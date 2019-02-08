Biz Atatürk’ü gönderdik siz yatırımla döndünüz

- Mustafa Kemal aslında Makedonyalı’dır. Çünkü onun doğduğu dönemde Selanik, Makedonya toprağı idi. Selanik 1913’te Yunanistan sınırlarına dahil oldu. Fethi Okyar da bizim topraklarda doğmuştur. Ayrıca, Yahya Kemal’e ilham veren de bizim topraklarımızdır.
Ardından Makedonya’daki bir deyimi paylaştı:
- Komşu kapıcık...
Bunun ne anlama geldiğini anlattı:
- Komşu evler arasında küçük geçiş noktaları olur. Onlara, “komşu kapıcık” deriz.
“Komşu kapıcık”ın her zaman açık olduğunu belirtti:
- Makedonya ile Türkiye doğrudan komşu değil. Sınırdaş değiliz. Ancak, aramızda geçmişe dayanan “komşu kapıcık” vardı.
TAV’ın Üsküp ve Ohrid’de yatırımla büyütüp işlettiği havalimanlarına dikkat çekti:
- TAV’ın işlettiği havalimanları aramızdaki “komşu kapıcık” bağını güçlendirdi. Havalimanları aramızdaki iki yeni “komşu kapıcık” oldu.
Sani Şener, araya girip iki havalimanını 120 milyon Euro yatırımla yenilediklerini bildirdi:
- 8 yılda yolcu sayısını 4 kat artırarak 2.3 milyona ulaştırdık. Biz başladığımızda İstanbul-Üsküp haftalık uçuş sayısı 4 iken bugün 19’a çıktı.
Cumhurbaşkanı Ivanov, TAV’ın yatırım cesaretinin altını çizdi:
- Ekonomik kriz varken cesaretle ülkemize geldiler. Yatırım yaptılar. Bu yatırım Makedonya’nın tanınmasına, Türkiye ile dostluğumuzun gelişmesine katkıda bulundu.
Türkiye ile ticaret hacmine vurgu yaptı:
- Aramızdaki 500 milyon dolarlık ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşmasını istiyoruz. Bu rakam Türkiye için çok bir şey ifade etmeyebilir. Ancak bizim için çok önemlidir.
Türkiye’nin gücü üzerinde durdu:
- Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke, büyük bir ekonomi. Bölgede önemli etkisi var. Böyle bir ülkenin dostumuz olması, bize yardım etmesi, bizim için fevkalade önemli. Türkiye’nin dostluğunun ve bize desteklerinin gelecekte de devam etmesini temenni ediyoruz.
Törene katılan Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’yı işaret etti:
- Başta Üsküp Büyükelçiliğiniz olmak üzere Makedonya’da faaliyet gösteren kurumlarınızın ülkemize katkılarını ifade etmeliyim. Makedonya’nın ve vatandaşlarımızın yardıma ihtiyacı olduğunda tüm kurumlarınızın yanımızda olduğunu görüyoruz.
Bu noktada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) desteklerine değindi:
- TİKA da Makedonya Cumhuriyeti’nde çok önemli projeler gerçekleştirmiştir. Eğitim ve sağlık alanında çok önemli katkılar sunmuşlardır. Kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Sonra Makedonya’da yatırım yapan Türk şirketleriyle ilgili şu yorumu yaptı:
- Biz Makedonyalı Mustafa Kemal’i size gönderdik. Şimdi Türk şirketleri yatırımlarıyla Makedonya’ya geliyor. Türk yatırımcıların gelişi bizi mutlu ediyor.
Cumhurbaşkanı Ivanov, iki ülke arasındaki “komşu kapıcık”ı hep açık tutan isimlerin başında yer alıyor...
MAKEDONYA TÜRKİYE’DE YER ÇEKİMİ ETKİSİ YAPIYOR
ÜSKÜP’te TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’e “Devlet Liyakat Nişanı” töreni sonrası Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov’la sohbet fırsatım oldu. Ivanov, Türkiye ile ilişkileri için şu benzetmeyi yaptı:
- Kökler derinde olunca ağaç da yüksek olur. Türkiye Cumhuriyeti’nde Makedonya asıllı çok fazla vatandaş var. Bu bağ onları ülkelerine yatırım yapmak için adeta bir yer çekimi gibi çekiyor. Makedonya’nın ekonomik yatırımlara, yabancı yatırımlara ihtiyaç duyduğu dönemde onlar gelip desteklerini arzediyor.
