‘Beton’ 20 milyar dolar getirdi 75 daha getirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, Demirören Medya ve Istexpo ortaklığıyla 8-10 Şubat 2019’da Düsseldorf’ta (Almanya) düzenlenecek “Evim Türkiye Fuarı” için Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, İstanbul İnşaatçılar Derneği (INDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin’le bir aradayız.
Masada Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Demirören Medya Gazete Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz var.
Altan Elmas, sektörün “beton ekonomisi” tanımlamasıyla değersizleştirildiğinden dert yanarak verileri ortaya koymaya başladı:
- İnşaat sektörüne yönelen kredilerin toplamı 220 milyar lira. Bunun 135-137 milyar liralık (25 milyar dolar) bölümü, alışveriş merkezi, ofis binaları ve lojistik depoları için kullanılan uzun vadeli dış kaynak.
Konuta yönelen kredileri irdeledi:
- Konut kredileri toplamı da 193 milyar lira dolayında. Bunun birinci el satışlara tekabül eden bölümü yaklaşık 90 milyar lira.
Bankaların kullandırdığı toplam kredi büyüklüğünün 2.5 trilyon lira dolayında olduğunun altını çizdi:
- Sektörümüz toplam kredilerden doğrudan yüzde 3.6 pay alıyor. Yüzde 3.6’lık bölümü de vatandaşların kullandığı konut kredileri oluşturuyor. Sektörümüzün kredilerden aldığı pay toplamda yüzde 7.2’yi buluyor.
Ardından dış borçlara döndü:
- 460 milyar dolarlık toplam dış borcun içinde bizim sektörümüz 25 milyar dolar ile yüzde 5.5 pay alıyor. Tüm inşaat ve gayrimenkul sektörünün milli gelir içindeki yeri de yüzde 8.5 dolayında.
Bu noktada sektörün yabancılara satışlarına işaret etti:
- Yabancılara gayrimenkul satışıyla son 5 yılda ülkemize 20 milyar dolar getirdik. Sadece 2018’deki gelir 6 milyar dolar dolayında oldu.
Yabancılara satışla ilgili hedeflerini paylaştı:
- Önümüzdeki 5 yılda yabancılara en az 75 milyar dolarlık satış yapacağız. Bu kaynağın en az 60 milyar dolarlık bölümü ülkemize net girdi olacak.
Alışveriş merkezi tartışmalarına da şu pencereden baktı:
- AVM’ler yapılamasaydı, organize perakende sektörü bugünkü kadar gelişemezdi. Perakende sektörünün
150 milyar liralık cirosu, binlerce insana iş kapısı açması, markaların yurtdışına açılması, AVM yatırımları ile zemin bulup gelişmesiyle oldu.
Araya girip perakende sektörü temsilcilerinin bu konudaki mesajlarını aktardım:
- Perakende sektörünün önde gelen temsilcileri Vahap Küçük ve Abdullah Kiğılı’dan sıklıkla, “Perakende sektörü AVM yatırımları sayesinde bu kadar büyüme ortamı buldu” şeklinde mesaj duyuyorum.
Elmas, bu kez de ofis ve lojistik deposu yatırımlarına dikkat çekti:
- Ofislerimiz, lojistik depolarımız ticari hayatın olmazsa olmaz mekanları. Çadır kurup tedarik zinciri oluşturamayız.
Sohbete noktayı şu mesajla koydu:
- Demem o ki, inşaat sektörü dışarıdan milyarlarca dolar borçlanıp, bu kaynağı verimsiz şekilde taşa, toprağa yatırmış değil.
Gayrimenkulden Türkiye’ye 5 yılda 75 milyar dolar gelirse, “beton ekonomisi” eleştirisi yapanlar, bu tutumdan vaz geçer mi?
Net 60 milyar dolar hedeflenen kaynağın bir bölümü üretime dönük teknoloji yoğun yatırımlara yönelir mi?
