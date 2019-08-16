Bölgemizde etkili oyunculuğun yolu Türkiye’den geçiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı, Bosch Türkiye-Ortadoğu Başkanı Steven Young, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayı sonlarına doğru Berlin’de 19 Alman devinin CEO’larıyla buluşmasından sonra planını yaptı:
- Almanya’daki STK’lar, vakıflar ve düşünce kuruluşları ile sürekli irtibatta olup ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesinin kapısını hep açık tutmamız lazım.
Bu plana uygun olarak Almanya’da söz konusu örgütlerle ikili görüşmelerini sürdürdü, bazı toplantılar düzenlenmesinde rol oynadı. Bir ay önce Onursal Başkanlığını Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in yürüttüğü merkezi Berlin’de bulunan Yakın ve Ortadoğu Birliği’nin (NUMOV) toplantısına katıldı.
Toplantının ana gündem maddesi NUMOV’un kuruluş hedefine uygun belirlendi:
- Alman şirketleri ile Türk şirketleri özellikle Türkiye’nin yakın bölgesindeki 3’üncü ülkelere dönük birlikte neler yapabilir?
Toplantıya giderken Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçen yıl ekim ayında Ankara’da Joint Economic Trade Committee (JETCO-Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi) kurulması için imza attıklarını notları arasına aldı.
Young, toplantıda öncelikle şu mesajı verdi:
- Türkiye’ye yatırım için en ideal zaman. Bunu, fiyat açısından söylemiyorum. Başta kaliteli insan kaynağı ve her sektör için yan sanayi ekosisteminin varlığı ve lojistik açıdan söylüyorum.
Sonra şu yorumu yaptı:
- İlla aşk yaşamak zorunda değilsiniz. Karşılıklı menfaat dengesine bakacaksınız. Bölgemizde etkili oyuncu olmanın yolu Türkiye’den geçiyor.
Alman şirketlerinin Afrika ve Ortadoğu ülkelerine Türk şirketleriyle kol kola gitmesi gerektiğini vurguladı:
- Türk şirketleri Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde iş yapma yetkinliğine sahip. Alman şirketleri de know-how ve finansman bulma gücünü ortaya koyar. Böylece bölgede güzel bir iş modeli oluşturulur.
Önümüzdeki 10-15 yıla baktı:
- Irak ve Suriye’de özellikle müteahhitlere, inşaat-yapı malzemeleri sektörüne çok iş çıkar. Afrika ülkelerinde enerji açığının büyük olduğunu dikkate alıp, bu alana yönelmekte yarar var.
Young, NUMOV toplantısından aldığı notları, İstanbul’da Türkiye-Almanya İş Konseyi’nin rutin buluşmalarında ortaya koydu:
- Alman şirketlerinin Afrika ve Ortadoğu’da iş yapmak için Türk şirketlerinin tecrübesini yanına alması gerekir.
Ülkemizdeki yatırımları 3.5 milyar Euro’yu bulan Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Young, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı şapkasıyla ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi için aralıksız çalışıyor.
Onun bu çaba ve çalışmaları, iki ülke iş dünyasında etkisini gösteriyor...
ALMANYA’DA ŞİRKET ALMAK TÜRKİYE’NİN ÜLKE STRATEJİSİ OLMALI
TÜRKİYE-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türk şirketlerine Almanya’daki fırsatları anlatırken otomotiv yan sanayinden örnekle söze girdi:
- Bir Türk yan sanayi şirketinin örneğin BMW’ye parça verebilmesi, kendini kabul ettirmekten onay süreçlerine kadar 3 yılı gibi bir zaman alır.
Bunun daha kısa yolunun olduğunu belirtti:
- Almanya’da o sektörde bir şirket almak veya ortak olmak, BMW’nin kapılarını hemen açar.
Almanya’da nüfusun yaşlandığına işaret etti:
- Genç kuşaklar babalarının işine devam etmek istemiyor. Bu durum, Almanya’da 10-100 milyon dolar aralığındaki çok sayıda KOBİ’nin Türk şirketleri tarafından satın alınabilmesine kapıyı açıyor.
Almanya’da şirket satın alma veya ortaklık için yapılması gerekenler konusunda strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı:
- Aslında bu iş ülke stratejisi olarak benimsenmeli. Türkiye, Türk şirketlerinin Almanya’da şirket almaları konusunda ülke stratejisi geliştirmeli.
Young’ın bu yaklaşımını öğrenince Bayraktarlar Holding bünyesindeki Farba’nın Alman stop lambası üreticisi Odelo’yu alıp, Slovenya ve Çin’de büyütme başarısını anımsadım.
ANA SANAYİDEKİ 1 KİŞİ YAN SANAYİDE 5 KİŞİYE KAPIYI AÇAR
TÜRKİYE-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türkiye’de 7 bin Alman kökenli şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti:
- Almanya’dan Türkiye’ye gelen sıfırdan yatırımların toplamı 10.5 milyar Euro’ya ulaşıyor. Türkiye’deki Alman yatırımları çok güçlü.
Ana sanayi yatırımlarının yan sanayiye etkisini istihdam örneği ile ortaya koydu:
- Ana sanayi yatırımıyla 1 kişiye açılan istihdam kapısı, yan sanayide 5 kişinin iş bulmasını sağlar.
