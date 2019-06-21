Başka firmaya ait araziyi Volkswagen’e nasıl teklif ederim

BU ayın ilk haftasında Franfurter Allegemeine Zeitung (FAZ) muhabiri Christian Geinitz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’tan randevu istedi:
- Volkswagen’in Türkiye’de otomobil üretmek üzere yatırım planı konusunda elimde bazı bilgiler var. Sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum.
Ermut, randevuyu verirken çerçeveyi çizdi:
- Benden detay bilgi vermemi beklemeyin. Size Yatırım Ofisimizin Almanya’dan ülkemize yatırım çekme konusundaki çalışmalarını anlatabilirim.
Geinitz, elindeki bilgiler ışığında sorularını yöneltti, Ermut yanıtlara şu mesajla girdi:
- Volkswagen Grubu’nun ülkemizdeki satışları ilk 5’in içinde. Ama ülkemizde üretimi yok. Sokaktaki vatandaşa da sorsanız VW’nin ülkemizde yatırım yapmasını ister. Biz de böyle bir yatırımı bekliyoruz.
Yatırım Ofisi’nin şu ilkesini yineledi:
- Biz yatırımcılarla görüşmeler konusunda mahremiyete dikkat ederiz. Belirli bir aşamaya kadar yatırımcı ismi dahi vermeyiz.
Ardından Alman şirketlerin Türkiye’ye bakışına ilişkin gözlemini paylaştı:
- Alman şirketlerin yatırım kararları çok fazla politik ilişkilerden etkilenmiyor. Alman şirketlerin ülkemize bakışında önemli iyileşme sinyalleri alıyoruz.
VW için de şu beklentisini dile getirdi:
- VW’nin ülkemizi sadece pazar değil aynı zamanda üretim üssü olarak da görmesini istiyoruz.
Geinitz, VW’nin 1.3 milyar Euro’yu bulacak yatırım için Bulgaristan veya Türkiye’yi düşündüğüne ilişkin söylentiyi aktarıp, sordu:
- İzmir yakınlarında daha önce Opel’in üretim yaptığı 40 dönümlük araziyi VW’ye teklif ettiğiniz söyleniyor. VW’nin yatırımını İzmir’e mi çekmek istiyorsunuz?
Ermut, yeniden mahremiyet kriterlerini anımsattı:
- Size yatırım yeri konusunda bir bilgi veremem. Ancak, şunu söyleyebilirim. Ülkemizde otomotiv ekosistemi İzmir’in de dahil olduğu bir çok kentimize yayıldı. Konya’ya kadar uzandı.
Geinitz’in haberi Frankfurter Allegemeine Zeitung’da şu başlıkla yayınladı:
* Türkiye, yeni VW fabrikası için şansının çok iyi olduğunu düşünüyor...
Geinitz, haberde kendi bilgileri olarak şu detaylara yer verdi:
- VW Transporter’ı Ford’un İstanbul yakınlarında bulunan bantlarında üretecek. Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araç üretimi için fabrika kuracak. Bu fabrika yeri için Opel’in İzmir’de kapattığı fabrikasının yeri üzerinde duruluyor. Ancak, Ermut fabrika yeri konusunu teyit etmek istemiyor.
FAZ’daki haberin bu bölümü birçok yayın organına şöyle yansıdı:
* VW, Opel’in kapattığı fabrikanın yerine yatırım yapacak.
Bunun üzerine Arda Ermut’u aradım, anlattı
- Haberin orjinaline kimse bakmıyor. Yatırım Ofisi Başkanı olarak benim, bir başka firmaya ait arsayı diğer yatırımcıya teklif etmem mümkün mü? Zaten FAZ’daki haberde benim böyle bir lafım da yok. FAZ muhabiri o bölümleri kendi bilgisi olarak kaleme almış.
Türkiye’deki Alman sermayeli şirket sayısına işaret etti:
- Ülkemizde 7 bin 312 Alman sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Bunlara yenilerini eklemek için çalışıyoruz.