Türkiye’nin Makedonya’ya desteğinin ekonomiyle sınırlı olmadığını vurguladı:
- Türkiye’nin desteği yaşamımızın tüm alanlarında mevcut. İkili ilişkilerin önemli köprüsü Makedonya’da yaşayan Türk topluluğu ile Türkiye’deki Makedonya kökenli topluluktur.
TÜRK ŞİRKETLERİNİN YATIRIMI 1.2 MİLYAR EURO’YA ULAŞIYOR
TÜRKİYE’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya’da yatırım yapan Türk şirketlerini sıraladı:
- TAV Havalimanları, Cevahir Grubu, Halkbank, Sütaş, Ramstore, Limak, Acıbadem Hastanesi, Yağyemezler Kumaşçılık, Haznedar...
TAV Havalimanları Holding Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül Şen’in derlediği verilere baktım:
- Makedonya’da Türkiye sermayeli 100’e yakın yatırımcı bulunuyor. Bu şirketlerin gerçekleşen ve planlanmış toplam yatırımları 1.2 milyar Euro’ya ulaşıyor. Bu şirketlerin yarattığı istihdam 5 bin kişiyi aşıyor.
Büyükelçi Kara, Halkbank’ın şube sayısına işaret etti:
- Halkbank, Makedonya’da 40’ın üzerinde şubeyle hizmet veriyor. Ülkenin 3’üncü büyük bankası konumunda.
Limak Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Genel Müdürü Haldun Fırat Köktürk’le sohbetimizden notları açtım:
- Üsküp’te otel, rezidans, AVM ve ofisten oluşan bir projemiz var. Yatırım bedeli 240 milyon Euro.
KAN, HİÇBİR ZAMAN SUYA DÖNÜŞMEZ
MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, Atatürk’le birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden kadroda Makedonya kökenli devlet büyükleri olduğuna işaret edip, iki ülke arasındaki “kan bağı”nı vurgulayan şu mesajı verdi:
- Kan, hiçbir zaman suya dönüşmez. Kan, kandır...
Biz Atatürk’ü gönderdik siz yatırımla döndünüz
MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’e “Devlet Liyakat Nişanı” verirken, söze Atatürk’ten girdi:
- Mustafa Kemal aslında Makedonyalı’dır. Çünkü onun doğduğu dönemde Selanik, Makedonya toprağı idi. Selanik 1913’te Yunanistan sınırlarına dahil oldu. Fethi Okyar da bizim topraklarda doğmuştur. Ayrıca, Yahya Kemal’e ilham veren de bizim topraklarımızdır.
Ardından Makedonya’daki bir deyimi paylaştı:
- Komşu kapıcık...
Bunun ne anlama geldiğini anlattı:
- Komşu evler arasında küçük geçiş noktaları olur. Onlara, “komşu kapıcık” deriz.
“Komşu kapıcık”ın her zaman açık olduğunu belirtti:
- Makedonya ile Türkiye doğrudan komşu değil. Sınırdaş değiliz. Ancak, aramızda geçmişe dayanan “komşu kapıcık” vardı.
TAV’ın Üsküp ve Ohrid’de yatırımla büyütüp işlettiği havalimanlarına dikkat çekti:
- TAV’ın işlettiği havalimanları aramızdaki “komşu kapıcık” bağını güçlendirdi. Havalimanları aramızdaki iki yeni “komşu kapıcık” oldu.
Sani Şener, araya girip iki havalimanını 120 milyon Euro yatırımla yenilediklerini bildirdi:
- 8 yılda yolcu sayısını 4 kat artırarak 2.3 milyona ulaştırdık. Biz başladığımızda İstanbul-Üsküp haftalık uçuş sayısı 4 iken bugün 19’a çıktı.
Cumhurbaşkanı Ivanov, TAV’ın yatırım cesaretinin altını çizdi:
- Ekonomik kriz varken cesaretle ülkemize geldiler. Yatırım yaptılar. Bu yatırım Makedonya’nın tanınmasına, Türkiye ile dostluğumuzun gelişmesine katkıda bulundu.
Türkiye ile ticaret hacmine vurgu yaptı:
- Aramızdaki 500 milyon dolarlık ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşmasını istiyoruz. Bu rakam Türkiye için çok bir şey ifade etmeyebilir. Ancak bizim için çok önemlidir.