Bölgemizde etkili oyunculuğun yolu Türkiye’den geçiyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı, Bosch Türkiye-Ortadoğu Başkanı Steven Young, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayı sonlarına doğru Berlin’de 19 Alman devinin CEO’larıyla buluşmasından sonra planını yaptı:
- Almanya’daki STK’lar, vakıflar ve düşünce kuruluşları ile sürekli irtibatta olup ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesinin kapısını hep açık tutmamız lazım.
Bu plana uygun olarak Almanya’da söz konusu örgütlerle ikili görüşmelerini sürdürdü, bazı toplantılar düzenlenmesinde rol oynadı. Bir ay önce Onursal Başkanlığını Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in yürüttüğü merkezi Berlin’de bulunan Yakın ve Ortadoğu Birliği’nin (NUMOV) toplantısına katıldı.
Toplantının ana gündem maddesi NUMOV’un kuruluş hedefine uygun belirlendi:
- Alman şirketleri ile Türk şirketleri özellikle Türkiye’nin yakın bölgesindeki 3’üncü ülkelere dönük birlikte neler yapabilir?
Toplantıya giderken Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçen yıl ekim ayında Ankara’da Joint Economic Trade Committee (JETCO-Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi) kurulması için imza attıklarını notları arasına aldı.
Young, toplantıda öncelikle şu mesajı verdi:
- Türkiye’ye yatırım için en ideal zaman. Bunu, fiyat açısından söylemiyorum. Başta kaliteli insan kaynağı ve her sektör için yan sanayi ekosisteminin varlığı ve lojistik açıdan söylüyorum.
Sonra şu yorumu yaptı:
- İlla aşk yaşamak zorunda değilsiniz. Karşılıklı menfaat dengesine bakacaksınız. Bölgemizde etkili oyuncu olmanın yolu Türkiye’den geçiyor.
Alman şirketlerinin Afrika ve Ortadoğu ülkelerine Türk şirketleriyle kol kola gitmesi gerektiğini vurguladı:
- Türk şirketleri Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde iş yapma yetkinliğine sahip. Alman şirketleri de know-how ve finansman bulma gücünü ortaya koyar. Böylece bölgede güzel bir iş modeli oluşturulur.
Önümüzdeki 10-15 yıla baktı:
- Irak ve Suriye’de özellikle müteahhitlere, inşaat-yapı malzemeleri sektörüne çok iş çıkar. Afrika ülkelerinde enerji açığının büyük olduğunu dikkate alıp, bu alana yönelmekte yarar var.
Young, NUMOV toplantısından aldığı notları, İstanbul’da Türkiye-Almanya İş Konseyi’nin rutin buluşmalarında ortaya koydu:
- Alman şirketlerinin Afrika ve Ortadoğu’da iş yapmak için Türk şirketlerinin tecrübesini yanına alması gerekir.
Ülkemizdeki yatırımları 3.5 milyar Euro’yu bulan Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Young, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı şapkasıyla ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi için aralıksız çalışıyor.
Onun bu çaba ve çalışmaları, iki ülke iş dünyasında etkisini gösteriyor...
ALMANYA’DA ŞİRKET ALMAK TÜRKİYE’NİN ÜLKE STRATEJİSİ OLMALI
TÜRKİYE-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türk şirketlerine Almanya’daki fırsatları anlatırken otomotiv yan sanayinden örnekle söze girdi:
- Bir Türk yan sanayi şirketinin örneğin BMW’ye parça verebilmesi, kendini kabul ettirmekten onay süreçlerine kadar 3 yılı gibi bir zaman alır.
Bunun daha kısa yolunun olduğunu belirtti:
- Almanya’da o sektörde bir şirket almak veya ortak olmak, BMW’nin kapılarını hemen açar.
Almanya’da nüfusun yaşlandığına işaret etti:
- Genç kuşaklar babalarının işine devam etmek istemiyor. Bu durum, Almanya’da 10-100 milyon dolar aralığındaki çok sayıda KOBİ’nin Türk şirketleri tarafından satın alınabilmesine kapıyı açıyor.
Almanya’da şirket satın alma veya ortaklık için yapılması gerekenler konusunda strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı:
- Aslında bu iş ülke stratejisi olarak benimsenmeli. Türkiye, Türk şirketlerinin Almanya’da şirket almaları konusunda ülke stratejisi geliştirmeli.
Young’ın bu yaklaşımını öğrenince Bayraktarlar Holding bünyesindeki Farba’nın Alman stop lambası üreticisi Odelo’yu alıp, Slovenya ve Çin’de büyütme başarısını anımsadım.
ANA SANAYİDEKİ 1 KİŞİ YAN SANAYİDE 5 KİŞİYE KAPIYI AÇAR
TÜRKİYE-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türkiye’de 7 bin Alman kökenli şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti:
- Almanya’dan Türkiye’ye gelen sıfırdan yatırımların toplamı 10.5 milyar Euro’ya ulaşıyor. Türkiye’deki Alman yatırımları çok güçlü.
Ana sanayi yatırımlarının yan sanayiye etkisini istihdam örneği ile ortaya koydu:
- Ana sanayi yatırımıyla 1 kişiye açılan istihdam kapısı, yan sanayide 5 kişinin iş bulmasını sağlar.