VW’nin “sıfırdan yatırım” gündemine Türkiye’yi de almış olması büyük önem taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin VW’nin söz konusu yatırıma ikna olması için özenle çalıştığı anlaşılıyor...
TÜRKİYE’DEKİ OTOMOTİV EKOSİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’deki otomotiv eko sisteminin ana sanayi yatırımına çok uygun olduğunu belirtti:
- İstanbul’dan Bursa’ya, Kocaeli’den Adapazarı’na, İzmir’den Aksaray’a, Konya’ya kadar ülkemizde otomotiv ana sanayiini besleyecek yan sanayi yer alıyor. Çok güçlü otomotiv ekosistemimiz ülkemize yeni yatırıma gelecek ana sanayi için önemli avantajdır.
Ülkemizdeki insan kaynağına işaret etti:
- Yatırım çekmede bize rakip gibi görünen bazı ülkelerde işçi aklına esince işe gitmiyor, yerine eşini bile gönderebiliyor. Bizim insan kaynağı üstünlüğümüz ülkemizdeki üretimin kalitesiyle kendini ortaya koyuyor. Ayrıca haftalık çalışma süresinin Avrupa’ya göre uzunluğu, yabancı yatırımcı için cazip bulunuyor.
OPEL FABRİKANIN YERİNİ LOJİSTİK ÜSSÜ YAPACAK
ARDA Ermut, PSA Grubu’nun bu hafta yaptığı açıklamayı anımsattı:
- Voklswagen’e Türkiye’de yatırım için Opel’in Torbalı’daki eski fabrika yerinin teklif edildiği haberleri PSA Grubu’nu harekete geçirmiş oldu. PSA, Torbalı’daki eski fabrika yerini lojistik üssü olarak kullanacağını duyurdu. Bu da, ülkemiz açısından PSA’nın ek yatırımı anlamına geliyor. Kendilerine müteşekkiriz.
Başka firmaya ait araziyi Volkswagen’e nasıl teklif ederim
BU ayın ilk haftasında Franfurter Allegemeine Zeitung (FAZ) muhabiri Christian Geinitz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’tan randevu istedi:
- Volkswagen’in Türkiye’de otomobil üretmek üzere yatırım planı konusunda elimde bazı bilgiler var. Sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum.
Ermut, randevuyu verirken çerçeveyi çizdi:
- Benden detay bilgi vermemi beklemeyin. Size Yatırım Ofisimizin Almanya’dan ülkemize yatırım çekme konusundaki çalışmalarını anlatabilirim.
Geinitz, elindeki bilgiler ışığında sorularını yöneltti, Ermut yanıtlara şu mesajla girdi:
- Volkswagen Grubu’nun ülkemizdeki satışları ilk 5’in içinde. Ama ülkemizde üretimi yok. Sokaktaki vatandaşa da sorsanız VW’nin ülkemizde yatırım yapmasını ister. Biz de böyle bir yatırımı bekliyoruz.
Yatırım Ofisi’nin şu ilkesini yineledi:
- Biz yatırımcılarla görüşmeler konusunda mahremiyete dikkat ederiz. Belirli bir aşamaya kadar yatırımcı ismi dahi vermeyiz.
Ardından Alman şirketlerin Türkiye’ye bakışına ilişkin gözlemini paylaştı:
- Alman şirketlerin yatırım kararları çok fazla politik ilişkilerden etkilenmiyor. Alman şirketlerin ülkemize bakışında önemli iyileşme sinyalleri alıyoruz.
VW için de şu beklentisini dile getirdi:
- VW’nin ülkemizi sadece pazar değil aynı zamanda üretim üssü olarak da görmesini istiyoruz.