CSKA MOSKOVA’NIN BİR OYUNCUSU BİZİM TÜM TAKIMDAN PAHALI
DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güldağ, Darüşşafaka Tekfen’in CSKA Moskova ile maçına davet etti:
- Ana sponsorumuz Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, ekibiyle birlikte maçı izleyecek. Darüşşafaka gönüllüsü olarak seni de bekliyoruz.
Darüşşafaka Tekfen’in yenildiği (80-65) maçı Murat Gigin, eşi ve ANG Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vahide Gigin, Tekfen Grup Şirketleri Başkanı Osman Birgili, Başkan Yardımcıları Hakan Göral ve Reha Yolalan, Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, Darüşşafaka Cemiyeti önceki Başkanı Zekeriya Yıldırım’la birlikte izledik.
Osman Birgili, sponsorlukla birlikte Darüşşafaka Tekfen’in maçlarını izlemeye başladığını belirtti:
- Ben Galatasaray taraftarıyım. Sponsorluk sonrası Darüşşafaka’nın maçlarını da heyecanla izler oldum.
Karşılaşmanın son 2-3 dakikasında yenilgiden kurtuluş olamayacağı anlaşılınca Tekfen ekibi kulaktan kulağa şu bilgiyi paylaştı:
- CSKA Moskova’nın oyuncularından Fransız Nando De Colo’nun değeri 2.7 milyon dolar. De Colo’nun değeri, Darüşşafaka Tekfen’in tüm kadrosundan fazla.
Murat Gigin’e takıldım:
- Darüşşafaka 17’nci maçında 15’inci mağlubiyetini yaşadı. Bu durumda bir sonraki sezonda inşallah sponsorluğu bırakmazsınız.
Sponsorluk anlaşmasının süresini anımsatmakla yetindi:
- Biz böyle bir sponsorluk işine ilk kez Darüşşafaka ile girdik. Darüşşafaka’nın eğitimdeki rolü nedeniyle sponsorluğu sosyal sorumluluk gibi gördük. Anlaşmayı da bir yıllık yaptık.
‘Beton’ 20 milyar dolar getirdi 75 daha getirecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, Demirören Medya ve Istexpo ortaklığıyla 8-10 Şubat 2019’da Düsseldorf’ta (Almanya) düzenlenecek “Evim Türkiye Fuarı” için Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, İstanbul İnşaatçılar Derneği (INDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin’le bir aradayız.
Masada Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Demirören Medya Gazete Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz var.
Altan Elmas, sektörün “beton ekonomisi” tanımlamasıyla değersizleştirildiğinden dert yanarak verileri ortaya koymaya başladı:
- İnşaat sektörüne yönelen kredilerin toplamı 220 milyar lira. Bunun 135-137 milyar liralık (25 milyar dolar) bölümü, alışveriş merkezi, ofis binaları ve lojistik depoları için kullanılan uzun vadeli dış kaynak.
Konuta yönelen kredileri irdeledi:
- Konut kredileri toplamı da 193 milyar lira dolayında. Bunun birinci el satışlara tekabül eden bölümü yaklaşık 90 milyar lira.
Bankaların kullandırdığı toplam kredi büyüklüğünün 2.5 trilyon lira dolayında olduğunun altını çizdi:
- Sektörümüz toplam kredilerden doğrudan yüzde 3.6 pay alıyor. Yüzde 3.6’lık bölümü de vatandaşların kullandığı konut kredileri oluşturuyor. Sektörümüzün kredilerden aldığı pay toplamda yüzde 7.2’yi buluyor.
Ardından dış borçlara döndü:
- 460 milyar dolarlık toplam dış borcun içinde bizim sektörümüz 25 milyar dolar ile yüzde 5.5 pay alıyor. Tüm inşaat ve gayrimenkul sektörünün milli gelir içindeki yeri de yüzde 8.5 dolayında.
Bu noktada sektörün yabancılara satışlarına işaret etti:
- Yabancılara gayrimenkul satışıyla son 5 yılda ülkemize 20 milyar dolar getirdik. Sadece 2018’deki gelir 6 milyar dolar dolayında oldu.
