Bir fincan kahve ile başladı, devlet nişanına uzandı

- Cemal Bey, bir kahvemi içer misiniz?

Özgörkey, Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi’nden aldığı davet üzerine heyecanlandı:

- Sayın Büyükelçi beni neden davet etti acaba?

Kafasındaki soruların yanıtını buluşmada aldı:

- Breziyla’nın fahri konsolosu olur musunuz?

Tekliften gurur duydu ama görevi yürütme konusunda tedirgindi:

- Sayın Büyükelçi, nasıl olacak bu iş? Ne yapacağım?

Yanıt netti:

- Kabul ederseniz olmuş bilin...

Cemal Özgörkey’e Brezilya’nın Antalya Fahri Konsolosluğu kapısı bu görüşmeyle açıldı:

- Birçok sorumluluğun yanısıra, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların geliştirilmesi önde gelen görevlerim arasına girdi.

Özgörkey, ortak yatırımlar konusuna kafa yorarken, 2008 yılında inanılmaz bir fırsat doğdu:

- 2008 başlarında Coca-Cola ile Türkiye’de endüstriyel meyve yetiştirmek için ortak yatırımı görüşüyorduk. The Coca-Cola Company Başkan ve CEO’su Muhtar Kent, bizi Coca-Cola’nın en büyük meyve suyu tedarikçilerinden Brezilyalı Lose Louis Cutrale ile görüşmeye yönlendirdi. Muhtar Bey, konuyla ilgili Cutrale’nin fikrini almamızı istiyordu.





Cemal Özgörkey, Kent’in tavsiyesi üzerine kardeşi Armağan Özgörkey ile birlikte Florida’ya gidip Cutrale ile görüştü:

- Türkiye’de şeftali, kayısı, vişne, elma yetiştirmeyi düşünüyoruz.

Özgörkey kardeşler Cutrale’yi dinledikçe karamsarlaştı. Cutrale Grubu’nun Brezilya’daki portakal bahçelerinin üzerinde uçakla yolculuk bile yarım saat sürüyordu:

- Bu iş çok büyük, altından kalkamayabiliriz.

Cutrale, Özgörkey kardeşleri o akşam yemeğe davet etti, konuklarına tanıttı:

- Türkiye’deki potansiyel ortaklarım.

Daha sonra Özgörkey Holding, Anadolu Holding ve Cutrale Grubu’nun Türkiye’de meyve tarımı-meyve suyu üretimine dönük ortaklıklarının ilk adımı The Coca-Cola Company’nin New York ofisinde, Muhtar Kent’in tanıklığındaki anlaşma imzasıyla atıldı.

3 grubun Anadolu Etap’taki meyve tarımı-meyve suyu üretimi yatırımları zamanla 500 milyon dolara ulaştı.

Cemay Özgörkey, bu öyküyü, Brezilya’nın devlet nişanı olan “Rio Branco” ile taltif edildiği törende anlattı. Özgörkey’e nişanı, Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone tarafından verildi.

Özgörkey, öyküsünü şu mesajla noktaladı:

- Bu bir başlangıç.

Anadolu Etap’ın diktiği meyve ağacı sayısı 4 milyonu aştı, devreye anlaşmalı çiftçilik de girdi...

500 milyon doların arkası gelir mi?