Geinitz, VW’nin 1.3 milyar Euro’yu bulacak yatırım için Bulgaristan veya Türkiye’yi düşündüğüne ilişkin söylentiyi aktarıp, sordu:
- İzmir yakınlarında daha önce Opel’in üretim yaptığı 40 dönümlük araziyi VW’ye teklif ettiğiniz söyleniyor. VW’nin yatırımını İzmir’e mi çekmek istiyorsunuz?
Ermut, yeniden mahremiyet kriterlerini anımsattı:
- Size yatırım yeri konusunda bir bilgi veremem. Ancak, şunu söyleyebilirim. Ülkemizde otomotiv ekosistemi İzmir’in de dahil olduğu bir çok kentimize yayıldı. Konya’ya kadar uzandı.
Geinitz’in haberi Frankfurter Allegemeine Zeitung’da şu başlıkla yayınladı:
* Türkiye, yeni VW fabrikası için şansının çok iyi olduğunu düşünüyor...
Geinitz, haberde kendi bilgileri olarak şu detaylara yer verdi:
- VW Transporter’ı Ford’un İstanbul yakınlarında bulunan bantlarında üretecek. Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araç üretimi için fabrika kuracak. Bu fabrika yeri için Opel’in İzmir’de kapattığı fabrikasının yeri üzerinde duruluyor. Ancak, Ermut fabrika yeri konusunu teyit etmek istemiyor.
FAZ’daki haberin bu bölümü birçok yayın organına şöyle yansıdı:
* VW, Opel’in kapattığı fabrikanın yerine yatırım yapacak.
Bunun üzerine Arda Ermut’u aradım, anlattı
- Haberin orjinaline kimse bakmıyor. Yatırım Ofisi Başkanı olarak benim, bir başka firmaya ait arsayı diğer yatırımcıya teklif etmem mümkün mü? Zaten FAZ’daki haberde benim böyle bir lafım da yok. FAZ muhabiri o bölümleri kendi bilgisi olarak kaleme almış.
Türkiye’deki Alman sermayeli şirket sayısına işaret etti:
- Ülkemizde 7 bin 312 Alman sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Bunlara yenilerini eklemek için çalışıyoruz.
VW’nin “sıfırdan yatırım” gündemine Türkiye’yi de almış olması büyük önem taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin VW’nin söz konusu yatırıma ikna olması için özenle çalıştığı anlaşılıyor...
TÜRKİYE’DEKİ OTOMOTİV EKOSİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’deki otomotiv eko sisteminin ana sanayi yatırımına çok uygun olduğunu belirtti:
- İstanbul’dan Bursa’ya, Kocaeli’den Adapazarı’na, İzmir’den Aksaray’a, Konya’ya kadar ülkemizde otomotiv ana sanayiini besleyecek yan sanayi yer alıyor. Çok güçlü otomotiv ekosistemimiz ülkemize yeni yatırıma gelecek ana sanayi için önemli avantajdır.
Ülkemizdeki insan kaynağına işaret etti:
- Yatırım çekmede bize rakip gibi görünen bazı ülkelerde işçi aklına esince işe gitmiyor, yerine eşini bile gönderebiliyor. Bizim insan kaynağı üstünlüğümüz ülkemizdeki üretimin kalitesiyle kendini ortaya koyuyor. Ayrıca haftalık çalışma süresinin Avrupa’ya göre uzunluğu, yabancı yatırımcı için cazip bulunuyor.
OPEL FABRİKANIN YERİNİ LOJİSTİK ÜSSÜ YAPACAK
ARDA Ermut, PSA Grubu’nun bu hafta yaptığı açıklamayı anımsattı:
- Voklswagen’e Türkiye’de yatırım için Opel’in Torbalı’daki eski fabrika yerinin teklif edildiği haberleri PSA Grubu’nu harekete geçirmiş oldu. PSA, Torbalı’daki eski fabrika yerini lojistik üssü olarak kullanacağını duyurdu. Bu da, ülkemiz açısından PSA’nın ek yatırımı anlamına geliyor. Kendilerine müteşekkiriz.