Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınıyor.
* Vergi gelirlerinin artmasına katkı sağlanıyor.
* Ekonomik suçlarla mücadelede yardımcı oluyor.
Türkiye’nin kart adedinde Avrupa’nın 1 numaralı pazarı olmayı sürdürdüğünü irdeledi:
- Türkiye, kart kabul noktasında ise Avrupa’da 3’üncü sırada. Kredi kartı 67.8 milyon, banka kartı adedi 154.6 milyona ulaşıyor. Toplam kart adedi 222.4 milyonu buluyor.
Artık simit, kahve, gazete gibi mikro ödemelerde banka kartının kullanıldığına dikkat edip, geçmişle karşılaştırdı:
- 10 yıl önce her 25 kartlı ödemeden biri banka kartıyla gerçekleşirdi. Bugün her 3 kartlı ödemeden biri banka kartıyla gerçekleşiyor. Ayrıca, toplam banka kartı işlemleri içindeki alışveriş adedi payı nakit çekimi geçerek yüzde 58’e ulaştı.
e-ticaret işlemlerini gözden geçirdi:
- Her 100 liralık kartlı ödemeden 18 lirası e-ticarete yöneliyor. 10 yıl önce bu tutar 5 lira idi. 4 yıl önce internetten ödemelerde 20 milyon kredi kartı kullanılırken, bugün 29 milyon kredi kartı kullanılıyor.
BKM Express’e odaklandı:
- BKM Express’i 7 yıl önce sektörün önde gelen e-ticaret siteleri ve kart çıkaran kuruluşlarıyla birlikte ülkemiz menfaatleri gözetilerek, yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde geliştirdik.
Türkiye’nin nakitsiz ödemeyi sevdiğine dikkat etti:
- BKM Express, 20 banka & e-para kuruluşu, 6 ödeme hizmeti kuruluşu, 32 bin işyeri ve 1.8 milyon kullanıcıcısı ile öne çıkıyor.
Kartlı ödemelerin kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almadaki rolü tartışmasız görülüyor...
Kartlı ödemenin “ekonominin can damarı” olduğu ortaya çıkıyor...
EĞİTİM İÇİN ÜRETİYOR HAYIR İÇİN DAĞITIYOR
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın ramazan ayında düzenlediği sahur buluşmasında İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Ziylan GYY Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla gerçekleşen sohbette meslek okulları, ara eleman konusu öne çıktı.
Mehmet Büyükekşi, ayakkabı sektörünün vakfı TASEV’in 17 yıl önce kurduğu meslek lisesini örnek gösterdi:
- Ayakkabı meslek lisemizde 600 öğrenci okuyor. Mezunların 6’da 5’i sektörde çalışıyor. Aralarından kendi üretim tesisini kuranlar da çıkıyor.
İstanbul Küçükçekmece’deki Ayakkabı ve Saraciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim sırasında üretim de yapıldığını belirtip, daha sonra şu bilgiyi paylaştı:
- Meslek lisemizde öğrencilerin ürettiği ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
TASEV’in kurduğu lise, mesleki eğitim için gerçek anlamda çözüm odaklı örneklerden biri olarak öne çıkıyor...
7.4 MİLYON LİRALIK BAĞIŞA ÖNCÜ OLDU
BKM Genel Müdürü Soner Canko, 2012’de devreye giren dijital cüzdan BKM Express’in şu yönü üzerinde durdu:
- BKM Express, bağış yapmayı kolay bir hale getirdi.
Bağış verilerini gözden geçirdi:
- BKM Express’le bugüne kadar 320 bin bağış işlemiyle 7.4 milyon liranın sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını mümkün kıldık.
17 MİLYON KİŞİNİN CEBİNE GİRECEK
BKM Genel Müdürü Soner Canko, 2016 yılında hizmete sunulan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’nin (TROY) ulaştığı nokta üzerinde durdu:
- Halen 8 milyon kişinin kullandığı TROY logolu kartların bu yılın sonunda 17 milyon kişinin cebinde olmasını hedefliyoruz.
20 milyonu aşkın kişinin henüz kartla tanışmadığınan odaklandı:
- TROY, henüz kartla tanışmayan vatandaşlarımızı da sisteme dahil edebilecek bir adım olacak.
Can damarı olduk, ekonomik suçlarla savaşta rol alıyoruz
BANKALARARASI Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, başında bulunduğu kurum 30’uncu yılına hazırlanırken geriye döndü, imza atılan gelişmeleri anımsadı:
- 1991: İlk elektronik POS kullanımı.
- 1998: Kartlarla taksitli ödemeler.
- 2006: İlk temassız kredi kartı kullanımı.
- 2007: Chip & PIN kullanımına geçiş (Avrupa’da 2. ülke olduk).
- 2010: NFC (yakın alan iletişimi), mobil ödemeler.