Türkiye’nin gücü üzerinde durdu:
- Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke, büyük bir ekonomi. Bölgede önemli etkisi var. Böyle bir ülkenin dostumuz olması, bize yardım etmesi, bizim için fevkalade önemli. Türkiye’nin dostluğunun ve bize desteklerinin gelecekte de devam etmesini temenni ediyoruz.
Törene katılan Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’yı işaret etti:
- Başta Üsküp Büyükelçiliğiniz olmak üzere Makedonya’da faaliyet gösteren kurumlarınızın ülkemize katkılarını ifade etmeliyim. Makedonya’nın ve vatandaşlarımızın yardıma ihtiyacı olduğunda tüm kurumlarınızın yanımızda olduğunu görüyoruz.
Bu noktada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) desteklerine değindi:
- TİKA da Makedonya Cumhuriyeti’nde çok önemli projeler gerçekleştirmiştir. Eğitim ve sağlık alanında çok önemli katkılar sunmuşlardır. Kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Sonra Makedonya’da yatırım yapan Türk şirketleriyle ilgili şu yorumu yaptı:
- Biz Makedonyalı Mustafa Kemal’i size gönderdik. Şimdi Türk şirketleri yatırımlarıyla Makedonya’ya geliyor. Türk yatırımcıların gelişi bizi mutlu ediyor.
Cumhurbaşkanı Ivanov, iki ülke arasındaki “komşu kapıcık”ı hep açık tutan isimlerin başında yer alıyor...
MAKEDONYA TÜRKİYE’DE YER ÇEKİMİ ETKİSİ YAPIYOR
ÜSKÜP’te TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’e “Devlet Liyakat Nişanı” töreni sonrası Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov’la sohbet fırsatım oldu. Ivanov, Türkiye ile ilişkileri için şu benzetmeyi yaptı:
- Kökler derinde olunca ağaç da yüksek olur. Türkiye Cumhuriyeti’nde Makedonya asıllı çok fazla vatandaş var. Bu bağ onları ülkelerine yatırım yapmak için adeta bir yer çekimi gibi çekiyor. Makedonya’nın ekonomik yatırımlara, yabancı yatırımlara ihtiyaç duyduğu dönemde onlar gelip desteklerini arzediyor.
Türkiye’nin Makedonya’ya desteğinin ekonomiyle sınırlı olmadığını vurguladı:
- Türkiye’nin desteği yaşamımızın tüm alanlarında mevcut. İkili ilişkilerin önemli köprüsü Makedonya’da yaşayan Türk topluluğu ile Türkiye’deki Makedonya kökenli topluluktur.
TÜRK ŞİRKETLERİNİN YATIRIMI 1.2 MİLYAR EURO’YA ULAŞIYOR
TÜRKİYE’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya’da yatırım yapan Türk şirketlerini sıraladı:
- TAV Havalimanları, Cevahir Grubu, Halkbank, Sütaş, Ramstore, Limak, Acıbadem Hastanesi, Yağyemezler Kumaşçılık, Haznedar...
TAV Havalimanları Holding Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül Şen’in derlediği verilere baktım:
- Makedonya’da Türkiye sermayeli 100’e yakın yatırımcı bulunuyor. Bu şirketlerin gerçekleşen ve planlanmış toplam yatırımları 1.2 milyar Euro’ya ulaşıyor. Bu şirketlerin yarattığı istihdam 5 bin kişiyi aşıyor.
Büyükelçi Kara, Halkbank’ın şube sayısına işaret etti:
- Halkbank, Makedonya’da 40’ın üzerinde şubeyle hizmet veriyor. Ülkenin 3’üncü büyük bankası konumunda.
Limak Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Genel Müdürü Haldun Fırat Köktürk’le sohbetimizden notları açtım:
- Üsküp’te otel, rezidans, AVM ve ofisten oluşan bir projemiz var. Yatırım bedeli 240 milyon Euro.
KAN, HİÇBİR ZAMAN SUYA DÖNÜŞMEZ
MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, Atatürk’le birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden kadroda Makedonya kökenli devlet büyükleri olduğuna işaret edip, iki ülke arasındaki “kan bağı”nı vurgulayan şu mesajı verdi:
- Kan, hiçbir zaman suya dönüşmez. Kan, kandır...