Yabancılara satışla ilgili hedeflerini paylaştı:
- Önümüzdeki 5 yılda yabancılara en az 75 milyar dolarlık satış yapacağız. Bu kaynağın en az 60 milyar dolarlık bölümü ülkemize net girdi olacak.
Alışveriş merkezi tartışmalarına da şu pencereden baktı:
- AVM’ler yapılamasaydı, organize perakende sektörü bugünkü kadar gelişemezdi. Perakende sektörünün
150 milyar liralık cirosu, binlerce insana iş kapısı açması, markaların yurtdışına açılması, AVM yatırımları ile zemin bulup gelişmesiyle oldu.
Araya girip perakende sektörü temsilcilerinin bu konudaki mesajlarını aktardım:
- Perakende sektörünün önde gelen temsilcileri Vahap Küçük ve Abdullah Kiğılı’dan sıklıkla, “Perakende sektörü AVM yatırımları sayesinde bu kadar büyüme ortamı buldu” şeklinde mesaj duyuyorum.
Elmas, bu kez de ofis ve lojistik deposu yatırımlarına dikkat çekti:
- Ofislerimiz, lojistik depolarımız ticari hayatın olmazsa olmaz mekanları. Çadır kurup tedarik zinciri oluşturamayız.
Sohbete noktayı şu mesajla koydu:
- Demem o ki, inşaat sektörü dışarıdan milyarlarca dolar borçlanıp, bu kaynağı verimsiz şekilde taşa, toprağa yatırmış değil.
Gayrimenkulden Türkiye’ye 5 yılda 75 milyar dolar gelirse, “beton ekonomisi” eleştirisi yapanlar, bu tutumdan vaz geçer mi?
Net 60 milyar dolar hedeflenen kaynağın bir bölümü üretime dönük teknoloji yoğun yatırımlara yönelir mi?
CSKA MOSKOVA’NIN BİR OYUNCUSU BİZİM TÜM TAKIMDAN PAHALI
DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güldağ, Darüşşafaka Tekfen’in CSKA Moskova ile maçına davet etti:
- Ana sponsorumuz Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, ekibiyle birlikte maçı izleyecek. Darüşşafaka gönüllüsü olarak seni de bekliyoruz.
Darüşşafaka Tekfen’in yenildiği (80-65) maçı Murat Gigin, eşi ve ANG Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vahide Gigin, Tekfen Grup Şirketleri Başkanı Osman Birgili, Başkan Yardımcıları Hakan Göral ve Reha Yolalan, Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, Darüşşafaka Cemiyeti önceki Başkanı Zekeriya Yıldırım’la birlikte izledik.
Osman Birgili, sponsorlukla birlikte Darüşşafaka Tekfen’in maçlarını izlemeye başladığını belirtti:
- Ben Galatasaray taraftarıyım. Sponsorluk sonrası Darüşşafaka’nın maçlarını da heyecanla izler oldum.
Karşılaşmanın son 2-3 dakikasında yenilgiden kurtuluş olamayacağı anlaşılınca Tekfen ekibi kulaktan kulağa şu bilgiyi paylaştı:
- CSKA Moskova’nın oyuncularından Fransız Nando De Colo’nun değeri 2.7 milyon dolar. De Colo’nun değeri, Darüşşafaka Tekfen’in tüm kadrosundan fazla.
Murat Gigin’e takıldım:
- Darüşşafaka 17’nci maçında 15’inci mağlubiyetini yaşadı. Bu durumda bir sonraki sezonda inşallah sponsorluğu bırakmazsınız.
Sponsorluk anlaşmasının süresini anımsatmakla yetindi:
- Biz böyle bir sponsorluk işine ilk kez Darüşşafaka ile girdik. Darüşşafaka’nın eğitimdeki rolü nedeniyle sponsorluğu sosyal sorumluluk gibi gördük. Anlaşmayı da bir yıllık yaptık.