- 2012: Türkiye’nin Dijital Cüzdanı-BKM Express hayata geçti.
- 2016: Türkiye’nin Ödeme Yöntemi-TROY devreye girdi.
Atılan her adımda kart kullanımı bilincinin arttığını, ödemelerde nakit kullanımın hızla düştüğünü düşünüp, şu yorumu yaptı:
- Kartlı ödemeler bugün ekonominin can damarı konumunda bulunuyor.
Kartlı ödeme sisteminin ekonomiye katkılarını sıraladı:
* Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınıyor.
* Vergi gelirlerinin artmasına katkı sağlanıyor.
* Ekonomik suçlarla mücadelede yardımcı oluyor.
Türkiye’nin kart adedinde Avrupa’nın 1 numaralı pazarı olmayı sürdürdüğünü irdeledi:
- Türkiye, kart kabul noktasında ise Avrupa’da 3’üncü sırada. Kredi kartı 67.8 milyon, banka kartı adedi 154.6 milyona ulaşıyor. Toplam kart adedi 222.4 milyonu buluyor.
Artık simit, kahve, gazete gibi mikro ödemelerde banka kartının kullanıldığına dikkat edip, geçmişle karşılaştırdı:
- 10 yıl önce her 25 kartlı ödemeden biri banka kartıyla gerçekleşirdi. Bugün her 3 kartlı ödemeden biri banka kartıyla gerçekleşiyor. Ayrıca, toplam banka kartı işlemleri içindeki alışveriş adedi payı nakit çekimi geçerek yüzde 58’e ulaştı.
e-ticaret işlemlerini gözden geçirdi:
- Her 100 liralık kartlı ödemeden 18 lirası e-ticarete yöneliyor. 10 yıl önce bu tutar 5 lira idi. 4 yıl önce internetten ödemelerde 20 milyon kredi kartı kullanılırken, bugün 29 milyon kredi kartı kullanılıyor.
BKM Express’e odaklandı:
- BKM Express’i 7 yıl önce sektörün önde gelen e-ticaret siteleri ve kart çıkaran kuruluşlarıyla birlikte ülkemiz menfaatleri gözetilerek, yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde geliştirdik.
Türkiye’nin nakitsiz ödemeyi sevdiğine dikkat etti:
- BKM Express, 20 banka & e-para kuruluşu, 6 ödeme hizmeti kuruluşu, 32 bin işyeri ve 1.8 milyon kullanıcıcısı ile öne çıkıyor.
Kartlı ödemelerin kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almadaki rolü tartışmasız görülüyor...
Kartlı ödemenin “ekonominin can damarı” olduğu ortaya çıkıyor...
EĞİTİM İÇİN ÜRETİYOR HAYIR İÇİN DAĞITIYOR
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın ramazan ayında düzenlediği sahur buluşmasında İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Ziylan GYY Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla gerçekleşen sohbette meslek okulları, ara eleman konusu öne çıktı.
Mehmet Büyükekşi, ayakkabı sektörünün vakfı TASEV’in 17 yıl önce kurduğu meslek lisesini örnek gösterdi:
- Ayakkabı meslek lisemizde 600 öğrenci okuyor. Mezunların 6’da 5’i sektörde çalışıyor. Aralarından kendi üretim tesisini kuranlar da çıkıyor.
İstanbul Küçükçekmece’deki Ayakkabı ve Saraciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim sırasında üretim de yapıldığını belirtip, daha sonra şu bilgiyi paylaştı:
- Meslek lisemizde öğrencilerin ürettiği ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
TASEV’in kurduğu lise, mesleki eğitim için gerçek anlamda çözüm odaklı örneklerden biri olarak öne çıkıyor...
7.4 MİLYON LİRALIK BAĞIŞA ÖNCÜ OLDU
BKM Genel Müdürü Soner Canko, 2012’de devreye giren dijital cüzdan BKM Express’in şu yönü üzerinde durdu:
- BKM Express, bağış yapmayı kolay bir hale getirdi.
Bağış verilerini gözden geçirdi:
- BKM Express’le bugüne kadar 320 bin bağış işlemiyle 7.4 milyon liranın sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını mümkün kıldık.
17 MİLYON KİŞİNİN CEBİNE GİRECEK
BKM Genel Müdürü Soner Canko, 2016 yılında hizmete sunulan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’nin (TROY) ulaştığı nokta üzerinde durdu:
- Halen 8 milyon kişinin kullandığı TROY logolu kartların bu yılın sonunda 17 milyon kişinin cebinde olmasını hedefliyoruz.
20 milyonu aşkın kişinin henüz kartla tanışmadığınan odaklandı:
- TROY, henüz kartla tanışmayan vatandaşlarımızı da sisteme dahil edebilecek bir adım olacak.